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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    7 мая 2025, 06:32 • Новости дня

    Концерт ко Дню Победы прошел в Буэнос-Айресе

    В Буэнос-Айресе провели концерт ко Дню Победы с участием диаспор

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Аргентины состоялось масштабное мероприятие, посвященное годовщине Победы, где выступили представители разных национальных общин и прозвучали песни военных лет.

    В Буэнос-Айресе прошел концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА «Новости». В мероприятии приняли участие представители разных национальностей – аргентинцы, россияне, армяне и белорусы. В зале, рассчитанном более чем на тысячу зрителей, не было свободных мест – публика часто встречала выступления долгими аплодисментами стоя.

    В программе прозвучали песни и романсы военных лет, участники исполнили свои традиционные танцы. Особым гостем вечера стала Мария Кадар – единственный ветеран войны, проживающий сейчас в Аргентине. Российский посол лично передал ей поздравления с праздником от президента России Владимира Путина.

    Кроме того, специально для этого события участники спецоперации на Украине записали видеообращения к зрителям. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в преддверии концерта напомнил, что Великая Отечественная война длилась почти четыре года, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и унесла жизни почти 27 млн граждан СССР.

    Он также подчеркнул, что для России 9 мая – это «праздник со слезами на глазах», поскольку нет семьи, не затронутой трагедией войны. Дипломат добавил, что главным долгом нынешних поколений является недопущение возрождения нацизма, а также любых форм расизма, национальной и религиозной нетерпимости, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий.

    6 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    @ ООО «Газпром межрегионгаз»

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии 80-летия Великой Победы в России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах воинской славы в рамках акции «Храним огонь Победы».

    Торжественная церемония прошла на мемориале павшим воинам «Журавли» в Петербурге. В мероприятии приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, губернатор Петербурга Александр Беглов, представители «Газпрома», ветераны, юнармейцы и жители разных регионов страны.

    Министр энергетики заявил: «Сегодня одновременно загорелось 80 Вечных огней по всей территории Российской Федерации в память о великих людях, о дважды победителях. Тех, кто победил в той войне, а потом вернулся, израненный и уставший, и совершил свой второй подвиг, своим трудом сделав нашу страну великой державой. Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются Вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы. И сегодня уже их дети, внуки и правнуки точно так же побеждают на фронтах и точно так же трудятся для того, чтобы наша страна, как всегда, была великой. Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена».

    Акция «Храним огонь Победы» стартовала в феврале 2025 года в селе Майма Республики Алтай. С этого времени каждую неделю к природному газу подключаются новые Вечные огни. Самые западные, восточные, северные и южные мемориалы, участвующие в акции, расположены в Калининградской, Приморской, Ханты-Мансийской областях и Карачаево-Черкесии соответственно. До Дня Победы планируется перевести на сетевой газ более 130 Вечных огней.

    Ранее в Александровском саду прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж.

    Кроме того, в рамках всероссийской акции по газификации мемориалов в Ульяновской, Псковской областях и Коми зажгли Вечный огонь в честь героев войны.

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    6 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия согласилась прекратить огонь в дни празднования Дня Победы, однако если с Украины поступят удары по позициям или объектам, будет дан немедленный ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская сторона готова прекратить огонь на майские праздники, однако при атаках с Украины пообещан немедленный адекватный военный ответ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни сохраняет актуальность, и соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим России. Он добавил, что предложения по перемирию остаются в силе, однако никакой реакции от Киева пока не поступило.

    По словам пресс-секретаря, ни от представителей Украины, ни от самого руководства страны не прозвучало заявлений о готовности поддержать праздничное перемирие. Песков выразил сожаление по поводу отсутствия обратной связи с украинской стороны.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

    Коментарии (25)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    6 мая 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти три десятка иностранных руководителей посетят Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, посвященном юбилею окончания войны.

    Почти три десятка иностранных лидеров примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

    «Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», – заявил он журналистам.

    На высшем уровне на мероприятиях будут представлены такие страны, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия. Кроме того, Индию, Никарагуа и ЮАР представят делегации на высоком уровне.

    Ушаков подчеркнул, что приглашены и генеральные секретари международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация Исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза, а также президент Нового банка развития. Также на параде ожидается присутствие глав всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководителей оборонных ведомств ряда стран.

    В параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран, включая Азербайджан, Вьетнам, Белоруссию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Помимо официальных лиц, на мероприятии будут присутствовать ветераны из Армении, Израиля, Монголии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.

    Коментарии (13)
    6 мая 2025, 17:18 • Новости дня
    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы

    Помощник президента Ушаков опроверг участие военных КНДР в параде Победы

    Ушаков: Военные КНДР не примут участие в параде Победы
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Парад Победы на Красной площади 9 мая примет военные подразделения из 13 зарубежных государств, однако военнослужащие Корейской народной армии не будут принимать участие в параде, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Военных КНДР в этом списке нет, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналистов о возможном участии военнослужащих Корейской народной армии представитель Кремля ответил: «Я назвал все страны, которые участвуют».

    Он уточнил, что КНДР будет представлена только на уровне посла, но также «будет еще одна интересная встреча».

    Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву прибудут 29 иностранных лидеров.

    В Кремле допустили участие военных КНДР в параде 9 Мая.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, кто из иностранных лидеров приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    6 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга

    В Петербурге заменили копию «Родины-матери» в сандалиях после жалоб горожан

    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На площади Победы в Петербурге установили копию статуи «Родина-мать» в сандалиях, что вызвало негодование горожан, после жалоб петербуржцев скульптуру заменили.

    В Петербурге на площади Победы установили копию статуи «Родина-мать» в необычном облике – монумент был «обут» в сандалии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «78 Новости».

    Горожане отметили, что оригинальная скульптура в Волгограде выполнена босой, и резко раскритиковали нововведение.

    Местные жители выразили недовольство и потребовали убрать скандальную копию до 9 мая. По их мнению, такой вид памятника не соответствует историческому образу и оскорбляет память героев.

    Администрация города не дала официальных комментариев по поводу ситуации. Однако, по данным Telegram-канала «78 Новости», необычный монумент уже заменили на другую композицию.

    Ранее в Волгограде разгорелся скандал из-за рекламы «Сбермаркета» с изображением «Родины-матери». Власти города потребовали убрать баннеры с этой рекламой. Представители «Сбермаркета» принесли извинения за использование памятника в рекламной кампании.

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    6 мая 2025, 13:14 • Новости дня
    Rutube, VK и «Яндекс» отказались от рекламы в День Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Крупнейшие отечественные IT-компании Rutube, VK и «Яндекс» приняли решение отказаться от показа коммерческой рекламы 9 Мая, подчеркнув значимость праздника.

    В Telegram-канале видеохолдинга Rutube указано, что на платформе весь день будет действовать акция «День тишины»: с полуночи до конца суток пользователи не увидят ни одного рекламного ролика.

    Интернет-портал о высоких технологиях CNews сообщает, что VK реализует аналогичные меры: пользователи сервисов VK Видео, «ВКонтакте», «Одноклассников» смогут смотреть любые фильмы, передачи и ролики без рекламы в течение всего дня, а также получить доступ к образовательным проектам, приуроченным к 80-летию Победы на специальном сайте. Кроме того, метаканал «Дзена», посвященный памятной дате, также будет работать без рекламы.

    В пресс-службе «Яндекса» также отметили, что коммерческая реклама 9 Мая не будет размещаться на главной странице ya.ru, а также на сервисах «Кинопоиск», «Яндекс музыка», «Афиша» и «Книги». Вместо этого пользователи увидят тематические подборки фильмов, книг и песен праздничной тематики, передает ТАСС.

    Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров подчеркнул, что «День Победы – важнейший день для всех россиян», и выразил надежду, что инициативы помогут аудитории глубже познакомиться с историей страны.

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    6 мая 2025, 22:52 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что завтра войны не будет

    Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что завтра войны не будет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан, что опасаться войны в ближайшее время не стоит, подчеркнув важность воспитания молодежи.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что завтра войны не будет, передает РИА «Новости».

    Лукашенко отметил, что Запад пытается навязать свое видение и подчинить память о Великой Отечественной войне. Он подчеркнул важность борьбы за умы и сердца молодежи: если эта борьба будет выиграна, удастся избежать войны.

    Президент Белоруссии считает необходимым уделять особое внимание воспитанию молодежи, чтобы обеспечить мирное будущее страны.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что в мире сейчас идет война СМИ за умы людей. Он предупредил, что вслед за этим может начаться горячая война.

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    6 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Пригожин и Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне
    Пригожин и Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Любимыми песнями о Великой Отечественной войне можно назвать «Темная ночь» и «Журавли», сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. Он также рассказал, что его супруга певица Валерия любит исполнять такие военные песни, как «Синий платочек», «Гляжу в озера синие» и «С чего начинается Родина».

    «В тот период – во времена ВОВ – писались шедевры. Практически все песни выдающиеся. Наверное, моя самая любимая – "Темная ночь, только пули свистят по степи". В моем детстве у нас был черно-белый телевизор, и мы часто смотрели фильмы. Для примера, когда шел фильм "17 мгновений весны", на улице не было ни души – все сидели по домам и смотрели. Крутили и кинокартину "Два бойца", где как раз и исполнил мной любимую песню Марк Бернес. Я вырос на военных фильмах», – делится Пригожин.

    Также он вспоминает, что часто смотрел художественный фильм «Летят журавли», где исполняется песня Яна Френкеля «Журавли», которая также навсегда осталась в его памяти и вызывает «особые чувства».

    «Моя супруга певица Валерия поет песни военных лет – "Синий платочек", "Гляжу в озера синие" и многие другие. Здесь сложно выбрать одну любимую. А в этом году она будет исполнять песню "С чего начинается Родина" в "Квартирнике" у Евгения Маргулиса 9 мая», – заключил Пригожин.

    Ранее российский актер, композитор и певец Виталий Гогунский среди своих самых любимых песен времен Великой Отечественной войны назвал «День Победы», «Журавли», «На безымянной высоте», «Ехал я из Берлина» и «Вставай, страна огромная». Он подчеркнул, что с рядом из них у него связаны теплые воспоминания, а также отметил важность поднятия духа для страны во все времена.

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    6 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    WP: ВСУ могут планировать удары не по Москве, а по другим регионам России на 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские официальные лица считают маловероятным атаку на парад Победы в Москве, но допускают нанесение ударов по другим регионам, сообщило The Washington Post (WP).

    Украинские военные источники заявили издания The Washington Post, что попытка атаки на парад Победы в Москве маловероятна из-за усиленных мер ПВО. По словам одного из представителей, «даже если будет попытка, она не увенчается успехом», поскольку российские системы ПВО переброшены для защиты столицы. Источник отметил, что удары возможны по другим регионам, но не по Москве.

    Другой украинский чиновник подчеркнул, что атака по Красной площади может вызвать ответные действия России и раздражение со стороны США. Он назвал слухи о планах Киева атаковать парад «нагнетанием».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский 9 мая не будет чтить память деда-фронтовика, а отдаст предпочтение действиям коллаборациониста.

    Напомним, Владимир Зеленский отклонил предложение России о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Эксперты рассказали о попытках Украины сорвать празднование юбилея Победы.

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    6 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова: Зеленский глумится над памятью участников войны

    Tекст: Вера Басилая

    «Актер-комик» Владимир Зеленский, угрожая параду Победы в Москве, окончательно переквалифицировался в актера глобального террористического театра, он предал свой народ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной угрозе безопасности на параде Победы в Москве 9 мая являются предательством по отношению к украинскому народу, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский «окончательно переквалифицировался в актера глобального террористического театра».

    Дипломат отметила, что подобные угрозы и заявления Зеленского являются подтверждением «террористической сущности киевского режима». Захарова добавила, что этим «актер-комик» не только проявил неуважение к ветеранам своей страны, но и «попытался унизить ветеранов России». По ее мнению, такие действия являются «глумлением» над памятью участников войны.

    Она также заявила, что Зеленский предал всех: собственный народ, которому обещал мирную жизнь, своего деда-фронтовика, а также «народ и национальность». Захарова считает, что ради своего положения и поддержки со стороны Запада Зеленский готов принести в жертву свою страну.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский 9 мая не будет чтить память деда-фронтовика, а отдаст предпочтение действиям коллаборациониста.

    Напомним, что Владимир Зеленский отклонил предложение о перемирии и сообщил, что гостям на параде в Москве не будут предоставляться гарантии безопасности.

    Эксперты рассказали о попытках Украины сорвать празднование юбилея Победы.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 10:12 • Новости дня
    «Хор Турецкого» исполнил песни военных лет в зале ООН

    Tекст: Александра Юдина

    В зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел концерт, посвященный 80-летию Победы. «Хор Турецкого» исполнил песни военных лет.

    Концерт был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и собрал полный зал, передает РИА «Новости».

     Участники коллектива исполнили такие песни, как «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли», «Смуглянка» и другие композиции военных лет, а также современные произведения.

    На песнях «Бухенвальдский набат» и «День Победы» сотни зрителей встали и подпевали артистам. Среди присутствующих были ветераны, высокопоставленные дипломаты разных стран и сотрудники секретариата ООН.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил: «Победа во Второй мировой войне была общей, Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. Мы помним и ценим вклад каждого».

    В прошлый раз «Хор Турецкого» выступал в штаб-квартире ООН семь лет назад.

    По словам основателя коллектива Михаила Турецкого, в этом году не все участники смогли получить визы в США. Концерт прошел в рамках международного проекта «Песни Победы», который с 2015 года объединяет людей разных поколений и поддерживает сохранение исторической памяти.

    Ранее в Женеве в главном зале Дворца Наций прошел концерт ансамбля Altro Coro с песнями времен Великой Отечественной войны.

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    6 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    Половина населения Германии признала стыд за роль страны во Второй мировой

    Tекст: Ольга Иванова

    Исследование показало, что чувство стыда из-за событий Второй мировой войны наиболее характерно для жителей Германии, где половина респондентов признала его, сообщает Guardian со ссылкой на исследование компании YouGov.

    Иследование, проведенное с 3 по 16 апреля, выяснило, что половина опрошенных в Германии заявили о чувстве стыда за роль своей страны во Второй мировой войне. Об этом пишет РИА «Новости».

    В ходе опроса респондентам предложили высказаться о чувствах, которые они испытывают к роли своей страны в конфликте. Ощущение стыда признали 50% жителей Германии, в то время как гордость выразили только 3%. Еще 40% не испытывают ни стыда, ни гордости.

    Схожая картина наблюдается в Италии, где стыд испытывает 41% опрошенных, а 7% заявили о гордости. Жители Британии (66%) и США (61%) чаще других испытывают гордость за роль своих стран во Второй мировой. Во Франции этот показатель составил 31%, а о стыде заявили 14%.

    Большинство респондентов в западных странах и США считают преподавание истории Второй мировой важным. Также до 87% опрошенных уверены в актуальности событий войны и периода перед ней. Точное количество участников исследования не раскрывается.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в новом учебнике по истории для старшеклассников Молдавии Сталинградская битва названа «катастрофой», а участие румынских войск рассматривается с позиции их оправдания.

    Президент России Владимир Путин отметил важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму, а также призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов.

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    6 мая 2025, 16:30 • Новости дня
    Стало известно о приезде президента Гвинеи-Бисау в Москву

    Стало известно о визите президента Гвинеи-Бисау в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало присоединится к торжествам, посвященным 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая.

    Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетит Россию с официальным визитом и станет участником мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ТАСС.

    По информации агентства Lusa, перед приездом в Москву лидер Гвинеи-Бисау находился с официальным визитом в Белоруссии. Ожидается участие Эмбало в торжествах 9 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Мексики получил приглашение на парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал проведение отдельных встреч Владимира Путина с лидерами стран 9 мая.

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    7 мая 2025, 01:50 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву с официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщают СМИ.

    У него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также запланированы переговоры между делегациями Венесуэлы и России в узком и расширенном форматах. В столице Мадуро примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил Мадуро на празднование Дня Победы в Москве. По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

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    6 мая 2025, 19:35 • Новости дня
    «Лидеры России» возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии 80-летия Победы участники клуба Лидеров России «Эльбрус» президентской платформы «Россия – страна возможностей» возложили цветы к мемориалам воинской славы.

    Патриотическая акция прошла сразу в 22 регионах страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Около 300 человек, включая семьи и детей, приняли участие в возложении цветов к мемориалам Великой Отечественной войны. В столице цветы возложили к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, где участники почтили память героев минутой молчания и вспомнили своих родных, прошедших войну.

    Председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова заявила: «Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата – это не просто традиция, это глубокий символ памяти и уважения к тем, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину». Она подчеркнула, что акция объединяет поколения и передает эстафету памяти молодежи.

    Победительница трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Александра Родионова отметила особую личную значимость акции. По ее словам, опыт бабушки-ветерана вдохновил ее выбрать путь военного медика и сохранять память о героических поступках семей.

    Региональные отделения клуба «Лидеры России» также поддержали инициативу в Тверской, Волгоградской, Рязанской, Тульской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, Кемеровской области – Кузбассе, Башкортостане, Дагестане, Ставропольском крае. В ближайшее время присоединятся и другие регионы, включая Петербург, Донецкую и Луганскую народные республики.

    Участники клуба «Лидеры России» на протяжении нескольких лет проводят патриотические мастер-классы, отмечая важность сохранения исторической памяти и передачи героических традиций подрастающему поколению.

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