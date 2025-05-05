В метро Москвы прошла акция «Синий платочек Победы»

  • Новость часаЧисленность населения Москвы превысила 13 млн человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как вели себя в фашистском плену советские генералы
    Уроженка России Павлик стала министром в правительстве Германии
    Грузия пригрозила обнародовать призывы представителей Запада открыть «второй фронт»
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    СК завел дело после убийства полицейских в Махачкале
    Росатом подал иск к финским Fortum и Outokumpu на 227 млрд рублей
    Объявлено о визите премьера Мьянмы на парад Победы
    Умер депутат Госдумы Качкаев
    Путин подписал указ о создании Национального центра спортивной медицины
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    5 мая 2025, 19:18 • Новости дня

    В метро Москвы прошла акция «Синий платочек Победы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции метро «Курская» прошла патриотическая акция с участием иностранных блогеров и поздравлением народного артиста Юрия Назарова с 88-летием.

    Организатором выступил благотворительный фонд «Русская земля», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие собрало сотни жителей и гостей города, а также блогеров из разных стран, которые приехали в рамках программы, посвященной 80-летию Победы.

    В этот день чествовали народного артиста Юрия Назарова, которому исполнилось 88 лет. Президент фонда Анна Данилова вручила ему эксклюзивный патриотический платок и поздравила с днем рождения. Назаров в ответ сказал: «Вместе мы делаем большое общее дело! Родина – самое дорогое, что у нас есть».

    В ходе акции артисты, в том числе актриса Полина Нечитайло, Академический хор Московского метрополитена, кадетский хор «Звезда» и детский коллектив «Акси», исполнили военные песни а капелла. К ним присоединились пассажиры столичной подземки. Особым моментом стало выступление иностранных блогеров, которые выучили и спели знаменитую «Катюшу».

    Заместитель гендиректора АНО «ДВФМ» Вахтанг Хикландзе подчеркнул важность знакомства иностранных гостей с символами Великой Отечественной войны. С 2016 года акция «Синий платочек Победы» объединяет около миллиона участников в России и за рубежом, в этом году мероприятие стартовало в Нижнем Новгороде и охватит около 50 городов.

    5 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    У резиденции Путина в Подмосковье задержали гражданку США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево обнаружили женщину из Соединенных Штатов, которая не объяснила цель визита, она не владеет русским языком.

    У резиденции президента России в Ново-Огарево задержали гражданку США по имени Алекса Рей, это уроженка Техаса, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Женщина не смогла объяснить, зачем приехала в этот подмосковный район, так как не владеет русским языком.

    На момент задержания она сообщила только свои имя и место рождения. Затем Алексу Рей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В соцсетях задержанной говорится о ее частых визитах в Россию.

    В августе 2024 года гражданина Соединенных Штатов Джозефа Татера обвинили в применении насилия в отношении представителя власти в Москве, его арестовали, но позже освободили из СИЗО и поместили под подписку о невыезде. Сам Татер отказался признать вину в нападении.

    Через некоторое время его отправили на принудительное лечение.

    Коментарии (16)
    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

    Коментарии (13)
    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет, как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 13:27 • Новости дня
    Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая
    Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пока неизвестно, будут ли военнослужащие из КНДР участвовать в Параде 9 Мая или награждены за поддержку России при освобождении Курской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не располагает информацией о планах по участию военных из КНДР в параде Победы 9 мая, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков отметил, что ему неизвестно, планирует ли президент России Владимир Путин провести встречу с северокорейскими военными и наградить их за помощь в освобождении Курской области от ВСУ.

    «Я пока, к сожалению, не располагаю такой информацией. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами», – заявил Песков на брифинге в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.

    Коментарии (7)
    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    Коментарии (3)
    5 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    В Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Севастополя приняли решение отменить парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из-за вопросов обеспечения безопасности.

    Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не состоится в Севастополе из соображений безопасности, передает ТАСС. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что расписание праздничных мероприятий публиковать не будут, чтобы не подвергать жителей и гостей города возможной опасности.

    «Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», – заявил Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму было решено не проводить парад ко Дню Победы и шествие «Бессмертного полка».

    Ранее власти Брянской области приняли решение не проводить торжественный проход войск и салют в День Победы из соображений безопасности. В Саратовской области также отменили парад и салют на 9 Мая.

    Коментарии (4)
    4 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    При взрыве газа в Москве пострадали дети

    Депздрав: Пострадавшие от взыра газа в Москве дети находятся в нетяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека, ранение получили пять человек, в ом числе двое детей. Их состояние оценивается как нетяжелое.

    Взрыв бытового газа произошел на девятом этаже дома номер 39 на улице Генерала Тюленева в Москве, передает РИА «Новости». После взрыва начался пожар, охвативший две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.

    По данным МЧС России, площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека. По информации департамента здравоохранения Москвы, предварительно пострадали пять человек, среди них двое детей.

    Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние детей врачи оценивают как нетяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из ангаров в городе Подольске в Московской области произошел взрыв газовоздушной смеси

    Коментарии (0)
    4 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек

    Количество пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы выросло до 15 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате крупного пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до 15

    По информации, предоставленной экстренными службами, число пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева выросло до 15 человек , сообщает РИА «Новости».

    Два человека погибли, среди пострадавших числятся двое детей. Возгорание произошло на девятом этаже дома 39, где в результате пожара полностью сгорели две квартиры, а перекрытия между восьмым и девятым этажами обрушились.

    В экстренных службах агентству уточнили, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа. После начавшегося возгорания часть кровли также обрушилась. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели, проводится эвакуация жильцов 11 и 13 подъездов.

    Пункт временного размещения для эвакуированных открыт в школе номер 1532 на Профсоюзной улице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, на месте работают следователи и оперативные службы для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел крупный пожар после взрыва, в результате которого частично обрушились перекрытия между этажами, а по предварительным данным, два человека погибли; также сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на этой улице два человека погибли, еще пять человек, включая двух детей, получили ранения, их состояние оценивается как нетяжелое.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 18:38 • Новости дня
    Численность населения Москвы превысила 13 млн человек
    Численность населения Москвы превысила 13 млн человек
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Численность жителей Москвы достигла 13,3 млн человек на начало 2025 года, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

    В сообщении на сайте мэра и правительства Москвы отмечается, что в прошлом году население города выросло на 4,8 тыс. человек, несмотря на неблагоприятные демографические тенденции в стране. Москва остается одним из немногих регионов, где сохраняется естественный прирост населения, отметили на сайте.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным. В ходе встречи Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей.

    Коментарии (9)
    5 мая 2025, 11:01 • Новости дня
    Все погибшие при взрыве в Москве были из одной семьи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жертвы трагедии на улице Генерала Тюленева оказались членами одной семьи, выжил только ребенок, который находился в той же квартире.

    Все погибшие в результате взрыва в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы проживали в одной квартире, сообщает ТАСС. По данным оперативных служб, погибшими оказались члены одной семьи. Из всех жильцов квартиры выжил только ребенок, находившийся там во время взрыва.

    Источник указывает, что вероятной причиной трагедии стала утечка бытового газа. Медицинские службы заявили, что состояние двоих пострадавших детей, в том числе выжившего в квартире ребенка, оценивается как стабильное и не вызывает опасений.

    Взрыв произошел на улице Генерала Тюленева в девятиэтажном жилом доме. Ведется расследование причин произошедшего, на месте работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех человек. Соседи спасли девочку из горящей квартиры. Ранее число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    Московская полиция предупредила о запрете запусков дронов и пиротехники
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, москвичей предупредили о запрете запуска дронов и использовании пиротехники.

    В сообщении на сайте столичного ГУ МВД России подчеркивается, что Москва объявлена бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов, в том числе дронов, коптеров, авиамоделей и других устройств. Решением Оперативного штаба столицы их использование запрещено, а несанкционированный запуск влечет административную или уголовную ответственность.

    Сотрудникам полиции разрешено пресекать полеты беспилотных аппаратов, включая их уничтожение, в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также имущества, указали в ведомстве. Там предупредили, что закон «О полиции» позволяет применять оружие против таких устройств. Нарушители будут привлечены к ответственности по статьям 11.4 и 11.5 КоАП с возможным штрафом до 50 тыс. рублей.

    Жителям и гостям Москвы также рекомендовано воздержаться от использования пиротехники, особенно в помещениях, с балконов или вблизи жилых домов, из-за участившихся провокаций. За нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП, а при тяжких последствиях – по нормам Уголовного кодекса.

    Граждан призывают незамедлительно сообщать в полицию по номеру 102 о замеченных в небе столицы беспилотниках.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 03:20 • Новости дня
    Соседи спасли девочку из горевшей квартиры в Москве

    В Москве при пожаре в доме на юго-западе соседи спасли ребенка

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе Москвы соседи помогли девочке выбраться из охваченной огнем квартиры, где погибли еще два человека.

    Инцидент произошел вечером в воскресенье в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева, передает ТАСС. По словам очевидцев, сначала раздался глухой хлопок, после чего начался пожар – огонь охватил две квартиры на восьмом и девятом этажах, а между ними обрушились перекрытия.

    Местная жительница Алла рассказала, что заметила девочку, которая не могла самостоятельно выбраться из-за перекошенной двери. «Прибежали мужчины с нижних этажей и ее освободили. Я ее увидела на улице. Она единственная, кто в этой квартире смог спастись», – сообщила она.

    Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и начали эвакуацию жильцов. В МЧС уточнили, что в результате происшествия погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия. Назначены необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническая, для установления причины возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крупного пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до пятнадцати, при этом в жилом доме на улице Генерала Тюленева вспыхнул крупный пожар после взрыва, в результате чего произошло частичное обрушение перекрытий между этажами.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 12:11 • Новости дня
    В Москве задержали подозреваемых в инсценировках сотен ДТП

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице выявили группу мошенников, которые инсценировали сотни дорожно-транспортных аварий ради незаконных компенсаций, ущерб составил более 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Правоохранители задержали восьмерых подозреваемых в Москве, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Следствие считает, что группа приобрела несколько подержанных иномарок, которые затем использовала для инсценировки дорожно-транспортных происшествий.

    Злоумышленники оформляли мнимые аварии и обращались в страховые компании за компенсациями, которые впоследствии делили между собой. По предварительным данным, с 2021 по 2025 год они совершили более 500 преднамеренных ДТП, благодаря чему незаконно получили выплаты на сумму свыше 100 млн рублей.

    Задержания проходили в Москве, Подмосковье и Волгоградской области. Всем фигурантам предъявлено обвинение, их арестовали.

    Ранее в Москве правоохранители вскрыли группу злоумышленников, которые занимались махинациями с квартирами умерших и иностранных собственников, ущерб от их действий составил порядка 300 млн рублей.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией европейские страны и киевские власти пытаются исказить историческое значение памятной даты, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    «Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией», – сообщило пресс-бюро ведомства, передает ТАСС.

    В СВР также заявили, что Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов даже осознавая угрозу своей репутации. Отмечается, что такие действия демонстрируют поддержу авантюрных решений со стороны неонацистского киевского режима.

    В СВР подчеркнули, что именно так следует трактовать решение властей Германии не допускать послов России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы над фашистской Германией.

    В сообщении пресс-бюро говорится: «Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов, несмотря на осознание угроз собственной репутации... и потакать авантюрным инициативам неонацистского киевского режима. Именно так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране».

    Ранее СВР сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая, а также заявила о попытках Запада переписать историю Победы.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 06:14 • Новости дня
    В Токио прошли «Бессмертный полк» и концерт ко Дню Победы

    Мероприятия в честь 80-летия Победы прошли в посольстве России в Токио

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В посольстве России в японской столице отметили 80-летие Победы акцией «Бессмертный полк» и выступлением ансамбля школы при дипмиссии.

    Как передает РИА «Новости», в посольстве России в Токио состоялись памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества включали акцию «Бессмертный полк» с участием проживающих на территории Японии соотечественников и иностранных гостей.

    Координатор «Бессмертного полка» в Японии Елена Корээда рассказала агентству: «Соотечественники, проживающие в разных регионах Японии, а также представители других стран принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Даже туристы, которые в этот день оказались в Токио, решили присоединиться к торжественным мероприятиям в посольстве России».

    Во время концерта ансамбль «Россиянка» школы имени Рихарда Зорге при российском посольстве исполнил военные песни и танцевальные композиции, посвященные Победе. «Бессмертный полк» напомнил о подвиге и памяти участников и жертв войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а по улицам Калькутты прошло шествие «Бессмертного полка».

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Стало известно о визите президента Монголии на юбилей Победы

    Президент Монголии анонсировал визит в Москву на праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух намерен поехать в Москву на торжества 9 мая 2025 года, где будет участвовать в параде Победы.

    Как передает ТАСС, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Визит состоится по приглашению российского лидера Владимира Путина. В рамках визита состоится официальная встреча президентов, на которой главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.

    Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади вместе с другими мировыми лидерами. Военнослужащие Вооруженных сил Монголии будут задействованы в параде Победы. Президент также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    Кроме того, программа предусматривает встречу с гражданами СССР и России, удостоенными почетных монгольских званий, а также возложение цветов к памятнику монгольским коням «По дорогам войны» в Москве. Пресс-служба президента Монголии подчеркнула символичность визита в год юбилея Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в которых уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет множество двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту иностранных лидеров.

    При этом премьер Словакии Роберт Фицо, несмотря на проблемы со здоровьем, все же подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы.

    Коментарии (0)
    Главное
    В премьеров Польши и Нидерландов бросили дымовую шашку
    В Минэкономразвития дали прогноз по росту зарплат в России к 2028 году
    В Махачкале ликвидировали двоих напавших на сотрудников ДПС
    Депутату из Азербайджана отказали во въезде в Россию из-за его высказываний
    У резиденции Путина в Подмосковье задержали гражданку США
    Футболист Акинфеев подал заявку на товарный знак «Нога бога»
    Театр Ленсовета приостановил показы спектаклей с Боярским до конца сезона

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

    Перейти в раздел

    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет, как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............