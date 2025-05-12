Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?5 комментариев
Суд начал рассматривать дело иноагента Волкова в закрытом режиме
Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела по существу в отношении бывшего руководителя Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*, НКО признана иноагентом, экстремистская организация, запрещенная в России) Леонида Волкова (признан в России экстремистом и иноагентом).
Заседание проводится заочно, а слушание проходит в закрытом от СМИ и публики режиме, передает ТАСС.
Как сообщила пресс-секретарь суда, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о проведении процесса за закрытыми дверями. «Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о проведении слушания уголовного дела в отношении Волкова в закрытом режиме», – заявила она.
По словам представителя суда, причиной такого решения стала информация, поступившая от правоохранительных органов, о возможных акциях экстремистской или террористической направленности со стороны сторонников Волкова.
В апреле правоохранители в Екатеринбурге задержали отца иноагента Леонида Волкова. Сообщалось, что задержание связано с подозрением в финансировании Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*), который признан в России экстремистской организацией и ликвидирован.
В 2021 году против Волкова возбудили уголовное дело за призывы к финансированию экстремистской организации и склонение несовершеннолетних к участию в незаконных митингах.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента