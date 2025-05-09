Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
В Тюмени установили рекорд России по исполнению «Катюши»
Рекорд России по исполнению «Катюши» на баянах и аккордеонах уставновили в Тюмени
В Тюмени установили рекорд России по самому массовому исполнению композиции «Катюша» на баяне и аккордеоне, сообщило областное правительство.
По информации из Telegram-канала правительства Тюменской области, на площади 400-летия столицы региона собрался 431 музыкант. Они одновременно исполнили знаменитую военную песню.
Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко лично зафиксировал это достижение. По его словам, столь масштабное совместное выступление еще не проводилось в истории страны.
Кроме «Катюши», музыканты исполнили композиции «День Победы» и «Прощание славянки». Организаторы отметили, что акция объединила людей разных возрастов и стала знаковым событием для города и его жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в столице Аргентины прошло масштабное мероприятие, посвященное годовщине Победы, где выступили представители разных национальных общин и прозвучали песни военных лет. А в Нижегородской области подняли в небо 80-метровую георгиевскую ленту и установили рекорд. В Нью-Йорке сотрудники постоянного представительства России при ООН осветили окна здания, сформировав цифру 80 в честь юбилея Победы.