У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.2 комментария
Новый генсек НАТО Рютте назвал приоритеты
Новый генсек НАТО Рютте назвал своим приоритетом помощь Украине и увеличение оборонных затрат альянса
Основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
В своем заявлении Рютте отметил важность сохранения Украины как независимого демократического государства, передает РИА «Новости».
«Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь», – сказал Рютте.
Помимо этого, Рютте выделил задачу по развитию партнерств НАТО в различных регионах мира. Он отметил, что это необходимо для обеспечения глобальной безопасности и укрепления позиций альянса за пределами Европы.
Ранее Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга.
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