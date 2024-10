Новый генсек НАТО Рютте назвал приоритеты

Генпрокуратура подала иск к госорганам Украины и американским банкам

Арбитражный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры России к Киеву и двум банкам США

Tекст: Александра Юдина

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск, поданный заместителем генпрокурора России к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», передает РИА «Новости».

Также иск подан двум американским финансовым учреждениям – The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

Иск поступил в суд 30 сентября, однако к рассмотрению его еще не приняли.