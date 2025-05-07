Концерт ко Дню Победы прошел в Буэнос-Айресе

В Буэнос-Айресе провели концерт ко Дню Победы с участием диаспор

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Буэнос-Айресе прошел концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА «Новости». В мероприятии приняли участие представители разных национальностей – аргентинцы, россияне, армяне и белорусы. В зале, рассчитанном более чем на тысячу зрителей, не было свободных мест – публика часто встречала выступления долгими аплодисментами стоя.

В программе прозвучали песни и романсы военных лет, участники исполнили свои традиционные танцы. Особым гостем вечера стала Мария Кадар – единственный ветеран войны, проживающий сейчас в Аргентине. Российский посол лично передал ей поздравления с праздником от президента России Владимира Путина.

Кроме того, специально для этого события участники спецоперации на Украине записали видеообращения к зрителям. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в преддверии концерта напомнил, что Великая Отечественная война длилась почти четыре года, с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и унесла жизни почти 27 млн граждан СССР.

Он также подчеркнул, что для России 9 мая – это «праздник со слезами на глазах», поскольку нет семьи, не затронутой трагедией войны. Дипломат добавил, что главным долгом нынешних поколений является недопущение возрождения нацизма, а также любых форм расизма, национальной и религиозной нетерпимости, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий.