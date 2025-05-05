В метро Москвы прошла акция «Синий платочек Победы»

Tекст: Валерия Городецкая

Организатором выступил благотворительный фонд «Русская земля», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие собрало сотни жителей и гостей города, а также блогеров из разных стран, которые приехали в рамках программы, посвященной 80-летию Победы.

В этот день чествовали народного артиста Юрия Назарова, которому исполнилось 88 лет. Президент фонда Анна Данилова вручила ему эксклюзивный патриотический платок и поздравила с днем рождения. Назаров в ответ сказал: «Вместе мы делаем большое общее дело! Родина – самое дорогое, что у нас есть».

В ходе акции артисты, в том числе актриса Полина Нечитайло, Академический хор Московского метрополитена, кадетский хор «Звезда» и детский коллектив «Акси», исполнили военные песни а капелла. К ним присоединились пассажиры столичной подземки. Особым моментом стало выступление иностранных блогеров, которые выучили и спели знаменитую «Катюшу».

Заместитель гендиректора АНО «ДВФМ» Вахтанг Хикландзе подчеркнул важность знакомства иностранных гостей с символами Великой Отечественной войны. С 2016 года акция «Синий платочек Победы» объединяет около миллиона участников в России и за рубежом, в этом году мероприятие стартовало в Нижнем Новгороде и охватит около 50 городов.