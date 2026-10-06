Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
Российские войска уничтожили украинских роботов под Харьковом
Группировка войск «Север» уничтожила более десяти наземных дронов ВСУ
Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем (БПС) 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили более 10 наземных робототехнических комплексов (НРТК) с боеприпасами и продовольствием ВСУ в Харьковской области за неделю, сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным Грозный.
Операторы беспилотных систем шестой гвардейской общевойсковой армии поразили роботизированную технику противника, передает ТАСС. Командир взвода ударных дронов с позывным Грозный уточнил детали успешной работы российских военных. «Благодаря работе военнослужащих подразделения беспилотных систем 11-го корпуса «Севера» ВСУ потеряли более десяти НРТК за неделю на харьковском направлении.
НРТК используются боевиками ВСУ для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции. Операторы разведывательных и ударных дронов обнаруживают и уничтожают их при попытке перемещения через открытые пространства», – рассказал военный. Собеседник добавил, что ликвидация подобных аппаратов позволяет нарушить логистику украинских сил и существенно снизить их боеспособность. Российские подразделения продолжают уничтожать формирования противника, постепенно сжимая кольцо окружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российские войска уничтожили 28 наземных роботизированных комплексов. За одни сутки бойцы группировки «Север» ликвидировали девять вражеских аппаратов. В середине сентября расчеты БПЛА 11-го армейского корпуса поразили два десятка украинских роботов-снабженцев.