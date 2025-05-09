Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Самое большое Знамя Победы в мире развернули на Саур-Могиле в ДНР
Самое большое Знамя Победы в мире развернули на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой народной республике.
Акция прошла в рамках проекта «Непокоренные», а размер знамени составил 65 на 35 метров, передает РИА «Новости». Знамя создано из специального материала, который позволяет ему развеваться на ветру, несмотря на вес около 370 килограммов.
Руководитель проекта Владимир Скрипниченко заявил: «Сегодня в день 80-летия Великой Победы мы развернули самое большое Знамя Победы в мире. Его размер 65 на 35 метров... Знамя является большим артефактом».
В дальнейшем знамя отправится из ДНР в специальном контейнере, преодолев около пяти тысяч километров через Ростов, Новороссийск, Волгоград, Псков, Петербург и города Белоруссии. Завершится акция в Севастополе в конце мая, а конечной точкой маршрута до этого станет город Брест.
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