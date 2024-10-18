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    18 октября 2024, 13:20 • Политика

    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО

    Эксперты оценили ядерные угрозы с территории Украины

    Ядерные угрозы Зеленского – серьезный повод для пересмотра целей СВО
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Отдел политики
    деловой газеты ВЗГЛЯД

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. Согласно утечкам, Киев имеет все необходимое для создания ядерного вооружения. Впрочем, в офисе Зеленского эту информацию пытаются дезавуировать. В экспертном сообществе полагают, что Зеленский не только противоречит юридическим основам украинской государственности, но и ставит Россию перед необходимостью пересмотра целей СВО.

    В четверг Владимир Зеленский, ссылаясь на разговор с Дональдом Трампом, упомянул ядерное оружие как альтернативу вступлению в НАТО. «Я ему сказал: «Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита, – либо мы должны иметь какой-то альянс». Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», – пояснил он.

    Позднее в газете Bild были опубликованы слова неназванного украинского чиновника о том, что Киев располагает и материалами, и технологиями для создания ядерного оружия. «Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», – цитирует его немецкое издание. Однако в офисе Зеленского опровергли данное сообщение.

    Зеленский также решил уточнить свою позицию: «Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Я говорил, когда упоминал «Будапештский меморандум», что он был подписан высокоуважаемыми странами. Там указано, что Украина отдает ядерное оружие, а получает гарантии безопасности. Для нас защиты, кроме НАТО, нет. Это наш сигнал».

    Подрыв юридических основ украинской государственности

    «Зеленский лукавит. Давайте вспомнил события 18-21 февраля 2022 года. Джо Байден предостерегал Зеленского от поездки в Мюнхен на конференцию по безопасности и назвал его решение «не самым мудрым». Но именно там Зеленский объявил о созыве переговоров стран-участниц «Будапештского меморандума», а если переговоры провалятся – тогда Украина пересмотрит свой ядерный статус», – напомнил киевский политолог Алексей Нечаев.

    «Затем последовала реакция Москвы. Президент Владимир Путин тогда же отмечал, что заявления о планах создания Украиной ядерного оружия, учитывая советское наследие – это «не пустая бравада». При этом украинские политики мечтают о «грязной бомбе» с 2014-2015 годов, если не раньше», – добавил эксперт.

    «Что касается постоянных отсылок к «Будапештскому меморандуму», который 5 декабря 1996 года подписали Россия, США, Британия и Украина, то главным нарушителем этого документа является Вашингтон и его союзники в ЕС. Именно они на стыке 2013-2014 годов использовали меры экономического принуждения, чтобы подчинить действия властей Украины своим интересам (пункт № 3), а позже растоптали суверенитет и независимость Украины путем прямой поддержки госпереворота в Киеве (пункт № 1). И лишь после этого у страны возникли проблемы с территориальной целостностью, например, в Крыму», – пояснил собеседник.

    При том, что безъядерный статус Украины исходно определялся не «Будапештским меморандумом», а совершенно другими документами. Первый из них – «Декларация о государственном суверенитете», где Украина заявляет о намерении стать «постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках» и придерживается трех неядерных принципов: «не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия».

    Это важный момент, поскольку сама Декларация служит основой для второго документа – «Акта о провозглашении независимости Украины». А он, в свою очередь, стал руководящей основной для конституции.

    «По сути, Москва признавала независимость Украины в обмен на ее нейтральный статус, а Вашингтон – в обмен на ее безъядерный статус,

    так как именно США были главными лоббистами и спонсорами вывоза ЯО с территории Украины в Россию», – считает Нечаев.

    «После переворота в 2014 году украинские политики анонсировали отмену внеблокового статуса Украины, и таки отменили его, а затем закрепили в конституции курс на вступление в НАТО. Тем самым они не только помахали ручкой территориальной целостности государства, но и подорвали юридические основы украинской государственности как таковой. И для купирования ядерных угроз с территории Украины Москва, конечно, будет применять весь доступный арсенал сил и средств. Ядерные грезы Зеленского могут стать еще одной целью СВО», – прогнозирует аналитик.

    «Ядерные угрозы с украинской территории остаются»

    Что касается актуальных возможностей Украины по созданию ядерного оружия, то здесь мнения экспертов разделились. «Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива – это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие – абсолютно исключено», – цитирует РИА «Новости» главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

    Однако парламентарий упомянул, что Украина могла бы создать радиоактивную «грязную бомбу». Схожее допущение сделал и Владимир Орлов, директор ПИР-Центра и один из ведущих экспертов в области нераспространения ядерного оружия, под редакцией которого опубликован соответствующий доклад (страницы 89-113). По его словам,

    «угроза была», но «она была купирована благодаря российским действиям в ходе СВО».

    «Ядерные угрозы с украинской территории остаются. Но иного плана. Первая: не ядерное оружие, но радиологическое – «грязная бомба». Дешево, сердито, отвратительно и не невозможно», – перечисляет эксперт.

    «Вторая: ядерное оружие государств НАТО, которое может быть переброшено на Украину или размещено на передаваемых ей бомбардировщиках, при сохранении контроля со стороны передающих. Это может быть американское, английское или, с меньшей долей вероятности, французское оружие. Глупо, опасно, маловероятно. Но в условиях эскалации конфликта, не полностью исключено», – добавил он.

    В свою очередь военный эксперт Илья Крамник напомнил, что «предприятий ядерного оружейного комплекса на Украине нет и никогда не было – эта отрасль целиком была развернута в РСФСР». «Создать эти предприятия – вопрос не недель, а лет для промышленно развитой страны в нормальных условиях», – уточнил Крамник.

    «Условия, когда значительная часть промышленности потеряна, а остальная постоянно под ударом, нормальными не являются. Все заявления Киева на эту тему – попытка выбить из НАТО прямые обязательства защиты, потому что альтернатива для НАТО – признать поражение… Не любит Зеленский соотечественников», – делает вывод эксперт. «В нынешних условиях ядерная бомба у Украины совершенно невозможна. Даже если допустить, что у разоренной страны найдутся на это ресурсы, ядерную программу весьма трудно спрятать, и Россия будет выносить соответствующую инфраструктуру, стоит ей только появиться», – соглашается военный эксперт и сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

    «Читатели спрашивают про грязную бомбу, возможна ли она?

    Теоретически снабдить ядерные отходы обычным тротиловым зарядом Украина в состоянии, однако большой беды она этим не наделает, зато снимет для Москвы множество табу.

    Под единодушное, заметим, одобрение мирового большинства», – иронизирует аналитик.

    Впрочем, ряд экспертов допускают и создание Украиной «грязной ядерной ракеты». «В последнее время наблюдается интересная тенденция – на Украине не осталось производственных мощностей по созданию ракетного оружия, однако оно появляется: это комплексы «Ольха» и «Гром», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Поэтому к словам, которые произносит Зеленский, и его амбициям в столь чувствительной сфере нужно внимательно относиться и проводить разведывательные мероприятия, чтобы подтвердить или опровергнуть его фантазии», – добавил собеседник.

    Что касается так называемой грязной бомбы, то Украина также может ее создать. Сама бомба вряд ли приведет к сильным разрушениям, однако ее взрыв приведет к серьезным загрязнениям местности в зоне применения.

    «Мы видим, как с участием украинских специалистов и с помощью иностранных комплектующих создаются ракетные комплексы. То есть ракету они сделать смогут. Полетит ли она – результат непредсказуем, надо проводить испытания», – рассуждает собеседник. –

    «А что касается ядерных боеголовок, это тоже вопрос открытый. КНДР, например, это сделала своими силами. Учитывая наличие АЭС на Украине, она вполне может стать источником «грязных бомб» и «грязных ракет».

    В целом же новый ультиматум Зеленского, который можно свести к фразе «либо Украину принимают в НАТО, либо Украина создает ядерное оружие» – крайне важный в текущих условиях, считает политолог Алексей Чеснаков. «Он одновременно говорит об актуальном положении Украины, которая не имеет никаких других рычагов воздействия и при этом влияет на перспективы мирных переговоров», – подчеркивает эксперт.

    «Для России – это серьезный повод для пересмотра целей СВО. В такой конфигурации не может идти и речи о форматах прекращения огня, каких-то мирных переговорах, так как политическое руководство Украины воспользуется полученным временем для создания ядерного оружия.

    Учитывая советские наработки, которые остались у Украины, а также тот факт, что Зеленский еще в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции заявлял о возможности начать эти разработки, Украина может создать ЯО в течение двух-трех лет. Нет никакой гарантии, что разработки не начались сразу после начала СВО», – предположил аналитик.

    Он напомнил, что нейтральный статус Украины – одно из ключевых требований Москвы, от которого Кремль не откажется. «Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими», – резюмировал Чеснаков.

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