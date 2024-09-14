Шольц заявил, что не разрешит Украине бить немецким оружием вглубь России

Байден отреагировал на слова Путина об ударах вглубь России

Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь России

Tекст: Вера Басилая

«Я не думаю много о Владимире Путине», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

Так он отреагировал на слова Путина, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт и войны с Россией.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.