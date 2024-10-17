Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь Москва будет требовать не только нейтрального статуса. Теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными, не только политическими.6 комментариев
Военный эксперт призвал серьезно отнестись к ядерным амбициям Зеленского
Военный эксперт Леонков: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»
Еще с советских времен Украина располагает технологиями, которые позволяют ей создать баллистическую ракету. В теории киевский режим также может создать «грязную бомбу» ввиду наличия на Украине АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя серию заявлений Владимира Зеленского по теме ядерного оружия.
«В последнее время наблюдается интересная тенденция – на Украине не осталось производственных мощностей по созданию ракетного оружия, однако оно появляется: это комплексы «Ольха» и «Гром». И Зеленский как-то заявлял, что если ВСУ не дадут разрешения применять дальнобойное оружие по российской территории, то они создадут свои комплексы соответствующего класса», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.
«Поэтому к словам, которые произносит Зеленский, и его амбициям в столь чувствительной сфере нужно внимательно относиться и проводить разведывательные мероприятия, чтобы подтвердить или опровергнуть его фантазии», – добавил собеседник.
Что касается так называемой «грязной бомбы», то Украина также может ее создать. Сама бомба вряд ли приведет к сильным разрушениям, однако ее взрыв приведет к серьезным загрязнениям местности в зоне применения.
«Мы видим, как с участием украинских специалистов и с помощью иностранных комплектующих создаются ракетные комплексы. То есть, ракету они сделать смогут. Полетит ли она – результат непредсказуем, надо проводить испытания. А что касается ядерных боеголовок, это тоже вопрос открытый. КНДР, например, это сделала своими силами. Учитывая наличие АЭС на Украине, она вполне может стать источником «грязных бомб» и «грязных ракет», – допустил собеседник.
Эксперт также отметил, что 19 февраля 2022 года Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене объявил о созыве переговоров стран-участниц «Будапештского меморандума». И пригрозил: если такие переговоры не состоятся или не принесут гарантий безопасности для Украины, Киев пересмотрит свой безъядерный статус. В итоге ядерные амбиции Зеленского стали одной из предпосылок начала специальной военной операции со стороны России, заключил Леонков.
Напомним, в четверг Зеленский рассказал, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом он упоминал о ядерном оружии как альтернативе вступлению страны в НАТО. «В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, – либо мы должны иметь какой-то альянс». Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», – вспоминал он.
Позднее в немецком издании Bild были опубликованы слова неназванного украинского чиновника о том, что Киев располагает и материалами, и технологиями для создания ядерного оружия. «Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», – цитирует его издание.
Позже в офисе украинского Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности. Самому Зеленскому также пришлось опровергнуть информацию Bild: «Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Я говорил, когда упоминал «Будапештский меморандум», что высокоуважаемыми странами он был подписан. Там указано, что Украина отдает ядерное оружие, а получает гарантии безопасности. Я так сказал. Это означает, что мы отдали наше ядерное оружие. Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем наше ядерное оружие».