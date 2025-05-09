Число 80 зажгли на постпредстве России при ООН в Нью-Йорке в честь Победы

Tекст: Денис Тельманов

Здание постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке украсилось светящимися цифрами 8 и 0 в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. После наступления сумерек дипломаты зажгли окна так, чтобы на фасаде появилась яркая «80», посвященная героям войны.

В постпредстве подчеркнули, что акция прошла в память и благодарность тем, кто подарил мир и свободу. Числа были заметны издалека и выделялись на фоне окружающих зданий в районе Ривердейл.

Ранее в рамках отмечания юбилея в Генассамблее ООН прошел концерт «Хора Турецкого» и группы Soprano с проектом «Песни Победы». Артисты исполнили известные песни военных лет и популярные композиции на русском и иностранных языках. Концерт собрал сотни зрителей, включая ветеранов, иностранных дипломатов и журналистов, получив теплый отклик у публики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке начались первые торжественные мероприятия к 80-летию Победы с военного парада с участием около 1 100 человек. В Южно-Сахалинске прошел торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экипаж российского сегмента Международной космической станции поздравил жителей России с 9 Мая и напомнил о значении памяти о подвиге предков.