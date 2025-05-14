Страны БРИКС запланировали заключить соглашение по кибербезопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

О перспективах подписания первого соглашения о сотрудничестве в области кибербезопасности на уровне всех стран объединения сообщил директор департамента кибербезопасности офиса президента Бразилии Луис Фернандо Мораес да Силва, передает РИА «Новости». Документ может быть подписан на саммите БРИКС, который состоится 6-7 июля в Рио-де-Жанейро и соберет лидеров стран организации.

По словам Мораеса да Силвы, соглашение затрагивает вопросы коллективного поиска информации и станет первым многосторонним документом БРИКС по данной тематике. Он отметил: «Я думаю, оно будет подписано во время следующего саммита БРИКС с участием президентов. Это будет первое соглашение на эту тему для БРИКС».

Ранее между странами действовали только двусторонние договоренности в области кибербезопасности. Переговоры по многостороннему документу затянулись из-за необходимости согласования формулировок между делегациями. Представитель Бразилии добавил, что такое соглашение станет основой для развития сотрудничества, особенно между Россией и Бразилией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проект единой валюты БРИКС был отложен из-за разногласий между странами-участниками. Жаир Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС, если вернется к власти. Минэкономразвития предложило публиковать данные о тендерах БРИКС на портале госзакупок.