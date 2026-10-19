Депутат Рады предложила мобилизовать женщин и отменить бронь медикам

Депутат Рады Безуглая предложила мобилизовать женщин и отменить бронь медикам

Tекст: Елизавета Шишкова

«Создать (приложение) «Резерв+» для женщин, чтобы государство видело, какие профессии имеют наши гражданки, и [провести] мобилизацию женщин на тыловые должности с высвобождением мужчин для службы на боевых должностях», – написала Безуглая в соцсетях, передает ТАСС.

Она также отметила, что право на бронирование должно сохраниться только за работниками оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры, а также высокопоставленными чиновниками. Для остальных, включая полицейских, прокуроров, сотрудников вузов и медиков, отсрочки должны быть отменены.

Депутат поддержала ужесточение условий бронирования и предложила отправить самих депутатов Рады в «ротацию» в армию или прифронтовые города, чтобы они могли «улучшить свое ощущение реальности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число украинцев с бронью от мобилизации превысило количество служащих в ВСУ.

В сентябре глава СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии у Евросоюза плана на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины.

В августе Владимир Зеленский, по оценкам экспертов, начал готовить граждан к «радикальной» мобилизации.