Новый генсек НАТО Рютте назвал приоритеты

Новый генсек НАТО Рютте назвал своим приоритетом помощь Украине и увеличение оборонных затрат альянса

Tекст: Вера Басилая

В своем заявлении Рютте отметил важность сохранения Украины как независимого демократического государства, передает РИА «Новости».

«Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь», – сказал Рютте.

Помимо этого, Рютте выделил задачу по развитию партнерств НАТО в различных регионах мира. Он отметил, что это необходимо для обеспечения глобальной безопасности и укрепления позиций альянса за пределами Европы.

Ранее Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга.

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