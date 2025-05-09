Космонавты МКС поздравили россиян с Днем Победы из космоса

Российский экипаж МКС передал поздравления и доставил копию Знамени Победы

Tекст: Денис Тельманов

Поздравление с Днем Победы прозвучало с борта МКС от космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и Кирилла Пескова, передает ТАСС.

В своем обращении Сергей Рыжиков отметил: «От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы. С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 80 лет и почти не осталось живых свидетелей тех страшных событий, завершившихся безоговорочной победой нашей страны. Наша святая обязанность – сохранить память о подвиге предков. Для российского экипажа большая честь доставить на борт Международной космической станции копию Знамени Победы».



Алексей Зубрицкий подчеркнул, что сам факт существования МКС – это пример международного сотрудничества, способного объединять людей ради общих целей.

Кирилл Песков в своем выступлении напомнил о героизме всех, кто участвовал в освобождении мира от фашизма, выразив благодарность труженикам тыла, а также тем, кто помог восстановить страну после войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Роскосмоса на Международной космической станции развернули копию Знамени Победы и поздравили всех с Днем Победы. Акция «Диктант Победы» в этом году прошла более чем на 35 тыс. площадок, включая школы, музеи, предприятия, поезда, ледоколы и Международную космическую станцию.