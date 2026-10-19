Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Россия и Египет договорились ускорить запуск промзоны у Суэцкого канала
МИД Египта: Каир и Москва ускорят запуск российской промзоны у Суэцкого канала
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин и глава МИД Египта Бадр Абдель Аты обсудили в Каире практические шаги по запуску российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.
Египет и Россия наметили практические шаги по запуску российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, передает РИА «Новости» со ссылкой на египетское внешнеполитическое ведомство.
«Стороны обсудили последние события, связанные с активизацией проекта и началом работы российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала, особенно после объявления о выборе российского промышленного девелопера, а также усилия по ускорению реализации проекта», – заявили в МИД Египта.
Отмечается, что реализация инициативы позволит расширить промышленное и торговое сотрудничество между двумя странами, а также привлечь дополнительные инвестиции. Кроме того, стороны рассмотрели перспективы взаимодействия в тяжелой промышленности, автомобилестроении, цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Особое внимание было уделено передаче опыта и локализации современных технологий в Египте.
Бадр Абдель Аты в ходе переговоров подчеркнул, что Каир придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией и намерен продолжать развитие экономических связей в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле помощник президента России Николай Патрушев сообщил о планах увеличить морские перевозки с Египтом.
В прошлом году Сергей Шойгу посетил арабскую республику с рабочим визитом.
В мае 2025 года президент Владимир Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке.