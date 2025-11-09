У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.8 комментариев
Шойгу прибыл в Египет
Российская межведомственная делегация во главе с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу начала визит в Египет, где пройдут переговоры по вопросам военного и экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
Шойгу прибыл в Каир. В аэропорту его встретили советник президента Египта по национальной безопасности Файза Эль-Нага и посол России в Египте Георгий Борисенко. В состав делегации из России вошли представители руководства МВД, МИД, Минюста, Минпромторга, ФСВТС, Росфинмониторинга, Росгвардии, «Рособоронэкспорта», Роскосмоса, Росатома и других структур, передает ТАСС.
В рамках визита Шойгу проведет встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, Эль-Нагой, министром иностранных дел Бадром Абдель Аты, министром обороны и военной промышленности Абдель Магидом Сакром и руководителями силовых ведомств и спецслужб Египта.
Планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, обменяться мнениями по актуальной региональной и международной повестке. Особое внимание стороны уделят перспективам реализации высших договоренностей в областях военного и военно-технического сотрудничества.
Кроме того, стороны уделят внимание вопросам информационной безопасности, усилению взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также активизации сотрудничества между правоохранительными органами и специальными службами двух стран.
Отдельной темой станет продвижение стратегических российских проектов, прежде всего в торгово-экономической и энергетической сферах, а также в области продовольственной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы в 2024/25 сельскохозяйственном году. Весной правительство России приняло решение об открытии генерального консульства в египетском городе Шарм-эш-Шейх.