В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
В России могут появиться данные о тендерах БРИКС на госзакупках
Минэкономразвития предложило публиковать данные о тендерах БРИКС на госзакупках
На сайте госзакупок в России в скором времени могут быть опубликованы данные о контрактах, предоставляемых международными организациями, такими как Новый банк развития БРИКС, что обеспечит прозрачность и усиление конкуренции.
Минэкономразвития России занимается подготовкой изменений в законодательство, которые позволят публиковать на сайте госзакупок данные о контрактах международных финансовых организаций. Как передают «Известия», главным образом это касается тендеров, проводимых Новым банком развития БРИКС.
В ведомстве ожидают, что такие изменения помогут российским компаниям получать более полную информацию о международных заказах, что, в свою очередь, приведет к усилению конкуренции и более прозрачному процессу госзакупок.
Кроме Нового банка развития, в будущем российский сайт госзакупок может начать публиковать контракты от других организаций, таких как Евразийский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Это позволит расширить доступ российских компаний к международным проектам и увеличить их участие в международной экономической деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании цифровой подписи, что позволит без ограничений участвовать в госзакупках обеих стран.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о намерении оптимизировать процедуру госзакупок для установления единого порядка предоставления преимущества для российских товаров. На заседании правительства Михаил Мишустин отметил, что электроника с отечественными процессорами получит преимущество при проведении госзакупок.