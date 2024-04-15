Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.6 комментариев
Мишустин сообщил о подписании договора о цифровой подписи с Минском
Россия и Белоруссия в понедельник подпишут соглашение о взаимном признании цифровой подписи, что позволит предпринимателям двух стран без ограничений участвовать в госзакупках, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии, передает ТАСС.
Мишустин отметил важность данного события, добавив, что к этому шагу страны шли несколько лет и по ходу смогли решить целый комплекс задач и сложных правовых и технологических процессов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о сотрудничестве стран в космической сфере для достижения технологических прорывов.