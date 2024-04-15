Мишустин сообщил о подписании договора о цифровой подписи с Минском

СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

Bloomberg: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Bloomberg, стоимость европейских газовых фьючерсов выросла уже на 9,5%, что стало рекордным показателем за последние три недели. Это произошло на фоне опасений выхода из строя украинских хранилищ, которые подключены к газовым сетям Евросоюза.

Украина обладает одними из самых больших газовых хранилищ в Европе и активно использует их для хранения импортного газа, отмечает издание. В этом году Киев предлагает иностранным трейдерам забронировать до 10 млрд кубометров своих хранилищ, что составляет около трети от их общего объема.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ.