Зеленский включил в «план победы» действия для стран по всему миру

Tекст: Антон Антонов

«План победы, который представила Украина, не только о том, что могла бы сделать Украина», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

Представитель Госдепа отметил, что украинский план включает в себя шаги, которые «могли бы предпринять государства по всему миру». При этом озвучивать подробности Миллер не стал, заявив, что Киев сам должен объявлять о своих инициативах.

Напомним, американские СМИ сообщали, что президент США Джо Байден критически оценил «план победы», представленный украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в Вашингтон.

