Эксперт: Белоруссия становится космической державой благодаря помощи России

Политолог Шаповалов: При поддержке России формируется космическая отрасль Белоруссии

Tекст: Андрей Резчиков

«Глубоко символично, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в День космонавтики, который является нашим общим праздником и общей памятной датой о достижениях наших народов в годы существования Советского Союза», – считает Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

Сотрудничество в сфере освоения космоса находится на высоком уровне в повестке двусторонних отношений. В 2028 году планируется запустить в космос совместный спутник России и Белоруссии по зондированию Земли и «этот космический проект является очень наглядным примером взаимовыгодного сотрудничества».

«Россия и Белоруссия вышли на очень тесный уровень взаимодействия в экономической сфере и технологических отраслях. Это касается и космоса. В настоящий момент при всесторонней поддержке России формируется космическая отрасль Белоруссии. Очень показательный пример, что космонавт, Герой России Олег Новицкий, совершивший четыре полета в космос, родился в Белоруссии. А полет первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской – это только начало пути. Сотрудничество в космической сфере приведет к технологическим прорывам и созданию совместных космических проектов», – прогнозирует эксперт.

По его словам, Белоруссия становится космической державой благодаря усилиям и взаимопомощи России, которая выступает за свободное распространение технологий.

«Россия в целом выступает за развитие экономических отношений в глобальном контексте. Не мы устанавливаем те или иные барьеры и вводим новые санкции. Это против нас вводят санкции. А мы готовы к сотрудничеству даже с недружественными странами, в том числе в космической сфере. Россия является одним из признанных лидеров освоения космоса и готова делиться своими технологиями и наработками с нашими друзьями, такими как Белоруссия, поскольку мы едины в рамках Союзного государства. Этот факт свидетельствует о том, насколько близки наши отношения», – уверен спикер.

По словам собеседника, народы России и Белоруссии не просто продолжают единый путь, но выходят на высокий уровень единения, достигая новых вершин, в том числе в космической сфере.



«Также Россия и Белоруссия хранят верность историческому прошлому, совместно выступают против фальсификации истории. У нас много общих памятных дат, но прежде всего это память о Великой Отечественной войне. Мы не допустим забвения и фальсификации этой памяти, как и памяти о достижениях наших братских народов в годы послевоенного восстановления – в тот самый период, когда наша общая страна покорила космос, вписав свое имя в историю мирового развития», – отметил спикер.

Кроме того, эксперт отметил ключевой вклад в развитие российско-белорусских отношений Владимира Путина. «Курс президента на интеграцию, сближение двух народов, создание единого пространства России и Белоруссии является центральным в процессе развития союзных отношений двух стран. В самых сложных ситуациях Россия и Белоруссия всегда протягивают руку дружбы», – сказал Шаповалов.



В пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Кремле встречу с участниками 21-ой экспедиции на МКС – космонавтом, Героем России Олегом Новицким и первой белорусской женщиной-космонавтом Мариной Василевской.

«Сейчас без космоса невозможно решить вообще ни одной задачи эффективно на Земле: это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижение. В общем, куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям», – сказал Путин.

Президент особо отметил, что первый белорусский космонавт полетел в космос. «Это только внешнее проявление нашей совместной деятельности, хотя, разумеется, она, эта деятельность, этим не ограничивается», – заверил российский лидер.

Александр Лукашенко признался, что для его страны полет Василевской был большой новостью, потому что в космосе оказался «первый белорусский космонавт независимой Беларуси». «И наш Олег [Новицкий], он же родился под Минском, в городке родителей, мама его живет там, недавно встречались. Это символично», – подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер заявил также, что его страна серьезно работает над совместными спутниковыми программами. «Мы с советских времен сохранили заводы эти по производству спутников, вместе с россиянами работаем. Сейчас пилотируемые полеты. Я уговорил Владимира Владимировича, что мы и дальше будем вместе работать, он вчера меня поддержал», – рассказал Лукашенко.