Захарова назвала нового генсека НАТО «секретаршей»

Захарова заявила, что генсек НАТО выполняет роль «секретарши» под управлением США

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, на должности генерального секретаря НАТО человек имеет мало влияния, так как альянсом управляют представители Вашингтона, передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что роль генерального секретаря НАТО скорее следует назвать «ответственным секретарем», так как в действительности он выполняет функции, более схожие с секретарскими.

«Генеральный секретарь НАТО не является настоящим руководителем, скорее его можно назвать «секретаршей» в плохом смысле слова», – сказала она.

Захарова также отметила, что, несмотря на формальные должности и выборы, реальными руководителями альянса всегда остаются представители американского истеблишмента, что делает роль генсека номинальной и подчиненной внешним директивам.

Напомним, Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга.



Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

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