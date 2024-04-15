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    Поляки показывают предел поддержки киевского режима
    Минобороны сообщило о первом уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
    Губернатор заявил об идущем на город колоссальном объеме воды
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    WSJ: Израиль отразил атаку Ирана благодаря помощи союзников
    Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ
    Роскосмос и NASA приняли решение на случай завершения совместных проектов
    В Иране заявили, что не стремятся к обострению напряженности
    Стало известно об отказе Британии от конфискации российских активов
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Мечте Сергея Галицкого не суждено сбыться

    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ускоренная деиндустриализация Украины

    Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

    17 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    5 комментариев
    15 апреля 2024, 15:54 • Новости дня

    Мишустин сообщил о подписании договора о цифровой подписи с Минском

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и Белоруссия в понедельник подпишут соглашение о взаимном признании цифровой подписи, что позволит предпринимателям двух стран без ограничений участвовать в госзакупках, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, будет подписано межправительственное соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии, передает ТАСС.

    Мишустин отметил важность данного события, добавив, что к этому шагу страны шли несколько лет и по ходу смогли решить целый комплекс задач и сложных правовых и технологических процессов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о сотрудничестве стран в космической сфере для достижения технологических прорывов.

    12 апреля 2024, 17:40 • Новости дня
    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    Bloomberg: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары Вооруженных сил России по газовым хранилищам на Украине привели к росту цен на газ в Европе, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, стоимость европейских газовых фьючерсов выросла уже на 9,5%, что стало рекордным показателем за последние три недели. Это произошло на фоне опасений выхода из строя украинских хранилищ, которые подключены к газовым сетям Евросоюза.

    Украина обладает одними из самых больших газовых хранилищ в Европе и активно использует их для хранения импортного газа, отмечает издание. В этом году Киев предлагает иностранным трейдерам забронировать до 10 млрд кубометров своих хранилищ, что составляет около трети от их общего объема.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ.

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    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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    13 апреля 2024, 07:33 • Новости дня
    ФСБ рассекретило роль гестапо в катыньском деле

    ФСБ рассекретило роль гестапо в деле расстрела польских офицеров под Катынью

    ФСБ рассекретило роль гестапо в катыньском деле
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Рассекреченные ФСБ архивные материалы свидетельствуют о том, что офицеры гестапо сопровождали участников международной комиссии по расследованию массового убийства польских солдат и офицеров в Катынском лесу и фактически руководили их работой.

    Об этом, в частности, говорится в показаниях лаборанта, обер-ефрейтора германской армии Людвига Шнейдера, работавшего в составе комиссии, передает ТАСС.

    Он отмечал, что сотрудник гестапо Гильберс «стал фактически руководителем работ нашей лаборатории по «катынскому делу»», а профессор Герхард Бутц, назначенный председателем экспертной комиссии, «во всем ему беспрекословно подчинялся».

    По словам Шнейдера, офицеры гестапо сопровождали комиссию и во время ее выездов в Катынский лес.

    «При вскрытии трупов присутствовало большое количество немецких офицеров и чиновников, которые давали «пояснения» членам комиссии, повторяя все время, что в их руках имеются неопровержимые доказательства о том, что поляки расстреляны русскими», – говорится в рассекреченных показаниях.

    Напомним, что «катынское дело» получило свое название от Катынского леса у Смоленска, где в 1943 году были обнаружены массовые захоронения расстрелянных польских военнопленных. В 1990 году советское правительство признало ответственность НКВД за это преступление.

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    13 апреля 2024, 04:20 • Новости дня
    Взрыв автомобиля Прозорова в Москве квалифицирован как покушение на убийство

    Взрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве квалифицирован как покушение на убийство

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие квалифицировало взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.

    «Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Напомним, что в пятницу на севере Москвы у дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. Владелец автомобиля, Василий Прозоров, получил ранения.

    Позже Прозоров заявил, что считает произошедшее терактом, организованным украинскими спецслужбами.

    Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2018 году он переехал в Россию. По данным РИА «Новости», в последние дни Прозоров занимался подготовкой фильма-расследования о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

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    12 апреля 2024, 22:56 • Новости дня
    Юрию Куклачеву стало плохо во время юбилейного шоу

    Tекст: Денис Тельманов

    Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо во время выступления в его эстрадно-цирковом шоу в «Вегас Сити Холле». Медики оказали ему первую помощь и доставили в больницу.

    «Он почувствовал себя плохо после первого отделения, переусердствовал и выдал в юбилей все, что умел. Медики оказали первую помощь, Юрий Дмитриевич в сознании, сейчас увезли в больницу», – рассказал ТАСС сын артиста Дмитрий Куклачев.

    Пресс-секретарь Театра кошек Юрия Куклачева Ольга Кардокене сообщила агентству, что у артиста были жалобы на сердце, при этом «все думали спина». 

    Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил в своем телеграм-канале, что, по предварительной информации, у Юрия Куклачева произошел инфаркт.

    Российский клоун и дрессировщик Юрий Куклачев является первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.

    Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание «Самый оригинальный театр мира», полученные во время парижских гастролей.

    Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы «С улыбкой доброй» (1980, режиссер Юрий Дубравин) и «Кот и клоун» (1984, Сергей Вологдин)

    Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет, юбилей он решил встретить во время представления.

    Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре.

    С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек, который удостоен множества международных наград.

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    13 апреля 2024, 00:54 • Новости дня
    Британия запретила торговлю российским металлом

    Британия запретила торговлю российским металлом, присоединившись к санкциям США

    Tекст: Денис Тельманов

    Британское правительство запретило приобретать гарантии на российский металл на глобальной бирже металлов, присоединившись к санкциям США против торговли металлами с Россией. Это означает фактический запрет на торговлю российским металлом для британских компаний и лиц, находящихся на территории страны.

    «Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведен после 23.59 12 апреля 2024 года», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны, передает ТАСС.

    Гарантии на глобальной бирже металлов – это своего рода сертификаты качества и происхождения металла, которые необходимы для его продажи и транспортировки. Запрет на их приобретение делает невозможной торговлю российским металлом, так как он не сможет пройти необходимые процедуры на бирже.

    Ранее США ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения, что также ограничивает их использование на мировых биржах.

    При этом золотой запас России достиг нового исторического рекорда – 155,9 млрд долларов в деньгах и 2350 тонн в физическом выражении.



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    12 апреля 2024, 18:28 • Новости дня
    Лукашенко: Белоруссия готова участвовать в строительстве Российской орбитальной станции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Минск готов принять участие в создании российской космической станции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Своя будет космическая станция, [ракета-носитель] «Ангара» все-таки затащит туда это оборудование <…>. Мы готовы вместе приложиться, насколько мы можем, чтобы создать эту космическую станцию, и вместе работать», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Он добавил, что белорусская сторона серьезно работает над совместными с Россией космическими программами. Страны вместе производят спутниковые программы, сохранены с советских времен предприятия по производству спутников.

    В пятницу оба президента провели встречу с космонавтами Героем России Олегом Новицким и Героем Белоруссии Мариной Василевской.

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    15 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов, сообщили в правоохранительных органах.

    Уточняется, что никакой опасности он не представляет, а хозяина беспилотника допрашивают правоохранители, передает ТАСС.

    Как отметил мужчина, ему хотелось изучить устройство.

    В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

    Беспилотник «Баба Яга» – шести- или восьмивинтовый модифицированный сельскохозяйственный дрон, он использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Также в него заложены алгоритмы поведения на случай потери связи.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

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    12 апреля 2024, 23:14 • Новости дня
    После наезда трамвая на пешеходов в Петербурге возбуждено уголовное дело

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело возбуждено после того, как новый трамвай сбил трех пешеходов – 46-летнюю женщину и двух мужчин 41 года и 22 лет – у станции метро «Приморская» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

    «Проводится расследование. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в ведомстве ТАСС.

    Отмечается, что дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее тяжкий вред здоровью). 

    ДТП произошло около 15:12 мск. Трамвай, проходивший техническую обкатку, по неустановленной причине выехал на пешеходный переход на пересечение Наличной улицы с улицей Одоевскогона на красный сигнал светофора. Все пострадавшие были госпитализированы, женщина получила тяжелые травмы.

    По словам губернатора города Александра Беглова, двое пострадавших уже выписаны из больницы, женщина остается в медучреждении, все они получат компенсации.

    ГУП «Горэлектротранс», ответственное за эксплуатацию трамваев и троллейбусов в городе, уточнило, что новый трамвай шел в ручном режиме, система интеллектуальной помощи водителю в период обкатки была отключена.

    По факту происшествия создана экспертная комиссия для выяснения причин случившегося, в том числе технических.


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    12 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Лукашенко объяснил обвал рейтинга Зеленского

    Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным вопросы безопасности

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным накануне в Москве обсуждал важный вопрос – тему безопасности, причем речь шла не только об Украине.

    «И не думайте, что мы все время посвятили Украине», – приводит его слова ТАСС. Лукашенко отметил, что российские СМИ «абсолютно правильно оценивают ситуацию на Украине».

    В рядах ВСУ не хватает людей, а также есть нехватка боеприпасов, потому рейтинг Владимира Зеленского, отметил глава Белоруссии, упал «с 98% упал не то до 14%, не то 30%».

    Ранее Лукашенко заявил, что в конце мая у Владимира Зеленского завершится срок полномочий, поэтому может создаться ситуация, когда на Украине подписать мирный договор будет не с кем.

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    13 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Ракова дала показания против экс-главы проекта «Гостех» о хищении 38 млн рублей

    Марина Ракова дала показания против экс-главы проекта «Гостех» Ярослава Демченко по делу о хищении более 38 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшая замглавы Минпросвещения России Марина Ракова и экс-сотрудник Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак дали показания против бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко, арестованного по делу о хищении более 38 млн рублей.

    Следствие считает, что Демченко причастен к хищению средств, выделенных на создание платформы «Горизонт» – социальной сети для педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

    Ракова в своих показаниях заявила, что за столь короткий срок разработать такую платформу было невозможно, и назвала фикцией как сроки создания «Горизонта», так и сам проект.

    Демченко в настоящее время занимает должность директора центра развития образовательных платформ ПАО «Промсвязьбанк». В суде он заявил о своей невиновности и готовности сотрудничать со следствием. Суд отправил его под арест до 25 мая.

    Защита Демченко просила не заключать его под стражу, мотивируя это тем, что он является квалифицированным IT-специалистом, «чья деятельность сейчас необходима государству». Однако суд счел доводы следствия более убедительными.

    Ранее сообщалось, что бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова подала апелляцию на решение суда назначить ей пять лет колонии по делу об особо крупном мошенничестве.

    Ранее Ракова была признана виновной по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ее приговорили к пяти годам колонии общего режима.

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    12 апреля 2024, 19:06 • Новости дня
    Небензя: Вопрос причастности западных спецслужб к теракту в «Крокусе» не закрыт
    Небензя: Вопрос причастности западных спецслужб к теракту в «Крокусе» не закрыт
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» остается открытым.

    В ходе заседания Совета Безопасности ООН Небензя указал на то, что Киев любым способом пытаются выгородить от причастности к этому теракту, при этом игнорируя выводы следствия, передает ТАСС.

    На этом фоне «остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта», подчеркнул он.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» указывает на украинских неонацистов и страны Запада.

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    13 апреля 2024, 06:07 • Новости дня
    В России создали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская компания Smart Engines разработала нейросеть, способную выявлять террористов и лиц, нарушающих закон, среди трудовых мигрантов.

    «Система на базе ИИ автоматически проверяет все документы граждан стран СНГ на подлинность, а затем сверяет фотографию в документе с фото предъявителя», – объяснили в компании принцип работы нейросети, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что решение работает без трансграничной передачи данных и может использоваться как в России, так и за рубежом.

    Программно-аппаратный комплекс одновременно распознает данные из всех документов иностранного гражданина (паспорта, визы, ID-карты, разрешения на работу, миграционной карты и других), проверяет документ на подлинность и срок действия в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, выявляя защитные элементы, такие как специальные волокна.

    Заключительный этап проверки – небиометрическая сверка лиц. Нейросеть сравнивает фотографию из документа с лицом предъявителя и оценивает степень их совпадения.

    «Нейросеть обучена сравнивать лица и давать оценку, насколько изображения лиц совпадают друг с другом. Этот процесс сильно напоминает традиционную сверку лиц «на глаз» – с той лишь разницей, что это делает не человек, а машина», – пояснил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

    Новая система позволяет повысить безопасность и эффективность контроля за миграционными потоками, считают в компании.

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    12 апреля 2024, 17:18 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились с участниками экспедиции на МКС

    Путин и Лукашенко встретились с участниками экспедиции на МКС Новицким и Василевской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу с космонавтами Героем России Олегом Новицким и Героем Белоруссии Мариной Василевской.

    «Сегодня праздник – День космонавтики. Это день, когда мы отмечаем достижения Советского Союза, а значит, наши общие достижения всех республик бывшего Советского Союза. Тогда мы вместе очень многое сделали. Сейчас мы вместе с Белоруссией продолжаем эту совместную работу. И то, что первый белорусский космонавт полетел в космос, – это только внешнее проявление нашей совместной деятельности», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Новицкий и Василевская стали участниками экспедиции на Международную космическую станцию, куда 25 марта их доставил российский корабль «Союз МС-25», передает РИА «Новости». Они вернулись на Землю 6 апреля вместе с американской Лорал О'Хара.

    Для Новицкого это был четвертый полет, Василевская – первая представительница Белоруссии, совершившая полет на МКС. Указом президента России Василевская и Новицкий награждены орденами Гагарина.

    Ранее Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко с космонавтами.

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    13 апреля 2024, 05:52 • Новости дня
    В Приморье за сутки потушили 25 природных пожаров

    В Приморье за сутки потушили 25 природных пожаров на площади 710 гектаров

    За прошедшие сутки в Приморском крае ликвидировано 25 природных пожаров, охвативших территорию более 710 гектаров. Об этом сообщает региональное правительство.

    В частности, один из локализованных очагов возгорания распространился на площади 40 гектаров, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в тушении пожаров принимали участие сотрудники МЧС и лесных служб.

    Напомним, что в четверг в Приморье, за исключением Надеждинского района и Шкотовского округа, где действует режим ЧС, был введен режим повышенной готовности из-за угрозы природных пожаров. Ранее синоптики предупреждали о высоком классе пожарной опасности в лесах южной части и восточного побережья региона.

    В связи с этим в ряде районов действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, выжигание травы и проведение других пожароопасных работ. Также запрещено посещение лесов в зонах повышенной пожарной опасности.

    Ранее приморские ученые получили видеокадры с дальневосточным леопардом Мартином Фьерро, которого взял под опеку папа Римский Франциск.

    По оценке ученых, леопард Папы выглядит просто прекрасно, находится в прекрасной форме находится и повадился перед питаться перед фотоловушками оленями со специально созданной для его охоты оленьей ферме.

    Он отметил, что понтифик дал своему подопечному имя известного в Аргентине литературного персонажа, животное стало первым леопардом на полуострове Гамова, «где леопардов не видели десятилетиями».

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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