Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.6 комментариев
Зеленский опроверг намерение Украины создать ядерное оружие
Украина не собирается создавать ядерное оружие, у Киева в вопросах безопасности нет альтернатив вступлению в НАТО, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
На пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский заявил: «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО». «Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», – приводит его слова РБК со ссылкой на украинские СМИ.
Зеленский сказал, что поднимал вопрос о членстве в НАТО в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. «Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, либо у нас должен быть какой-то альянс», – пересказал Зеленский содержание своей беседы с Трампом. При этом украинский лидер отметил, что не видит других «действенных альянсов», кроме НАТО.
Напомним, Зеленский на саммите Евросоюза заявил, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность.
Издание Bild (русская версия признана иноагентом) сообщало, что киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если его не пригласят в НАТО.
Однако в офисе Зеленского заявили, что сообщения о возможном создании на Украине ядерного оружия не соответствуют действительности.