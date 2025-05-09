Самое большое Знамя Победы в мире развернули на Саур-Могиле в ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

Акция прошла в рамках проекта «Непокоренные», а размер знамени составил 65 на 35 метров, передает РИА «Новости». Знамя создано из специального материала, который позволяет ему развеваться на ветру, несмотря на вес около 370 килограммов.

Руководитель проекта Владимир Скрипниченко заявил: «Сегодня в день 80-летия Великой Победы мы развернули самое большое Знамя Победы в мире. Его размер 65 на 35 метров... Знамя является большим артефактом».

В дальнейшем знамя отправится из ДНР в специальном контейнере, преодолев около пяти тысяч километров через Ростов, Новороссийск, Волгоград, Псков, Петербург и города Белоруссии. Завершится акция в Севастополе в конце мая, а конечной точкой маршрута до этого станет город Брест.

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