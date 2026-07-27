День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.4 комментария
Эксперт Петкилев сообщил количество выходных дней в 2027 году
Эксперт РУДН сообщил о 118 выходных для россиян в 2027 году
При пятидневном рабочем графике в 2027 году можно будет отдохнуть 118 дней согласно предварительному производственному календарю Минтруда, сообщил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.
«По общему количеству нерабочих дней в 2027 году пока преобладает расчет из 118 дней», – рассказал он РИА «Новости».
Доцент Петкилев добавил, что окончательное утверждение документа правительством ожидается предстоящей осенью.
По оценке специалиста, представленные цифры пока носят предварительный характер. При этом существенных корректировок в итоговой версии проекта не предвидится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты предложили сократить рабочую неделю для родителей детей до 18 лет. Минтруд отказался делать 31 декабря официальным выходным. Россиян предупредили о самом длинном рабочем лете за последние три года.