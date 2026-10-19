Мужчина погиб после падения под поезд на станции «Перово» в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Мужчина погиб в результате падения под прибывающий поезд на станции метро «Перово», передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Инцидент произошел на станции метро «Перово». Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Он погиб», – сообщил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. Движение поездов на желтой ветке метрополитена, которое ранее было нарушено, уже введено в график.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник движение на Калининской линии метро Москвы замедлилось из-за человека на пути.

В апреле после падения на пути в столичном метро погибла девушка.

В начале апреля пьяный пассажир едва не погиб под поездом в Москве.