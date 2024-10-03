Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.3 комментария
Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру
Украинский «план победы» предусматривает меры, которые могли бы осуществить страны «по всему миру», сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
«План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина», – приводит слова Миллера РИА «Новости».
Представитель Госдепа отметил, что украинский план включает в себя шаги, которые «могли бы предпринять государства по всему миру». При этом озвучивать подробности Миллер не стал, заявив, что Киев сам должен объявлять о своих инициативах.
Напомним, американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден критически оценил «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон.