В Луганске развернули 300-метровую Георгиевскую ленту

Tекст: Валерия Городецкая

Организаторами выступили городской отдел по реализации молодежной политики и Министерство молодежной политики ЛНР, пишет газета «Республика». К мероприятию присоединились студенты, школьники, юнармейцы и активисты молодежных движений, всего более 400 человек.

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко заявил: «Георгиевская лента является символом. Акция приурочена не только ко Дню Победы. Георгиевская лента – символ новейшей истории, которая куется сегодня на Донбассе. Такая масштабная лента покажет всему миру, что у нас есть своя история, которой мы гордимся. История, которую не смогли переписать, несмотря на большое количество приложенных к этому усилий».

Он отметил, что Георгиевская лента символизирует неразрывную связь времен – от подвига солдат Великой Отечественной войны до современной борьбы за сохранение исторической памяти. Министр молодежной политики ЛНР Михаил Голубович добавил, что акция стала символом общего выбора жителей новых регионов и преодоления сложного пути.

Ранее самое большое Знамя Победы в мире развернули на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой народной республике.