Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Движение на Калининской линии метро Москвы замедлилось из-за человека на пути
Дептранс: Человек на путях замедлил движение на Калининской линии метро Москвы
На восточном участке желтой ветки столичного метрополитена временно возросли промежутки между прибытием поездов из-за оказавшегося на рельсах пассажира.
На восточном участке Калининской линии московского метро временно увеличились интервалы движения поездов из-за оказавшегося на путях человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент транспорта столицы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мужчина упал на пути перед поездом в московском метро.
В мае сбой на Замоскворецкой линии произошел из-за человека на пути.
В апреле девушка погибла после падения на рельсы в столичной подземке.