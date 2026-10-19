Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Станцию метро «Черниговская» в Киеве закрыли на неопределенный срок
Украинские СМИ сообщили о закрытии на неопределенный срок станции метрополитена «Черниговская» в столице страны.
Движение поездов на станции метрополитена «Черниговская» в Киеве остановлено, объект прекратил работу на неопределенный срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Киев24».
Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном канале вещателя. Причины закрытия станции в настоящий момент не уточняются.
Ранее, 14 октября, издание «Страна.ua» сообщало о полной остановке работы всех веток метрополитена в украинской столице. Кроме того, в течение месяца в Киеве неоднократно прерывалась работа подземки и наземного электротранспорта, что было связано с регулярными отключениями электроснабжения в городе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минэнерго Украины сообщило об отключении света в Киеве.
В среду часть жителей столицы и пяти областей осталась без электроснабжения.
Во вторник бывшего главу Киевского метрополитена объявили в розыск за хищения.