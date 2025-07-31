На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
Эксперт ПНИПУ рассказала, как сохранить здоровое зрение в офисе и дома
Gерепады яркости освещения и тени на рабочей поверхности, а также чрезмерное воздействие синего света экранов могут ослабить зрение и нарушить сон, рассказали эксперты в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).
«При чтении, письме и работе за монитором возникает большая зрительная нагрузка. Недостаток света вызывает утомление глаз, повышает риск близорукости и увеличивает число ошибок в текстах на 25%. Резкие перепады яркости также приводят к зрительному дискомфорту, поэтому свет должен меняться плавно», – объяснила «Газете.Ru» доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ Людмила Веденеева.
Поможет в этом устройство диммер, который регулирует подачу тока до 100 раз в секунду, контролируя яркость света. Глаз эти колебания не заметит, а освещение станет комфортнее и экономичнее.
«Вечером, с 18 до 20 часов, яркость стоит снижать до 50-70% от дневного уровня», – уточнила она.
Кроме того, важно при установке ламп избегать теней на столе или мониторе, как бывает, к примеру, при люстре над головой.
«Лучше использовать рассеянный потолочный свет, а также настольную лампу, направленную на рабочую поверхность. Главное не допускать попадания света в глаза и на экран», – порекомендовала Веденеева.
LED-подсветка за монитором сгладит контраст между экраном и фоном, а монитор следует разместить перпендикулярно окну на расстоянии 0,5-1,5 метра.
Снизить вред от экранов гаджетов помогут фильтры синего света, которые блокируют до 70% лучей синего спектра, и специальные очки – они способны справиться с 90% вредного излучения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, длительное использование гаджетов может вызвать псевдомиопию или ложную близорукость, которая сопровождается нечеткостью зрения вдаль и частыми головными болями, рассказала врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.