Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Пьяный пассажир едва не погиб под поездом метро в Москве
Пьяный мужчина 1999 года рождения на станции «Баррикадная» спустился на путь прямо перед прибывающим электропоездом, но машинист успел затормозить, пострадавший отделался ушибом подбородка, сообщили в ГУ МВД по столице.
«Машинист вовремя применил экстренное торможение. Из пассажиров в вагонах никто не пострадал», – указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Сотрудники ППС задержали нарушителя на месте. Он получил ушиб подбородка, его доставили в больницу.
Мужчина признал вину и пояснил, что был пьян и по неосторожности спустился на путь, пообещав больше так не поступать.
Мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Ранее в Москве суд арестовал 21-летнего горожанина за поездку на сцепке поезда метро от «Курской» до «Площади Революции».