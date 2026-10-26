Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.10 комментариев
Создателей фильма о погибшем военкоре Журавлеве внесли в базу «Миротворца»
Съемочную группу фильма «Алдан» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Съемочная группа фильма «Алдан», включая режиссера Дмитрия Кольцова и генерального продюсера Данилу Куликова, внесена в базу скандального украинского сайта «Миротворец».
В список также попали сценарист Роман Владыкин, оператор Николай Саватеев и актер Илья Яковлев. Авторы ресурса обвинили их в публичной поддержке России, передает РИА «Новости».
Художественный фильм «Алдан» рассказывает о событиях спецоперации. Он снят после гибели военкора Ростислава Журавлева и посвящен всем журналистам, отдавшим жизнь при исполнении долга в зоне боевых действий.
Журавлев погиб 22 июля 2023 года при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ в Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле актеры Никита Клещев, Леонид Кондрашов и Виктория Маслова были внесены в базу «Миротворца» за съемки в детективе «Центурия».
В июне в списки ресурса попал кинорежиссер Андрей Звягинцев* (признан в России иностранным агентом).
В прошлом году американский режиссер Вуди Аллен был занесен в базу за публичную поддержку России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом