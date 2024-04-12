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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России выгодна формула «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    37 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    47 комментариев
    12 апреля 2024, 21:55 • Новости дня

    Эксперт: Белоруссия становится космической державой благодаря помощи России

    Политолог Шаповалов: При поддержке России формируется космическая отрасль Белоруссии

    Эксперт: Белоруссия становится космической державой благодаря помощи России
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сотрудничество в космической сфере приведет Москву и Минск к технологическим прорывам и созданию совместных космических проектов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Шаповалов. В пятницу, в День космонавтики, президенты России и Белоруссии встретились в Кремле с участниками 21-й экспедиции на МКС.

    «Глубоко символично, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в День космонавтики, который является нашим общим праздником и общей памятной датой о достижениях наших народов в годы существования Советского Союза», – считает Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Сотрудничество в сфере освоения космоса находится на высоком уровне в повестке двусторонних отношений. В 2028 году планируется запустить в космос совместный спутник России и Белоруссии по зондированию Земли и «этот космический проект является очень наглядным примером взаимовыгодного сотрудничества».

    «Россия и Белоруссия вышли на очень тесный уровень взаимодействия в экономической сфере и технологических отраслях. Это касается и космоса. В настоящий момент при всесторонней поддержке России формируется космическая отрасль Белоруссии. Очень показательный пример, что космонавт, Герой России Олег Новицкий, совершивший четыре полета в космос, родился в Белоруссии. А полет первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской – это только начало пути. Сотрудничество в космической сфере приведет к технологическим прорывам и созданию совместных космических проектов», – прогнозирует эксперт.

    По его словам, Белоруссия становится космической державой благодаря усилиям и взаимопомощи России, которая выступает за свободное распространение технологий.

    «Россия в целом выступает за развитие экономических отношений в глобальном контексте. Не мы устанавливаем те или иные барьеры и вводим новые санкции. Это против нас вводят санкции. А мы готовы к сотрудничеству даже с недружественными странами, в том числе в космической сфере. Россия является одним из признанных лидеров освоения космоса и готова делиться своими технологиями и наработками с нашими друзьями, такими как Белоруссия, поскольку мы едины в рамках Союзного государства. Этот факт свидетельствует о том, насколько близки наши отношения», – уверен спикер.

    По словам собеседника, народы России и Белоруссии не просто продолжают единый путь, но выходят на высокий уровень единения, достигая новых вершин, в том числе в космической сфере.

    «Также Россия и Белоруссия хранят верность историческому прошлому, совместно выступают против фальсификации истории. У нас много общих памятных дат, но прежде всего это память о Великой Отечественной войне. Мы не допустим забвения и фальсификации этой памяти, как и памяти о достижениях наших братских народов в годы послевоенного восстановления – в тот самый период, когда наша общая страна покорила космос, вписав свое имя в историю мирового развития», – отметил спикер. 

    Кроме того, эксперт отметил ключевой вклад в развитие российско-белорусских отношений Владимира Путина. «Курс президента на интеграцию, сближение двух народов, создание единого пространства России и Белоруссии является центральным в процессе развития союзных отношений двух стран. В самых сложных ситуациях Россия и Белоруссия всегда протягивают руку дружбы», – сказал Шаповалов.

    В пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Кремле встречу с участниками 21-ой экспедиции на МКС – космонавтом, Героем России Олегом Новицким и первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской.

    «Сейчас без космоса невозможно решить вообще ни одной задачи эффективно на Земле: это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижение. В общем, куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям», – сказал Путин.

    Президент особо отметил, что первый белорусский космонавт полетел в космос. «Это только внешнее проявление нашей совместной деятельности, хотя, разумеется, она, эта деятельность, этим не ограничивается», – заверил российский лидер.

    Александр Лукашенко признался, что для его страны полет Василевской был большой новостью, потому что в космосе оказался «первый белорусский космонавт независимой Беларуси». «И наш Олег [Новицкий], он же родился под Минском, в городке родителей, мама его живет там, недавно встречались. Это символично», – подчеркнул Лукашенко.

    Белорусский лидер заявил также, что его страна серьезно работает над совместными спутниковыми программами. «Мы с советских времен сохранили заводы эти по производству спутников, вместе с россиянами работаем. Сейчас пилотируемые полеты. Я уговорил Владимира Владимировича, что мы и дальше будем вместе работать, он вчера меня поддержал», – рассказал Лукашенко.

    12 апреля 2024, 16:23 • Новости дня
    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой

    Путин вновь поговорил по телефону с семьей оленеводов с Ямала

    Путин поздравил семью оленеводов с Ямала с золотой свадьбой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале.

    В январе глава государства встретился с победителями и участниками всероссийских семейных конкурсов, среди которых была чета Пяк. Тогда глава семьи Енкся Пяк рассказал, что 12 апреля их браку с супругой Зоей исполняется 50 лет.

    В ходе состоявшегося телефонного разговора глава государства поздравил супругов Енксю и Зою Пяк с золотой свадьбой, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

    В разговоре также приняли участие белорусский лидер Александр Лукашенко и космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская.

    Коментарии (2)
    12 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Опубликовано видео подрыва в Москве иномарки с экс-офицером СБУ Прозоровым
    Опубликовано видео подрыва в Москве иномарки с экс-офицером СБУ Прозоровым
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Хозяином взорвавшегося на Коровинском шоссе автомобиля Toyota Land Cruiser Prado оказался экс-сотрудник Службы безопасности Украины, он переехал в Россию до начала спецоперации, сообщили в оперативных службах. СМИ опубликовали видео происшествия.

    Взрыв произошел, когда мужчина завел машину, передает ТАСС. По словам собеседника агентства, рассматриваются разные версии произошедшего, одна из них – срабатывание неустановленного взрывного устройства.

    Ранее СК возбудил дело после подрыва автомобиля на севере Москвы.

    Коментарии (31)
    12 апреля 2024, 01:55 • Новости дня
    Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины
    Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Ситуация на фронте складывается не в пользу Киева, и на Западе вновь заговорили о возможности поражения Украины, пишет газета Le Figaro.

    Издание указывает, что после провального контрнаступления Киева в прошлом году украинские военные вынуждены отступать на оборонительные позиции, тогда как российская армия оказывает постоянное давление, стремясь прорвать линии противника, передает ТАСС

    Как отмечает газета, смертоносность боев, обусловленная хорошей просматриваемостью поля боя и точностью огня, делает любое наступление трудоемким и способным обернуться большими потерями. В этой ситуации, замедляющей ход конфликта, положение Киева становится все более шатким.

    Le Figaro указывает на недавние слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что Киев проиграет без помощи Вашингтона, и главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, выступившего с аналогичным заявлением.

    В разговоре с французскими официальными лицами украинские представители обещают начать контрнаступление в 2025 году, если Париж «поможет Киеву продержаться в текущем году». «Украинцы говорят нам: помогите нам выстоять в 2024 году, и в 2025 мы сможем снова начать наступление», – приводит газета слова французского чиновника, ведущего диалог с украинской стороной.

    По данным Le Figaro, Киев заинтересован в поставках наземных систем «земля-воздух» среднего радиуса действия Mamba (SAMP/T). «Украинцам нужны не столько сами системы, сколько ракеты», – цитирует газета тот же источник. При этом издание указывает, что несмотря на давление со стороны французского правительства, компания MBDA, которая производит используемые с этой системой ракеты Aster 30, не сможет поставить больше снарядов в краткосрочной перспективе. К тому же, продолжает Le Figaro, армия Франции нуждается в них для своих собственных целей.

    Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. По его словам, украинская армия держит оборону из последних сил.

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    12 апреля 2024, 09:15 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ под Харьковом
    Российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ударили по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, в 22.50 был прилет в стороне населенного пункта Циркуны в Харькове, куда перебрасывается военная техника для работы на Белгородском направлении, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщил, что ТЭЦ-2 и ГРЭС-2 поражены российским ударом в поселке Эсхар Харьковской области.

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    12 апреля 2024, 04:25 • Новости дня
    МИД: Финляндия столкнется с контрмерами, если создаст для России ядерную угрозу

    МИД пообещал Финляндии контрмеры в случае создания ядерной угрозы России

    Tекст: Денис Тельманов

    Финляндия столкнется с военно-политическими контрмерами России, если создаст для нее ядерную угрозу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

    Дипломат прокомментировал заявления финских властей о том, что они могут разрешить транзит ядерного оружия НАТО по территории страны, оценив их с помощью «библейской формулы – «не ведают, что творят».

    «Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами», – сказал Ермаков в интервью ТАСС.

    Он подчеркнул, что у Москвы до последнего времени не было никаких серьезных вопросов к Хельсинки в сфере безопасности, а Финляндии «абсолютно ничего не угрожало с российского направления», однако руководство Финляндии в одночасье решило отбросить «то, что гарантировало спокойствие и стабильность их страны, а именно – военный нейтралитет», и оказалось втянуто в общую антироссийскую политику НАТО.

    Кроме того, сейчас в Финляндии рассуждают и о возможности присоединения к практической деятельности стран блока по созданию угроз для России с задействованием ядерного оружия, отметил Ермаков.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что может разрешить транзит ядерного оружия после того, как страна присоединилась к Североатлантическому альянсу. В настоящее время ввоз ядерного оружия в Финляндию запрещен.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что объекты в Северной Европе, где США разместят свое ядерное оружие, станут законными военными целями в сценарии прямого военного столкновения России и НАТО,

    Она пояснила, что подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и неизбежно станут законными целями в случае прямого военного столкновения России с НАТО.

    По словам Захаровой, в случае размещения в Северной Европе американского ядерного оружия, «безопасность принимающих это оружие стран не только не укрепится, она явным образом пострадает».

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    12 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    Найден справивший нужду на Вечный огонь в Севастополе приезжий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Севастополе задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня на Мемориале героической обороны города, мужчина потушил пламя, справив на него нужду, сообщили в региональном МВД.

    Сообщение об осквернении Вечного огня Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов поступило в ночь на пятницу, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным МВД, неизвестный справил нужду на огонь. Его задержали, им оказался 36-летний приезжий, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

    В декабре в Петербурге решили выдворить из страны семьи школьников, потушивших Вечный огонь в городе.

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    12 апреля 2024, 15:42 • Новости дня
    Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне о российском руководстве

    МИД вызвал посла Франции из-за слов Сежурне о российском руководстве

    Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне о российском руководстве
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД России, поводом послужило высказывание французского министра иностранных дел Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с Москвой из-за «содержащих ложные сведения заявлений» руководства страны.

    Сежурне заявил, что французская сторона не заинтересована в диалоге с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, сообщили в МИД, передает РИА «Новости».

    Москва расценивает подобные заявления как «сознательное и продуманное действие французской стороны, направленное на подрыв самой возможности любого диалога между двумя странами», послу указано на недопустимость таких высказываний, подчеркнули в российском дипведомстве.

    В январе посла Франции вызывали в МИД из-за французских наемников в Харькове.

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    12 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Ветераны ФСБ и полиции: Экс-офицер СБУ Прозоров мог обезопасить себя от взрыва автомобиля

    Генерал-майор Ворожцов: Большинство взрывов машин происходит из-за недооценки опасности водителем

    Ветераны ФСБ и полиции: Экс-офицер СБУ Прозоров мог обезопасить себя от взрыва автомобиля
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Те, кому грозит покушение, должны перед каждой поездкой проверять днище машины с помощью досмотровых зеркал и камер, а также пройти курсы по выявлению взрывчатых устройств, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сотрудники ФСБ и полиции Виталий Демидкин и Владимир Ворожцов. Ранее в Москве при подрыве машины пострадал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

    «Если кто-либо считает, что входит в группу риска и видит хоть небольшую вероятность подрыва своего автомобиля, он должен всегда возить с собой досмотровые зеркала на длинной ручке с подсветкой, чтобы найти взрывное устройство в затемненном месте или в ночное время. И перед тем, как открыть дверь в салон, нужно осматривать авто с четырех сторон без зеркала», – пояснил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа».

    «Конечно, взрывные устройства сейчас изготавливают такие, которые и по цвету, и по форме похожи на детали автомобилей. Поэтому, я думаю, не каждый водитель сможет его распознать, и даже не каждый сотрудник правоохранительных органов. В идеале тем, кто подозревает возможность покушения против себя, нужно пройти курсы подрывников – в той мере, в которой они доступны для гражданских, чтобы уметь точно определять взрывное устройство», – добавил он.

    «Вообще, исходным принципом здесь является именно контрразведывательная и профилактическая деятельность. Эти преступления должны максимально полно выявляться еще на этапе планирования. Но если у того, кому угрожает опасность, нет возможности привлечь для защиты таких специалистов и автомобиль не находится под постоянной персональной охраной, тогда нужно научиться выявлять СВУ самому», – подтвердил Владимир Ворожцов, генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике.

    «Автомобиль проверяется не только с помощью зеркала на шесте, но и видеокамеры. В том, чтобы научиться видеть инородное тело под днищем авто, нет никакой высокой науки. Сотрудники Росгвардии, на которых возлагают обязанности по охране и обороне объектов, учатся этому за два занятия. Еще каждому водителю нужно загнать свою машину на яму в сервис и изучить днище. Потому что появление детали, не предусмотренной конструкцией машины, видно в любом случае, даже если она крепится на магнит и хорошо замаскирована», – подчеркнул специалист.

    «Для выявления взрывчатки используются также газоанализаторы – их ставят рядом с машиной и они реагируют на различные взрывчатые вещества. Но они очень дорогие и я не уверен, что доступны гражданским. А вот натренированные собаки могут почти безошибочно реагировать на несколько типов взрывчатки. Так что можно завести четырехлапого друга, прошедшего подготовку в кинологической службе», – указал собеседник.

    «В общем, найти взрывчатку с помощью досмотровых зеркал и камер, а также с помощью собаки может любой гражданский, прошедший, так сказать, курс молодого бойца именно по этому направлению. Могу точно сказать: 90% всех покушений со взрывом автомобилей происходит из-за недооценки опасности самим объектом покушения», – резюмировал генерал.

    В пятницу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров получил травмы руки и ноги после взрыва машины на севере Москвы, сообщает РИА «Новости».

    Представитель экстренных служб рассказал, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. Сейчас жизни Прозорова ничего не угрожает.

    Следственное управление СКР по САО возбудило уголовное дело. Следователи с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Прокуратура Москвы контролирует расследование.

    Прозоров в последние годы жил в России и занимался расследованиями преступлений киевского режима.

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    12 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины

    Постпред ООН Небензя: Украина может добиться мира без ущерба для суверенитета, выполнив условия России

    Небензя назвал условие для сохранения государственности Украины
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может добиться мирного урегулирования конфликта, выполнив требования, выдвинутые Россией в рамках специальной военной операции (СВО), не принося в жертву свой суверенитет и государственность, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    На заседании Совбеза ООН Небензя выразил уверенность, что Украина давно бы добилась мира, если бы хотела. По его словам, Киеву хорошо известны справедливые и обоснованные требования к Украине, лежащие в основе СВО, которые нужно просто выполнить, и тогда она сохранит суверенитет, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку».

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    12 апреля 2024, 17:40 • Новости дня
    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    Bloomberg: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам

    СМИ: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары Вооруженных сил России по газовым хранилищам на Украине привели к росту цен на газ в Европе, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, стоимость европейских газовых фьючерсов выросла уже на 9,5%, что стало рекордным показателем за последние три недели. Это произошло на фоне опасений выхода из строя украинских хранилищ, которые подключены к газовым сетям Евросоюза.

    Украина обладает одними из самых больших газовых хранилищ в Европе и активно использует их для хранения импортного газа, отмечает издание. В этом году Киев предлагает иностранным трейдерам забронировать до 10 млрд кубометров своих хранилищ, что составляет около трети от их общего объема.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ.

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    12 апреля 2024, 14:04 • Новости дня
    ФСБ показала бронемашину «Клоп»
    ФСБ показала бронемашину «Клоп»
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) продемонстрировала видео с бронеавтомобилем «Клоп», созданного для Центра спецназа ведомства.

    В ролике запечатлена четырехколесная бронемашина, видео опубликовано РИА «Новости».

    Бронеавтомобиль носит черный окрас, у него покатый капот, соединенный в одну линию с лобовым стеклом, узкие боковые окна и массивные колеса.


    В ролике показана операция по задержанию коррупционеров из компании «Россети Северный Кавказ». Напомним, в пятницу ФСБ и МВД задержали подозреваемых в хищении 2,8 млрд рублей бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ».

    Проект бронеавтомобиля разрабатывался с 2008 года.

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    12 апреля 2024, 11:14 • Новости дня
    WSJ: Байден потерял поддержку среди негров
    WSJ: Байден потерял поддержку среди негров
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Все больше чернокожих американцев заявляют, что планируют поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, предстоящих этой осенью. Теперь действующему президенту США Джо Байдену предстоит улучшить показатели со стороны одного из самых лояльных электоратов Демократической партии, пишет The Wall Street Journal.

    Согласно результатам опроса, проведенного WSJ в семи колеблющихся штатах, большинство чернокожих мужчин намерены поддержать Байдена, однако 30% из них заявили, что точно или вероятно будут голосовать за бывшего президента-республиканца.

    В 2020 году за Трампа проголосовали 12% чернокожих мужчин по всей стране, свидетельствуют данные AP VoteCast.

    Кроме того, по данным WSJ, 11% чернокожих женщин заявили, что они определенно или вероятно будут голосовать за Трампа. На предыдущих выборах республиканец набрал 6% среди чернокожих женщин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден провалил попытку консолидации американцев вокруг себя.

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    12 апреля 2024, 19:45 • Новости дня
    Китайский дипломат сравнил аэропорт Иркутска с автобусной станцией в КНР

    Китайский дипломат сравнил аэропорт Иркутска с автобусной станцией в Китае

    Tекст: Кристина Цыцура

    Исполняющий обязанности генерального консула КНР в Иркутске Сунь Чуаньцзян во время круглого стола на тему «Красные маршруты Иркутска» высказал критику в адрес местного аэропорта.

    По мнению дипломата, аэропорт Иркутска напоминает ему автобусные станции в китайских уездах и не соответствует запросам растущего потока туристов из Китая, сообщает «Московский комсомолец».

    Сунь Чуаньцзян отметил, что аэропорту не хватает функциональности. Он предложил ряд мер по его модернизации, включая расширение, реконструкцию терминалов, увеличение количества стоек регистрации и зон досмотра.

    Дипломат уверен, что эти меры позволят повысить туристическую привлекательность Иркутска для туристов из Китая.

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    12 апреля 2024, 13:56 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot

    Военные эксперты: В Европе не хотят отдавать Украине ЗРК Patriot из-за поражений ВСУ на поле боя

    Военные эксперты объяснили отказ Польши передавать Украине ЗРК Patriot
    @ Cutshaw/US Army

    Tекст: Илья Абрамов

    Польша не хочет передавать Украине системы Patriot, потому что опасается дальнейшего уничтожения ЗРК российскими военными. Остальные страны, располагающие такими комплексами, также не хотят отказываться от этого типа вооружений в ущерб себе, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Константин Сивков. Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передать Украине системы Patriot.

    «Польша является одним из основных поставщиков вооружения для ВСУ в Европе. Однако в случае с Patriot «холодным душем» для Варшавы стали успехи в поражении этих ЗРК нашими современными средствами поражения. Дуда опасается, что очередные поставленные комплексы будут уничтожены», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Кроме того, польские власти вовсю раздувают в своей стране угрозу якобы российской агрессии. В подобных условиях передача и без того ограниченного числа Patriot Украине выглядела бы достаточно странно в глазах простого избирателя», – отмечает собеседник.

    «Patriot имеются на вооружении многих стран, например, Германии. Однако лишних зенитных комплексов не бывает. Эти государства дали понять Украине, что не собираются передавать ей свои ЗРК. Во многом это обусловлено тем, что большинство из них уже осознали – ВСУ проигрывают на поле боя. В таком случае начинает работать принцип «своя рубашка ближе к телу», – подчеркивает он.

    «США сейчас наращивают производство комплексов Patriot. Однако в Вашингтоне считают, что передача уже существующих систем на Украину нанесла ущерб обороноспособности Штатов. Поэтому Белый дом, вероятно, не станет передавать эти ЗРК перед президентскими выборами», – акцентирует эксперт.

    «Американцы, как и поляки, боятся того, что поставленные Patriot будут уничтожены нашей армией. Это создает риски для коммерческой реализации данных комплексов, так как ставит под сомнение их эффективность», – поясняет собеседник.

    «Однако вариант с поставкой систем через третьи страны в обмен на более новые модификации ЗРК от США вполне возможен. Тем не менее производство Patriot – процесс небыстрый. Поэтому даже если такая комбинация будет осуществляться, то еще нескоро», – подчеркнул Бартош.

    «Как правило, системы Patriot стоят на вооружении у тех стран, которые когда-либо поддерживали тесные связи с США. Достаточно много данных установок есть у Саудовской Аравии и других арабских государств. Имеются они и у Австралии. Разумеется, оборона целого ряда европейских государств также зависит от данного вида вооружений», – добавил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Однако расставаться с таким оружием никто просто так не станет. Не исключаю, что кто-то действительно решится на отправку систем в качестве помощи ВСУ. Но речь, скорее всего, будет идти о тайных договоренностях с Вашингтоном, который предоставит своим союзникам более совершенные модели взамен переданных Украине», – резюмировал Сивков.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot: «Фактически сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», так как Варшава только начала установку этих комплексов.

    Кроме того, он отметил, что развернутые в стране системы Patriot принадлежат американской армии, сообщает «Коммерсант». Президент также напомнил, что ни у Литвы, ни у одного из других соседних с Украиной государств нет таких комплексов. Кроме того, по мнению Дуды, его страна якобы сама сталкивается с угрозой «потенциального нападения России».

    Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что «добрая и спокойная дипломатия» не помогла ему получить от Запада ЗРК Patriot. Однако теперь, ради зенитных комплексов, он готов «испортить отношения».

    По словам Кулебы, люди могут его «ненавидеть», но он велел «заткнуться» той части своей личности, которая убеждена, что «дипломатия – это исключительно частные отношения». «Часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить. Мы перепробовали все – и, похоже, ничего не помогает», – передает Washington Post его слова.

    «Кто может поверить, что самый могущественный военный альянс не может найти семи батарей Patriot», – заявил он. Министр не понимает, почему некоторые государства не передают ВСУ ЗРК. По его подсчетам, у возможных стран-доноров есть более 100 доступных комплексов.

    Между тем немецкое издание Bild сообщило, что у Украины практически закончились снаряды для комплексов Patriot. «На складах осталось всего лишь несколько десятков ракет», – говорится в статье. Данную информацию подтверждает и журналист газеты Юлиан Репке на своей странице в Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ).

    По его словам, ВСУ также ощущают нехватку боеприпасов для установок IRIS-T. Комментируя недавний удар ВС РФ по Трипольской ТЭС, он также отметил, что теперь воздушное пространство Киева свободно для прохождения российских ракет. В то же время в воздушных силах Украины отмечают, что паника излишня.

    Так, представитель командования ВС страны Юрий Игнат уверяет, что всю территорию страны средствами ПВО закрыть невозможно. Однако армия имеет способность локально защищать города, объекты, направления и войска, передает РИА «Новости».

    Коментарии (8)
    12 апреля 2024, 08:33 • Новости дня
    МВД Эстонии предложило признать Московский патриархат «террористической» организацией
    МВД Эстонии предложило признать Московский патриархат «террористической» организацией
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому парламенту признать Московский патриархат «террористической» организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.

    По его словам, у него нет другого выбора, кроме как предложить парламенту объявить террористическим Московский патриархат, после чего обратиться в суд и предложить прекратить деятельность работающей в Эстонии церковной организации, передает РИА «Новости».

    Ляэнеметс уточнил, что это не означает закрытие храмов, но это означает разрыв связей с Москвой.

    Ранее Эстония шантажировала епископа Русской церкви.

    Коментарии (35)
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