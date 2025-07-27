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Офтальмолог Лещенко назвала симптомы ложной близорукости
Длительное использование гаджетов может вызвать псевдомиопию или ложную близорукость, которая сопровождается нечеткостью зрения вдаль и частыми головными болями, рассказала врач-офтальмолог высшей категории доцент кафедры глазных болезней национального медико-хирургического Центра им Пирогова Ирина Лещенко.
По ее словам, двоение в глазах, нечеткость изображения, ухудшение зрения вдаль, болезненные ощущения, головокружение, тошнота и головные боли быть связанны с ложной близорукостью, которую вызывает длительное взаимодействие с гаджетами.
«Первый симптом – это то, что вдаль видно нечетко. Во-вторых, идет постоянно напряженная ситуация для хрусталика, когда он выпуклый, когда у него есть элемент спазма, он не может расслабиться и отсюда возникает зрительная усталость. И читать-то тоже не очень удобно», – пояснила Лещенко в беседе с радио Sputnik.
Офтальмолог добавила, что ложная близорукость может развиться не только у людей с минусовой рефракцией, но и у тех, у кого плюсовая – гиперметропия. Нередко к снижению качества зрения добавляется зрительная усталость и головные боли.
Лещенко подчеркнула, что при появлении подобных симптомов необходимо срочно обратиться к специалисту. Врач сможет определить проблему по жалобам пациента и назначить капли-циклоплегики, которые расслабляют аккомодацию и возвращают зрение в норму.
Помимо медикаментов, лечение включает специальные упражнения и тренировки, которые подбирает офтальмолог.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, офтальмолог предупредила об опасности регулярного ношения контактных линз. К примеру, в апреле в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля врачи спасли зрение 16-летнему юноше, который три месяца не снимал однодневные линзы.