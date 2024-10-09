«Рамштайн» без Джо Байдена – это то же самое, что концерт Rammstein без Тилля Линдеманна, то есть мероприятие бессмысленное. Хотя ожидания (особенно на ул. Банковой в Киеве) были совершенно другими.

А расклад, как мне кажется, таков.

После провала саммита в Швейцарии команда Ермака – Зеленского начала подготовку ко второму саммиту, но уже с участием России – таким было требование львиной доли представителей других стран.

Представители России, понятное дело, никуда ехать не собирались. Поэтому стояла задача выманить их под любым предлогом.

Набор предлогов понятен:

– операция ВСУ в Курской области с захватом АЭС, паникой-истерикой в медиа и брожениями в высоких кабинетах Москвы;

– угроза дальнобойных ударов, последствия которых могли бы усилить негативные явления, перечисленные выше;

– ну а американцам, точнее – Демпартии, этот план пытались продать как «успешный успех» в рамках избирательной кампании. Сюда же можно отнести публичную риторику про «красных линий больше нет», «принудить Россию» – и всё в таком духе.

Москва на это вежливо ответила активным продвижением в Донбассе, давкой противника в Курской области, анонсом изменений в ядерную доктрину и убедила оппонентов в том, что намерена бить туда, куда ранее не била – ибо сама природа конфликта может измениться.

В Белом доме позицию Кремля учли, поэтому решение по «дальнобоям» то ли отложили на период после выборов в США, то ли поставили на этой идее крест. Но разве Ермак – Зеленский и их советники из Лондона могли с этим согласиться? Нет.

Поэтому Зеленский повез в США «План победы», который не показал гражданам Украины, зато показал Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу. Конечно, никакого плана там не было и быть не могло – откуда у несубъектного персонажа возьмется план? Вместо этого американцам показали список «хотелок», на который в США отреагировали традиционно: в подконтрольных СМИ вылили пару-тройку ведер критики, а публично сообщили о намерениях обсудить этот список в Германии в формате «Рамштайн».

Казалось, что главная задача встречи в Германии, куда также были приглашены лидеры США, Франции и Британии, не столько обсудить «дальнобой», сколько:

– порассуждать о «немецком варианте» завершения конфликта на Украине (ошибочность этой схемы описана мною еще год назад);

– а если тема не сработает, то договориться о бесперебойных поставках денег и оружия на 2025 год с целью продолжения конфликта на Украине, причем независимо от того, кто станет новым президентом США.

Но в итоге безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

Поводом для Байдена отменить визит в ФРГ стал ураган «Милтон» – якобы ему надо готовить страну к ликвидации последствий катаклизма. Старика Джо можно понять: токсичная встреча с Зеленским для его команды сейчас гораздо опаснее урагана, поэтому лучше остаться дома.

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