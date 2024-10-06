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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    22 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    48 комментариев
    6 октября 2024, 19:22 • Новости дня

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом

    Байден представил двусторонний план по поддержке Украины перед уходом с поста

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом, пишет издание Conversation.

    Статья подчеркивает, что Байден стремится оставить после себя наследие, и успех в поддержке Украины может стать его значимой победой. Главной задачей является закрепление за США роли постоянного союзника Украины, передает РИА «Новости».

    Ключевой момент плана заключается в публичной демонстрации поддержки Киева. Это подтверждается недавней встречей в Белом доме между Джо Байденом, Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. Байден хочет показать, что Украина остается в числе приоритетов Вашингтона, и создать образ, что поддержка будет продолжаться. Это должно препятствовать возможной попытке Дональда Трампа игнорировать данный курс, если тот вновь придет к власти.

    Вторая составляющая плана связана с продолжением военной помощи Украине. Байден занимается этим вопросом, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для защиты своего суверенитета. Таким образом, американская администрация надеется укрепить позицию Украины и безопасность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.

    6 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    В Сумах начались облавы после визита Зеленского

    СБУ и нацгвардия устроили массовые облавы на жителей Сум после визита Зеленского

    В Сумах начались облавы после визита Зеленского
    @ t.me/SBUkr

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумах после посещения города Зеленским начались массовые облавы, организованные СБУ и нацгвардией, с блокировкой улиц и проверкой документов у жителей.

    Как передает РИА «Новости», украинские силовые структуры начали массовые облавы на жителей города Сумы после недавнего визита президента Владимира Зеленского. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с национальной гвардией, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ проводят контрразведывательные мероприятия.

    По данным пресс-службы СБУ, силовые структуры блокируют проезд на улицах города, останавливают прохожих для проверки документов и осматривают места общего пользования. В отношении подозреваемых проводится «дополнительная проверка» их личных данных и деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», представляющим серьезную опасность для Европы. Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США из-за его влияния на получение Украиной американской финансовой поддержки. Украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункерах в первые дни российской спецоперации на Украине в 2022 году, что затруднило его связь с мировыми лидерами, как пишет журналист Financial Times Генри Фой.

    Коментарии (12)
    6 октября 2024, 03:57 • Новости дня
    Озвучена новая версия смерти комбата сбежавшего из Угледара батальона ВСУ

    В соцсетях заявили об убийстве комбата ВСУ Гриба собственными солдатами при их бегстве из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Комбат 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады теробороны вооруженных сил Украины Игорь Гриб не покончил с собой, его убили собственные солдаты, которые бежали из Угледара, сообщают в соцсетях.

    Утверждается, что Гриб хотел помешать бегству солдат ВСУ. Информация, как указывается, получена «непосредственно от военнослужащих, бежавших из города», пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Напомним, по версии украинских журналистов, Гриб покончил жизнь самоубийством.

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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно, скорее всего, под давлением США согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 20:50 • Новости дня
    МИД: Россия успешно выступила в Гааге по морскому иску Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия успешно представила свою позицию на слушаниях в Гааге по иску Украины о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    «Без всяких сомнений была представлена субстантивная позиция, аргументированная, с опорой на правовые и фактологические аргументы», – отметил Кузьмин, добавив, что «судьям есть над чем подумать», передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что интересы России отстаивала большая команда, в которую вошли свидетели и различные эксперты, что усилило позицию страны на слушаниях.

    Международный арбитражный суд в Гааге с 23 сентября по 5 октября провел слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году, о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия представила свою позицию, призывая суд признать все требования Украины выходящими за юрисдикцию суда и неприемлемыми.

    Напомним, Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях.

    Коментарии (23)
    5 октября 2024, 20:14 • Новости дня
    Антонов завершил работу послом России в США

    Анатолий Антонов покинул пост посла России в США и возвращается в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Антонов завершил командировку в качестве посла России в США и скоро отправится в Москву, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

    Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США, самолет с Антоновым на борту вылетит в субботу в 22.00 мск в Москву, передает ТАСС.

    Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа 2017 года и возглавлял российское посольство в сложнейший период обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Он возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД с 2004 по 2011 год, а с 2011 по 2016 год был замминистра обороны. В декабре 2016 года его назначили заместителем министра иностранных дел России.

    Работа Антонова в США совпала с периодом беспрецедентного обострения двусторонних отношений из-за антироссийского курса Вашингтона. США ввели санкции против Москвы и закрыли генеральные консульства России в Сан-Франциско в 2017 году и в Сиэтле в 2018 году, ограничивая работу российских дипломатов.

    Антонов ранее сообщал о необходимости повышения безопасности для российских дипломатов на фоне ухудшающихся отношений между Россией и США,

    Коментарии (31)
    5 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Украинский депутат предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Украинский депутат Дунда предложил перенести боевые действия в Белоруссию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии, чтобы нанести «большой удар» по России.

    «Абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь», – заявил Дунда на конференции «российской оппозиции» в Вильнюсе, передает RT.

    По его мнению, введение «относительно небольших подразделений» на территорию соседней страны приведет к тому, что белорусская армия сложит оружие. Он добавил, что это будет «большим ударом» по России.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о стремлении Белоруссии к мирному сосуществованию с Украиной. Он также пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным мирные переговоры по Украине.

    Коментарии (32)
    6 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию

    Медведев заявил о трудностях отказа РФ в использовании ТЯО при нападении Украины на Белоруссию

    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения Украины на Белоруссию России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия, размещенного на территории республики.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России будет сложно отказать Белоруссии в использовании тактического ядерного оружия (ТЯО), если Украина решит перенести боевые действия на ее территорию, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Украины Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии для нанесения «большого удара» по России. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наблюдал дроны во время полета на вертолете, которые летели очень невысоко от земли. Минск не хочет «никаких противостояний» с Украиной и стремится к мирным отношениям с украинским народом, подчеркнул Лукашенко.

    Коментарии (17)
    5 октября 2024, 19:57 • Новости дня
    Россия отвергла требования Украины по морскому иску

    Россия потребовала в Гааге отклонить требования Украины о правах в Черном и Азовском морях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона требует отклонения всех требований Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, заявил посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин.

    На слушаниях в Гааге Кузьмин заявил, что Россия настаивает на признании иска Украины не подлежащим юрисдикции арбитража или неприемлемым, передает ТАСС.

    В своем заявлении он также подчеркнул, что в качестве альтернативы необходимо отклонить все требования Украины, касающиеся прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Россия утверждает, что эти вопросы не могут быть решены в арбитраже, так как они выходят за рамки его компетенции.

    Ранее российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

    Коментарии (6)
    6 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области

    Российские ВКС уничтожили переправу ВСУ в Гороховатке авиабомбой с УМПК

    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Летчики ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, применив авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.

    Летчики Воздушно-космических сил России точным ударом уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Для нанесения удара использовалась авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщает РИА «Новости».

    В министерстве также уточнили, что в момент атаки транспорт противника был задействован в перевозке личного состава на ротацию. На кадрах, предоставленных Минобороны, зафиксирован мощный взрыв, подтверждающий успешность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ, включая базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницкой области, что привело к значительным потерям противника. Российские военные неоднократно атаковали объекты стратегической важности на территории Украины, что существенно влияет на логистику и снабжение украинских вооруженных сил. В результате атак вооруженные силы Украины испытывают трудности в обеспечении своих подразделений топливом и другими необходимыми ресурсами. Использование высокоточных ракет позволяет российским войскам эффективно поражать ключевые цели на территории Украины, снижая боеспособность противника.

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    6 октября 2024, 01:26 • Новости дня
    Франция назвала причину поддержки Украины

    Французский министр-делегат Аддад объяснил помощь Украине необходимостью поддерживать авторитет Парижа в Европе

    Франция назвала причину поддержки Украины
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция поддерживает Украину не из альтруизма, а для сохранения своего авторитета в Европе, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    «Мы поддерживаем Украину не из альтруизма. Мы защищаем наши национальные интересы и интересы безопасности», – приводит слова Аддада ТАСС со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

    Аддад утверждает, что поражение Украины в конфликте с Россией может негативно сказаться на стоимости энергоносителей, продовольствия и сельскохозяйственных товаров по всему миру, а также на оборонном авторитете Парижа в Европе.

    Аддад подчеркнул, что именно Франция сыграла ключевую роль в расширении военной поддержки Киева, способствуя поставкам танков, дальнобойных вооружений и средств ПВО. Он добавил, что Париж активно продвигает идею европейского суверенитета и создания преференций для европейской оборонной промышленности, что, по мнению Франции, позволит защитить всех партнеров.

    По его словам, украинский конфликт касается не только «безопасности» восточноевропейских стран, но и доверия к Франции со стороны ее европейских партнеров. Министр также отметил, что в число этих партнеров входят те, кто наиболее подвержен «российской угрозе», однако он не уточнил, в чем именно заключается данная угроза. Также Аддад не дал прямого ответа на вопрос о поддержке передачи Киеву дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция приняла участие во встрече группы «Друзей мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление в связи с этим, указав, что Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

    Коментарии (5)
    5 октября 2024, 21:30 • Новости дня
    WP: Вашингтон утратил интерес к поддержке Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет Washington Post.

    Как отмечается в статье WP, визит Зеленского в США, который рассматривался как ключевая возможность укрепить поддержку, не вызвал ожидаемого резонанса, передает РИА «Новости». «Ее итог усилил тревожное состояние неопределенности, в котором сейчас находится Украина», – пишет издание.

    Отмечается, что Украина находится в состоянии неопределенности, так как неясно, как долго США будут продолжать оказывать помощь. Внимание Вашингтона ослабевает на фоне третьего года конфликта, и фокус смещается на новые события на Ближнем Востоке.

    Журналисты считают, что вне зависимости от исхода предстоящих выборов президента США, с приходом нового лидера поддержка Украины может ослабнуть.

    Ранее издание El Pais сообщило, что союзники Киева начали новый этап давления на Украину и лидера киевского режима Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта.

    Коментарии (2)
    5 октября 2024, 21:49 • Новости дня
    МИД подтвердил окончание командировки Антонова в США

    МИД России подтвердил завершение командировки посла Антонова в США

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Анатолий Антонов завершает свою командировку в США, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    Министерство иностранных дел России подтвердило завершение командировки посла Анатолия Антонова в Соединенных Штатах, но не уточнило подробностей, передает РИА «Новости».

    В сообщении не уточнялось, кто станет его преемником.

    Ранее в российском посольстве в Вашингтоне сообщали, что Анатолий Антонов покинул пост посла России в США и возвращается в Москву.

    СМИ сообщали, что Анатолий Антонов прибудет на родину осенью 2024 года.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 20:39 • Новости дня
    РСЗО «Ураган» уничтожила склад ВСУ на Северском фронте

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ.

    В результате атаки были уничтожены склад боекомплекта и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    Операторы БПЛА 3-й армии в ходе проведения разведывательной операции выявили эти важные цели в районе Северского участка. Обнаружив склад с боеприпасами и пункт временной дислокации противника, было принято решение о нанесении удара при помощи РСЗО «Ураган».

    На видео, снятом с беспилотника, зафиксированы моменты ударов, в результате которых были уничтожены несколько автомобилей, а также склад и пункт временной дислокации ВСУ.

    Ранее ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье.

    Коментарии (0)
    6 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Мощные взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько серий взрывов прогремело в Одессе, сообщили мэр города Геннадий Труханов и украинские СМИ.

    «Мощные взрывы в городе», – приводит слова Труханова ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» со ссылкой на «местные ресурсы» пишут, что «Герани» поразили вражеские объекты» в районе нефтебазы, а также аэродром Школьный. «На местах прилетов мощные пожары», – говорится в сообщении.

    Напомним, кроме того, взрывы произошли в Киеве и Харькове.

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    6 октября 2024, 15:58 • Новости дня
    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО

    Премьер-министр Словакии заявил о нежелании партии Smer-SD поддержать Украину в НАТО

    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, аргументируя это потенциальной угрозой начала третьей мировой войны.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире словацкого телевидения и радио STVR заявил, что его партия Smer-SD не будет поддерживать вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что вопрос членства в НАТО требует ратификации каждым государством и отметил, что пока он занимает пост главы правительства, депутаты от его партии не поддержат данное решение. Фицо подчеркнул, что вхождение Украины в альянс может стать основанием для начала третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

    В то же время, по словам Фицо, Словакия поддерживает стремление Украины к членству в Европейском союзе. Однако он отметил, что для этого Украине придется выполнить множество условий, процесс выполнения которых может занять годы. Таким образом, Словакия готова содействовать евроинтеграции Украины, но в вопросе НАТО придерживается более осторожной позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западная поддержка затягивает конфликт на Украине, и подчеркнул, что военным путем его не решить, а также ранее он отказал в поддержке антироссийских санкций в рамках Евросоюза и выступил против поставок оружия Украине, что, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию.

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    5 октября 2024, 23:42 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Киеве и Харькове, сообщают украинские СМИ.

    Сирены звучат более чем в десяти регионах Украины, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу в Краматорске и Славянске, которые находятся под контролем украинских войск, также произошли взрывы.

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

      22 комментария
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      48 комментариев
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      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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