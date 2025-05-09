  • Новость часаЗахарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина решила уколоть Америку курсом гривны
    Назван новый папа римский
    Путин выразил Си Цзиньпину готовность к переговорам без условий по Украине
    Росатом готов вернуть ядерное топливо США с Запорожской АЭС
    Путин поднял тост за Победу
    Путин поздравил нового папу римского с избранием
    РФ и КНР осудили программу «Железный купол для Америки»
    Ушаков: Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа
    ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Темное просвещение пугает Макрона и масонов

    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    10 комментариев
    9 мая 2025, 06:42 • Новости дня

    Дипломаты России зажгли число 80 на здании ООН в честь Победы

    Дипломатия Победы

    Число 80 зажгли на постпредстве России при ООН в Нью-Йорке в честь Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке сотрудники постоянного представительства России при ООН осветили окна здания, сформировав цифру 80 в честь юбилея Победы.

    Здание постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке украсилось светящимися цифрами 8 и 0 в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. После наступления сумерек дипломаты зажгли окна так, чтобы на фасаде появилась яркая «80», посвященная героям войны.

    В постпредстве подчеркнули, что акция прошла в память и благодарность тем, кто подарил мир и свободу. Числа были заметны издалека и выделялись на фоне окружающих зданий в районе Ривердейл.

    Ранее в рамках отмечания юбилея в Генассамблее ООН прошел концерт «Хора Турецкого» и группы Soprano с проектом «Песни Победы». Артисты исполнили известные песни военных лет и популярные композиции на русском и иностранных языках. Концерт собрал сотни зрителей, включая ветеранов, иностранных дипломатов и журналистов, получив теплый отклик у публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке начались первые торжественные мероприятия к 80-летию Победы с военного парада с участием около 1 100 человек. В Южно-Сахалинске прошел торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экипаж российского сегмента Международной космической станции поздравил жителей России с 9 Мая и напомнил о значении памяти о подвиге предков.

    8 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    Стало известно о визите депутатов Европарламента в Москву 9 мая

    Spiegel: Депутаты из Германии, Чехии и Словакии посетят Москву в годовщину Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне, сообщило издание Der Spiegel.

    Депутаты Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и с Кипра приедут в Москву 9-10 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, передает ТАСС. В составе делегации – немецкие политики Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених от партии BSW.

    В заявлении политиков говорится, что визит приурочен к годовщине Победы над немецким фашизмом и прекращению огня на Украине, объявленному Россией. «Этим визитом мы хотим ясно дать понять, что считаем диалог и обмен мнениями на всех уровнях необходимыми для преодоления постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе», – подчеркнули немецкие депутаты.

    Евродепутаты также отметили, что намерены возложить венки и провести встречи с российскими парламентариями и представителями культуры. Визит, по их словам, подчеркивает важность дипломатии и поиска прочного мира в Европе. Политики высказались против продолжения военного конфликта на Украине и призвали к новой европейско-российской повестке.

    Лидер BSW Сара Вагенкнехт подтвердила поездку Фирмених в Москву, пояснив, что цель визита – возложение венка в честь 80-й годовщины освобождения, без участия в официальных парадах.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.

    Коментарии (7)
    8 мая 2025, 11:47 • Новости дня
    Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Список музыкальных произведений о героизме народа в Великой Отечественной войне теперь официально разрешено исполнять безвозмездно на государственных и памятных мероприятиях.

    Правительство России утвердило перечень из 52 песен и марша «Прощание славянки», которые можно использовать безвозмездно на праздничных мероприятиях, говорится в сообщении на сайте правительства. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    В список включены такие известные произведения, как «День Победы», «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и другие.

    Эти песни разрешается исполнять на концертах, митингах, шествиях, памятных церемониях, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в другие дни воинской славы и памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.

    Утверждение перечня стало частью исполнения федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Закон требует сформировать общедоступный перечень произведений, прославляющих подвиг советского народа, которые были правомерно обнародованы до 26 декабря 1991 года.

    Коментарии (27)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 21:00 • Новости дня
    Путин поднял тост за Победу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе обеда, организованного в Кремле от имени главы государства для иностранных делегаций, пригласил гостей поднять тост за Победу, мир и благополучие.

    Глава государства обратился к собравшимся с речью, отметив: «Дорогие друзья, позвольте предложить тост за поколение победителей, за великую Победу, за мир и благополучие, за вас, за наших друзей». Мероприятие в Кремле прошло в рамках торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и собрало представителей иностранных делегаций, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    В четверг российский лидер встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (2)
    8 мая 2025, 13:11 • Новости дня
    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве

    Синоптик Тишковец рассказал, какая погода будет в День Победы в Москве

    Cиноптик назвал температуру воздуха перед началом парада в Москве
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Погода в столице на 9 мая ожидается прохладной, с дневной температурой, характерной для середины апреля, и возможными ночными заморозками в Подмосковье.

    Как передает РИА «Новости», в День Победы в Москве температура воздуха на начало парада составит от плюс пяти до плюс восьми градусов, а днем повысится до плюс двенадцати. Эта температура окажется на шесть-семь градусов ниже климатической нормы для мая и будет соответствовать многолетним показателям апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Согласно его прогнозу, ночью в столице маловероятны осадки, температура опустится до нуля – плюс трех градусов, а в Подмосковье ожидаются заморозки до минус одного градуса.

    «В День Победы синоптическая ситуация в столице нашей родины обусловится тыловой частью высотного циклона с центром над Верхневолжьем. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха на начало военного парада плюс пять – плюс восемь, днем плюс девять – плюс двенадцать, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям апреля», – рассказал Тишковец.

    Ветер в этот день будет юго-западным и западным, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

    Ранее Главное управление МЧС по Московской области предупредило о ночном похолодании до минус пяти градусов в регионе.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Путин: Решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу.

    «Это та историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять», – подчеркнул глава государства на официальном обеде в Кремле, который проходит в честь глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной война, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что наши отцы, деды и прадеды совершили подвиг, величие которого никогда не померкнет. «Девятое мая – священная дата для нашего многонационального народа», – сказал глава государства.

    Российский лидер выразил благодарность иностранным лидерам и главам делегаций, приехавшим в Москву почтить память героев Великой Отечественной войны. «Прежде всего, сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника Победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество», – сказал Путин.

    Президент России отметил, что страна не забудет своих союзников и товарищей по борьбе с нацизмом. «К победе вели общие усилия народов Европы, США, Африки, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона», – указал Путин.

    Глава государства заявил, что сегодня идет становление более справедливого миропорядка, а востребованность и значение ООН вновь возрастают. «В основе наших отношений и совместной работы общие ценности и устремления. Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех»,– обратился Путин к гостям.

    «Уверен, что только такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов земли. Россия готова к такой созидательной совместной работе», – заверил президент РФ.

    В четверг Путин встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (4)
    8 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Власти Молдавии запретили проводить «Бессмертный полк» в центре Кишинева

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Молдавии не разрешили провести шествие «Бессмертного полка» на центральной площади Кишинева, сообщил глава координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович.

    Петрович, который является одним из организаторов шествия «Бессмертного полка» в Молдавии, сообщил, что власти запретили проводить шествие «Бессмертного полка» и Марш Победы на Площади Великого национального собрания, передает ТАСС.

    По его словам, новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого.

    По планам правительства, 9 мая на главной площади будет организована ярмарка к  так называемому Дню Европы, куда приглашены посольства стран ЕС.

    Ранее учителям в Молдавии пригрозили увольнением за участие в Марше Победы 9 мая.

    Власти Молдавии пообещали оштрафовать участников «Бессмертного полка», если они появятся с георгиевской лентой во время шествия 9 мая в честь 80-летия Дня Победы.

    Коментарии (4)
    8 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Фицо прилетел в Москву через южный маршрут

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

    Самолет словацкого премьера летел по южному маршруту, пролегавшему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Как отмечал портал Dennikn, подобный маршрут был выбран из-за отказа Эстонии, Латвии и Литвы разрешить пролет воздушного судна над своей территорией. Несмотря на эти ограничения, Фицо прибыл в Москву вовремя и примет участие в торжественных мероприятиях 9 мая, передает ТАСС.

    Накануне Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение Польши и прибалтийских государств закрыть воздушное пространство для президента Сербии Александра Вучича и Фицо при посещении парада Победы в Москве – продолжение абсурдной русофобской линии.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 16:16 • Новости дня
    Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
    Ушаков: Киевские угрозы не смогли сорвать приезд иностранных лидеров в Москву
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были полностью сорваны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

    Он подчеркнул, что приглашенные главы государств оказались гордыми и самостоятельными людьми, не поддавшимися давлению и угрозам со стороны Киева. «Из Киева было много сигналов, с помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву. Но мне кажется, то, что я вам упомянул, – цифры, – говорит о том, что они люди гордые, самостоятельные, конечно, они не испугались», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    Помощник российского лидера уточнил, что почти все приглашенные лидеры иностранных государств уже либо прибыли в Москву, либо прибудут в ближайшие часы. «Просто уверенно могу сказать, что эти планы [Киева] были сорваны. Они были сорваны участием многих государств в наших торжествах», – заключил он.

    Напомним, в четверг президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 08:11 • Новости дня
    В Москве предоставили российские автомобили иностранным гостям Парада Победы

    Иностранным гостям Парада Победы предоставили российские авто с юбилейной символикой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для передвижения иностранных делегаций, прибывших на праздничные мероприятия в Москву, были выделены российские автомобили с символикой 80-летия Победы.

    Автомобили российского производства для иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование Дня Победы, были предоставлены Управлением делами президента РФ, передает ТАСС.

    В Управделами уточнили, что транспорт использовался для обслуживания гостей, приглашенных на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Представитель ведомства отметил: «Управлением делами президента РФ предоставлены автомобили, которые используются для обслуживания иностранных делегаций, приглашенных в Москву на мероприятия, посвященные Дню Победы».

    Количество предоставленных автомобилей не уточняется, однако было заявлено, что все они отечественного производства и украшены официальными логотипами празднования юбилея.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила уникальность атмосферы праздничных мероприятий ко Дню Победы и заявила о том, что на них ожидается присутствие иностранных гостей.

    В Большом Кремлевском дворце пройдет торжественный прием в честь 80-летия Победы для глав иностранных делегаций и почетных гостей.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 16:13 • Новости дня
    Еврокомиссия перевела Украине 1 млрд евро из доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина получила 1 миллиард евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    По словам Домбровскиса, транш в 1 млрд евро осуществлен в рамках инициативы «группы семи» по передаче Украине доходов от российских активов на сумму 45 млрд евро. Он уточнил, что средства направлены на поддержку Украины.передает RT.

    Euroclear приняла решение направить замороженные российские активы западным инвесторам.

    До этого Евросоюз обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.

    Коментарии (3)
    9 мая 2025, 00:21 • Новости дня
    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской

    Вучич провел братскую встречу с Фицо несмотря на сложности перелета

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице России состоялась личная встреча президента Сербии Вучича и премьер-министра Словакии Фицо, прошедшая на фоне ограничений для их авиарейсов.

    Президент Сербии Александар Вучич встретился в Москве с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС. Вучич опубликовал в соцсетях видеоролик с крепким рукопожатием и подписал: «Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки – братья навсегда!»

    Премьер Словакии добирался в столицу России по удлиненному южному маршруту через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Как отмечал портал Dennikn, это произошло после того, как Эстония, Латвия и Литва отказали в пролете самолету Фицо.

    Аналогичные ограничения ранее были введены и для рейса президента Сербии. Литва и Латвия не разрешили самолету Вучича пересечь свое воздушное пространство.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки ряда стран Евросоюза не допустить визита европейских лидеров в Москву в честь 80-летия Победы – это позор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту. Эстония запретила пролет спецборта Роберта Фицо над своей территорией во время его визита в Москву. Президент Сербии после прибытия в Москву записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Вернувшихся из Москвы молдавских оппозиционеров задержали в аэропорту Кишинева

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр города Оргеева Татьяна Кочу, советник города Бельцы Вячеслав Жуков, представители блока «Победа» Кристина Вулпе и Авелин Табарча задержаны в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы, сообщили в партии.

    В пресс-службе блока сообщили, что четверых представителей оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту молдавской столицы после их возвращения из Москвы, передает ТАСС.

    Среди задержанных – мэр Оргеева Татьяна Кочу, муниципальный советник Бельц Вячеслав Жуков, а также Кристина Вулпе и Авелин Табарча.

    Юрий Витнянский, входящий в руководство партии «Возрождение», входящей в блок «Победа», уточнил, что делегация находилась с визитом в российской столице. По его словам, на политиков пытаются оказать давление за намерение восстановить отношения с Россией.

    Причины задержания оппозиционеров официально не озвучены. Власти пока не прокомментировали ситуацию.

    Ранее Владимир Путин призвал народы Грузии и Молдавии сохранять традиции дружбы и взаимопомощи, а также не допустить забвения общего исторического наследия.

    Власти Молдавии не разрешили проведение шествия «Бессмертного полка» на центральной площади Кишинева.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 20:06 • Новости дня
    Путин встретил в Кремле глав иностранных делегаций

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретил руководителей иностранных делегаций, которые прибыли в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Церемония неформальной встречи прошла в Большом Кремлевском дворце перед обедом от имени Путина для глав иностранных делегаций, передает РИА «Новости».

    Ранее российский лидер на ногах пообщался с белорусским коллегой Александром Лукашенко и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым перед началом официального обеда в Кремле.

    Президент Узбекистана поздравил российского коллегу с праздником, на что Путин ответил приветствием: «Салам алейкум». Мирзиеев отметил: «Салам алейкум.., Всех привез, все здесь у меня». В завершение беседы президент Узбекистана подчеркнул: «Я в вашем распоряжении».

    В четверг Лукашенко и Мирзиеев прибыли в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что планы киевского режима по запугиванию иностранных лидеров, приглашенных в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были полностью сорваны.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 22:16 • Новости дня
    Угрозы отключении мобильного интернета и лифтов 9 мая назвали украинскими фейками

    Авторы канала «Война с фейками» опровергли слухи об отключении мобильного интернета в России 9 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Слухи об отключении 9 мая мобильного интернета в европейской части России и перебоях в работе лифтов, которые распространялись в российском сегменте соцсетей, могли быть сфабрикованными украинскими спецслужбами, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

    Сообщения о полном отключении мобильного интернета по России 9 мая, распространяемые со ссылкой якобы на Роскомнадзор, не соответствуют действительности. В ведомстве не делали подобных заявлений, а фейк был заранее подготовлен в Центре инфо-психологических операций ВСУ для психологического давления на россиян в преддверии Дня Победы, сообщили авторы Telegram-канал «Война с фейками».

    Частичные ограничения мобильного интернета действительно возможны на фоне проведения праздничных мероприятий в отдельных районах Москвы, Московской области и центральной части крупных городов до 10 мая, но речь не идет о технологическом блэкауте. Изменения в работе домашнего интернета не предполагаются.

    Также в сети распространяется фейк о том, что 9 мая в Москве будут перебои с работой лифтов. В АО «Мослифт» заявили, что не не распространяли информацию о перебоях в работе лифтового оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в некоторых центральных районах столицы применяются временные ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и присутствия иностранных гостей. Жители Московского региона с 7 по 9 мая могут столкнуться с перебоями переводов и оплат через Систему быстрых платежей из-за ограниченного доступа к мобильному интернету. В центре Москвы пользователи заметили перебои в работе сервисов такси и каршеринга на ряде улиц из-за периодического отсутствия связи.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 23:13 • Новости дня
    Посол России заявил о миротворческом подходе нового Папы Римского

    Посол России в Ватикане отметил репутацию Папы Льва XIV как миротворца

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат подчеркнул, что новый понтифик известен стремлением к миру и диалогу, выразив уверенность в продолжении конструктивных отношений между Россией и Ватиканом.

    Посол России в Ватикане Иван Солтановский заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что новый Папа Римский Лев XIV известен как сторонник диалога и борец за мир. Он выразил надежду, что этот подход найдет воплощение в понтификате Папы и взаимодействие со Святым престолом будет развиваться в конструктивном ключе, сохранив все положительное, достигнутое при Папе Франциске.

    «Рассчитываем, что взаимодействие со Святым престолом при Папе Льве XIV будет, как и раньше, развиваться в конструктивном ключе и новому понтифику удастся сохранить все положительное, что было в российско-ватиканском сотрудничестве при Папе Франциске. Новый Папа известен как сторонник диалога и борец за мир, надеемся, что этот подход найдет воплощение в его понтификате», – сказал дипломат.

    Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран 267-м Папой Римским после четырех голосований на конклаве и взял имя Лев XIV. В своем первом обращении к верующим он сделал акцент на теме мира и выразил благодарность предыдущему Папе Франциску, который произвел его в кардиналы в 2023 году.

    Лев XIV стал первым августинцем на папском престоле. Он не живет в США уже 20 лет, проведя значительную часть времени в Перу. По отцовской линии у него европейские корни: франко-итальянские, по материнской – испанские.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево занял пост папы римского. Новый папа римский Лев XIV впервые после избрания выступил перед верующими с призывом строить мосты диалога и пожелал всеобщего мира. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму папе римскому Льву XIV в связи с его избранием.

    Коментарии (0)
    Главное
    Иностранных лидеров в Кремле угостили пельменями с осетриной и борщом
    Каллас назвала сроки принятия 17-го пакета санкций против России
    Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции
    Верховная рада единогласно ратифицировала соглашение с США о недрах
    Терешковой присвоено звание генерал-лейтенанта
    NYT: Трамп выполняет в Белом доме обязанности своей жены
    Агроном рассказала, как оживить «замершую рассаду»

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............