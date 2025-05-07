При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Российские космонавты развернули копию Знамени Победы на борту МКС
Космонавты Роскосмоса на Международной космической станции развернули копию Знамени Победы и поздравили всех с Днем Победы.
Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков обратились к россиянам с поздравлением, отметив важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Рыжиков подчеркнул: «Наша святая обязанность – сохранить память о подвиге предков». Алексей Зубрицкий добавил, что для экипажа МКС большая честь доставить на борт станции копию Знамени Победы. Кирилл Песков выразил благодарность участникам войны и труженикам тыла, подчеркнув, что память о подвиге народа должна передаваться следующим поколениям. В обращении экипажа прозвучали слова признательности тем, кто сражался, трудился в тылу, а также восстанавливал страну после войны.
Ранее сообщалось, что на станции московского метро «Курская» прошла патриотическая акция «Синий платочек Победы» с участием иностранных блогеров.