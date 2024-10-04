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    4 октября 2024, 09:00 • В мире

    Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки

    Новый генсек НАТО привез Зеленскому бодрости и поддержки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украину посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. В ходе переговоров речь шла о поставках вооружений и перспективах вступления Украины в НАТО. На просьбы Зеленского разрешить наносить удары вглубь России Рютте заявил, что этот вопрос обсудят на следующей неделе главы стран-лидеров НАТО. Почему Рютте выбрал Украину для своей первой зарубежной поездки и что Киев мог получить от нового генсека?

    В четверг только что получивший мандат генсека НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. «Потребности Украины сейчас срочные, и мы усердно работаем над тем, чтобы делать больше и быстрее», – сказал 14-й генсек НАТО. Он также убежден в необходимости вступления Украины в альянс.

    Как отмечает РИА «Новости», генсек подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на дальнобойные удары ВСУ по России. Однако он допустил, что удары западным оружием по российским объектам, в том числе боевым самолетам на территории РФ, «могут помочь Киеву».

    Рютте зарекомендовал себя как явный сторонник Киева. В качестве премьер-министра Нидерландов он одобрил передачу истребителей F-16 Украине. На днях в ходе первой пресс-конференции в качестве генсека НАТО Рютте поддержал возможность нанесения ударов по целям на территории России.

    Также по итогам визита в Киев Рютте анонсировал запланированную на 12 октября встречу стран контактной группы по Украине во главе с президентом США Джо Байденом. Напомним, в конце сентября Белый дом сообщал о визите Байдена Германию 10-12 октября.

    Перед уходом с поста президента Байден намерен лично поблагодарить Берлин за поддержку Киева и за размещение американских военных на территории Германии. Правительство Олафа Шольца также планировало пригласить на встречу с Байденом президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, чтобы обсудить поддержку Украины.

    В то же время Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсуждал с Рютте «нынешние нужды наших военных, а также нужды Украины в ПВО». Затрагивались и вопросы «плана победы» Украины. «На фоне приближения зимы важно реализовать все договоренности относительно ПВО», – пишет Зеленский.

    Кроме того, Зеленский попросил от НАТО такую же активную поддержку, которую получает Израиль в борьбе с Ираном, ХАМАС и «Хезболлой». Он также повторял свой призыв к западным союзникам разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории. «Без дальнобойного оружия мы не сможем остановить Россию», – сказал он.

    В Москве не видят особого значения в смене главы НАТО. Как заявила спикер МИД Мария Захарова, Рютте лишь формально занимает свою должность, в то время как ключевые решения в альянсе принимаются представителями США: «Генсек НАТО не является настоящим руководителем, скорее его можно назвать «секретаршей» в плохом смысле слова».

    В экспертной среде уверены, что внезапный визит Рютте в Киев – это попытка укрепить НАТО, чья судьба сейчас зависит от хода конфликта на Украине. Более того, генсек должен был внушить Зеленскому уверенность в том, что даже в случае победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа Киев продолжит получать западное оружие.

    «Визит Рютте в Киев – это не ритуал, а демонстрация НАТО преемственности поддержки Киева. В ходе встречи наверняка обсуждался вопрос об ускоренном приеме Украины или того, что от нее останется, в НАТО. Это главные два момента этого визита», – считает военный эксперт Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «В НАТО не скрывают, что сейчас для них нет ничего важнее Украины.

    Война и поддержка Киева – их приоритет, тем более в такой момент, когда на Украине очень мрачные настроения после визита Зеленского в США, о чем пишут все западные СМИ. В общем, такая поддержка – это демонстрация того, что даже в случае прихода Трампа Европа и альянс не забудут Украину», – полагает политолог Владимир Корнилов.

    По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, Украина стала смыслом существования НАТО. «Дальнейшая судьба блока решается на Украине. Эта структура изначально создавалась в противодействие Советскому Союзу, а затем России, и сейчас сохраняется исключительно с этой целью. По другим направлениям НАТО действует крайне неохотно. Главное соприкосновение России и НАТО – это Украина, и поэтому ей уделено набольшее внимание», – сказал собеседник.

    На предстоящей встрече контактной группы по Украине 12 октября могут обсуждаться вопросы сохранения поставок вооружений в случае смены власти США и снятие ограничений на нанесение дальнобойных ракетных ударов вглубь российской территории, прогнозирует эксперт. Но не факт, что эти решения будут позитивными для властей Украины.

    «Контрольный «пакет акций» по этим вопросам у США. Наведение этих систем осуществляется американской спутниковой группировкой и воздушной разведкой, – продолжил Джерелиевский. – Есть немало «за» и «против» этого решения. Против – это изменения в российской ядерной доктрине и недвусмысленное предупреждение о последствиях таких ударов по России».

    По словам собеседника, для ВСУ на поле боя складывается критическая ситуация.

    То же самое касается дефицита вооружений. «Это системы ПВО, которых катастрофически не хватает. Это тяжелая бронетехника, которой остается очень немного. Все эти вопросы стоят остро и НАТО будет стараться решить их, чтобы продлить конфликт как можно дальше», – рассуждает эксперт.

    Корнилов напомнил, что со стороны Европы, если не считать Германию, уже нет никаких возражений насчет ударов вглубь России, по крайней мере со стороны производителей дальнобойных вооружений. «Все указывают пальцем на Байдена. Этот вопрос наверняка будет обсуждаться на встрече лидеров западных государств в формате «Рамштайн», – сказал эксперт.

    На встрече в Германии западные лидеры также обсудят вопрос вступления Украины в НАТО, говорит Корнилов. Сейчас, указал он, в западных изданиях все чаще пишут об идее приема Украины в альянс в ее нынешних границах. «Но при этом все подчеркивают, что пока Украине НАТО все равно не светит», – отметил политолог.

    В свою очередь Бартош считает, что поставки западного оружия Киеву сохранятся даже в случае победы Трампа, который не раз выражал заинтересованность прекратить украинский конфликт. «В США есть определенные юридические процедуры, использование которых позволит продолжить поставки вооружений вне зависимости от смены главного действующего политического лица. Именно такими будут обещания для Украины», – заключил он.

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