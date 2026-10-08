Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
HR-эксперт Романова: В 2027 году выгодно отдыхать в марте, апреле, июле
В 2027 году россиянам с точки зрения сохранения дохода выгоднее всего планировать отпуск на март, апрель, июль, август, сентябрь или декабрь, сообщила HR-директор Валентина Романова.
По словам Романовой, при одинаковом окладе отпуск в месяце с небольшим количеством рабочих дней может оказаться менее выгодным, чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость каждого из них, передает «Газета. Ru».
В январе 2027 года ожидается 15 рабочих дней, тогда как в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре – по 22 рабочих дня.
Эксперт привела пример: при окладе 50 тыс. рублей рабочий день в январе будет стоить около 3,3 тыс. рублей, а в месяце с 22 рабочими днями – около 2,3 тыс. рублей. Разница составит порядка 47%, поэтому отпуск в январе может заметно сократить доход за месяц.
Романова пояснила, что если целью является сохранение дохода, то от отпуска в январе лучше отказаться. Если важно увеличить продолжительность отдыха, то отпуск стоит брать до или после официальных выходных. При этом праздничные дни в период отпуска не оплачиваются.
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