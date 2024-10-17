Tекст: Антон Антонов

На пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский заявил: «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО». «Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», – приводит его слова РБК со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский сказал, что поднимал вопрос о членстве в НАТО в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. «Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, либо у нас должен быть какой-то альянс», – пересказал Зеленский содержание своей беседы с Трампом. При этом украинский лидер отметил, что не видит других «действенных альянсов», кроме НАТО.

Напомним, Зеленский на саммите Евросоюза заявил, что Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность.

Издание Bild (русская версия признана иноагентом) сообщало, что киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если его не пригласят в НАТО.

Однако в офисе Зеленского заявили, что сообщения о возможном создании на Украине ядерного оружия не соответствуют действительности.