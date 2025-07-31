Эксперт ПНИПУ рассказала, как сохранить здоровое зрение в офисе и дома

Tекст: Ирма Каплан

«При чтении, письме и работе за монитором возникает большая зрительная нагрузка. Недостаток света вызывает утомление глаз, повышает риск близорукости и увеличивает число ошибок в текстах на 25%. Резкие перепады яркости также приводят к зрительному дискомфорту, поэтому свет должен меняться плавно», – объяснила «Газете.Ru» доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ Людмила Веденеева.

Поможет в этом устройство диммер, который регулирует подачу тока до 100 раз в секунду, контролируя яркость света. Глаз эти колебания не заметит, а освещение станет комфортнее и экономичнее.

«Вечером, с 18 до 20 часов, яркость стоит снижать до 50-70% от дневного уровня», – уточнила она.

Кроме того, важно при установке ламп избегать теней на столе или мониторе, как бывает, к примеру, при люстре над головой.

«Лучше использовать рассеянный потолочный свет, а также настольную лампу, направленную на рабочую поверхность. Главное не допускать попадания света в глаза и на экран», – порекомендовала Веденеева.

LED-подсветка за монитором сгладит контраст между экраном и фоном, а монитор следует разместить перпендикулярно окну на расстоянии 0,5-1,5 метра.

Снизить вред от экранов гаджетов помогут фильтры синего света, которые блокируют до 70% лучей синего спектра, и специальные очки – они способны справиться с 90% вредного излучения.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, длительное использование гаджетов может вызвать псевдомиопию или ложную близорукость, которая сопровождается нечеткостью зрения вдаль и частыми головными болями, рассказала врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.



