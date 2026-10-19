Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Депутат Рады предложила мобилизовать женщин и отменить бронь медикам
Депутат Рады Безуглая предложила мобилизовать женщин и отменить бронь медикам
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала мобилизовать женщин на тыловые должности и отменить отсрочку от призыва для ученых, медиков и полицейских.
«Создать (приложение) «Резерв+» для женщин, чтобы государство видело, какие профессии имеют наши гражданки, и [провести] мобилизацию женщин на тыловые должности с высвобождением мужчин для службы на боевых должностях», – написала Безуглая в соцсетях, передает ТАСС.
Она также отметила, что право на бронирование должно сохраниться только за работниками оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры, а также высокопоставленными чиновниками. Для остальных, включая полицейских, прокуроров, сотрудников вузов и медиков, отсрочки должны быть отменены.
Депутат поддержала ужесточение условий бронирования и предложила отправить самих депутатов Рады в «ротацию» в армию или прифронтовые города, чтобы они могли «улучшить свое ощущение реальности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число украинцев с бронью от мобилизации превысило количество служащих в ВСУ.
В сентябре глава СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии у Евросоюза плана на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины.
В августе Владимир Зеленский, по оценкам экспертов, начал готовить граждан к «радикальной» мобилизации.