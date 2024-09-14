На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
Шольц заявил, что не разрешит Украине бить немецким оружием вглубь России
Берлин не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Германия отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, поскольку это усилит риск эскалации, заявил Шольц, передает ТАСС.
Он добавил, что передача киевскому дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории является проблемой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.