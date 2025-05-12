Суд начал рассматривать дело иноагента Волкова в закрытом режиме

Tекст: Валерия Городецкая

Заседание проводится заочно, а слушание проходит в закрытом от СМИ и публики режиме, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-секретарь суда, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о проведении процесса за закрытыми дверями. «Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о проведении слушания уголовного дела в отношении Волкова в закрытом режиме», – заявила она.

По словам представителя суда, причиной такого решения стала информация, поступившая от правоохранительных органов, о возможных акциях экстремистской или террористической направленности со стороны сторонников Волкова.

В апреле правоохранители в Екатеринбурге задержали отца иноагента Леонида Волкова. Сообщалось, что задержание связано с подозрением в финансировании Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*), который признан в России экстремистской организацией и ликвидирован.

В 2021 году против Волкова возбудили уголовное дело за призывы к финансированию экстремистской организации и склонение несовершеннолетних к участию в незаконных митингах.