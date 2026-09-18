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    Разрыв с Россией добивает крупнейшие предприятия Латвии
    Акции «Ашана», Nestle и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка
    ВС России поразили военный сухогруз и логистический центр под Одессой
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Мерц объявил о конце трансатлантической дружбы EC и США
    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

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    18 сентября 2026, 09:25 • Новости дня

    Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2027 году

    Кабмин: Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

    Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, таким образом, 31 декабря 2027 года объявлено нерабочим днем, следует из сообщения правительства в Max.

    В новом году 2 и 3 января выпадают на выходные, эти праздничные дни перенесут на пятницу 5 ноября и 31 декабря соответственно. Кроме того, нерабочий день с субботы 20 февраля сдвинут на понедельник 22 февраля.

    Россияне также смогут отдохнуть в периоды с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта.

    Нерабочими будут дни с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Летом и осенью праздничные выходные запланированы с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.

    Сенатор Айрат Гибатдинов анонсировал завершение новогодних каникул 10 января.

    Министерство труда России отказалось закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня.

    Ранее ведомство подготовило проект постановления о переносе дат отдыха в 2027 году.

    17 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    Собянин: Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей страны

    Tекст: Вера Басилая

    Московский портал поставщиков объединил более 410 тыс. предпринимателей со всей России, превратившись в эффективный маркетплейс для закупок малого объема, заявил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что поддержка отечественных производителей и обеспечение технологического суверенитета страны являются ключевой задачей народной программы «Единой России».

    «Государственный заказ, в рамках которого приоритет отдается отечественной продукции – один из наиболее эффективных инструментов решения этой задачи», – подчеркнул он.

    По словам градоначальника, московский портал поставщиков стал универсальным маркетплейсом для закупок малого объема. Платформа позволяет предпринимателям из любого региона страны предлагать свою продукцию, делая участие в торгах доступным даже для самого малого бизнеса. В настоящее время на площадке работают более 410 тыс. предпринимателей, свыше 90% из которых представляют малый и средний бизнес.

    За семь месяцев 2026 года на портале зарегистрировались 16,7 тыс. новых поставщиков, причем 76% из них пришли из российских регионов. Продукцию закупают более 60 тыс. государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов России. Каталог платформы вырос до 3,6 млн уникальных наименований, а ежедневно заключается более 1,5 тыс. контрактов.

    Для удобства пользователей на портале внедрены современные технологии, включая электронный документооборот, бот автоматических ставок и инструменты искусственного интеллекта. Встроенный API-сервис позволяет оперативно скачивать каталог продукции для аналитики. В 2025 году платформу интегрировали с мобильным приложением «Госключ», что дало возможность подписывать контракты со смартфонов.

    Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о высокой востребованности столичной высокотехнологичной продукции в регионах России.

    Московские заказы на электробусы и спецтехнику поспособствовали созданию более 100 тыс. рабочих мест на предприятиях по всей стране.

    Президент Владимир Путин подписал закон об упрощении и ускорении закупочных процедур для российских субъектов.

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    17 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    При фальсификации событий в Буче украинский режим представлял погибших военных ВСУ мирными жителями. В число якобы убитых российскими войсками мирных жителей также включены люди, умершие от заболеваний. Такие выводы содержатся в представленном в среду председателем Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максимом Григорьевым докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    «Представленные в данном докладе факты являются однозначными и неподлежащими сомнению доказательствами фальсификации Украиной при поддержке западных стран событий в г. Буче в 2022 году», – отмечают авторы документа. Значительная часть приведенных в нем примеров построена на сопоставлении имен на мемориале в Буче с публикациями украинских СМИ и воспоминаниями родственников погибших.

    Основным механизмом фальсификации является представление Украиной военных потерь как гибели гражданского населения. В документе приводится сообщение с официального сайта Владимира Зеленского от 31 марта 2024 года: «На данный момент мемориал содержит 509 имен гражданских лиц, которых удалось идентифицировать». Между тем среди увековеченных на мемориале есть кадровые военнослужащие, бойцы территориальной обороны и другие участники боевых действий.

    Среди них – старший солдат подразделения «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Евгений Петраш, командир роты сил специальных операций «Азова» Андрей Васькевич, снайпер 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Цимбала и командир подразделения территориальной обороны Александр Благодатный с позывным «Мамонт».

    Украинский мемориал в Буче пытается выдать за гражданского и Фесюка Виталия Владимировича. Но в приведенных в докладе воспоминаниях его жены Елены Фесюк говорится, что Виталий служил в ВСУ и выполнял разведывательные задачи. «Он был разведчиком-корректировщиком. Считал технику, которая шла через Бучанский переезд, и передавал информацию в группе Telegram», – цитируют ее авторы доклада.

    Аналогичный пример – Виталий Кривенко, который на мемориале представлен как погибший мирный житель. Однако в действительности эта ложь опровергается словами его жены: «Мой муж был военным… Защищал Бучу и Ирпень, погиб в Буче на Киево-Мироцкой улице».

    Кроме того, киевские власти свозили в Бучу военнослужащих, смерть которых наступила в других регионах Украины. «Еще одним из методов фальсификации событий в Буче стала квалификация в качестве убитых в городе мирных граждан погибших в других населенных пунктах украинских военнослужащих», – отмечается в докладе.

    В частности, авторы называют старшего сержанта Игоря Кокодиняка, местом смерти которого указан Ворзель. Военнослужащие Владимир Логвиненко и Александр Евдокименко, согласно приведенным сведениям, погибли в боях около села Мощун, а старший сержант Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Руль – в Копылове.

    В этом же контексте упоминаются летчики Руслан Белоус и Роман Довгалюк. По данным доклада, они находились в самолете, сбитом при нанесении ударов по российским войскам около села Березовки. Украина их также представила на мемориале в Буче в качестве погибших мирных граждан.

    Еще одним способом искажения информации составители документа считают умолчание о боевых задачах, которые выполняли погибшие. Так, в качестве мирного жителя на мемориале в Буче указан Смирнов Сергей Юрьевич. «В действительности Смирнов являлся принимавшим участие в боевых действиях добровольцем территориальной обороны с позывным «Гап». Украинская пресса пишет о его участии в боях и о том, что он получил второе ранение в Ирпене», – говорится в докладе.

    Кроме того, украинские власти не гнушались и подменой причин смерти. Например, 68-летняя Галина Семенюк умерла от онкологического заболевания, однако ее имя также помещено на мемориале, который украинские власти представляют как памятник убитым гражданским лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об использовании властями Украины тел убитых экстремистов для создания масштабной фальсификации в Буче. Ранее дипломат назвала данную провокацию организованной по лекалам нацистской пропаганды спецоперацией британцев. Для сокрытия правды киевский режим намеренно отправляет очевидцев тех событий на фронт.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»

    Военный эксперт Кнутов: Потеря «Запорожстали» критична для Украины

    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия вновь нанесла удар по «Запорожстали». По всей видимости, противник начал восстанавливать ранее выведенные из строя цеха. Действия ВС России были призваны не допустить возобновления работы предприятия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитик также оценил другие объекты, попавшие под удар в ночь на четверг.

    «ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, российская армия бьет и по другим «болевым» точкам – в частности, по объектам ВПК Украины, продолжил он. На этом фоне собеседник упомянул металлургический комбинат «Запорожсталь». В августе стало известно о полной остановке предприятия. Аналитик допустил, что выведенные из строя цеха начали восстанавливать, поэтому ВС РФ снова нанесли удар по этой цели, чтобы не допустить возобновления работы предприятия.

    «На «Запорожстали» производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

    По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

    «Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

    Также Кнутов отдельно обратил внимание на удары ВС России по дата-центрам – на этот раз «Де Ново». Собеседник напомнил, что центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Она в том числе выдает данные, которые используются для прокладки маршрута БПЛА. «Работая по этой цели, мы фактически осложняем противнику запуск беспилотников по тыловым районам нашей страны», – считает аналитик.

    На этом фоне принципиально важны и удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые питают как ЦОД, так и заводы, военные предприятия на территории Украины. «Вывод из строя трансформаторных подстанций играет важнейшую роль», – подчеркнул он.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный и групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

    Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий серверное оборудование, используемое в военных целях, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.

    В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных управляемых ракет.

    В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил». Кроме того, на переходе морем в 11 км восточнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Напомним, 11 сентября российские военные впервые нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что в результате разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

    Смотрите кадры результатов атаки по «Запорожстали» в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    17 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные

    Politico: Мерц может лишиться поста в ближайшие выходные
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться своей должности в ближайшие выходные на фоне падения рейтингов и неудач его партии Христианско-демократический союз (ХДС), пишет Politico.

    Угроза отставки Фридриха Мерца возникла из-за ожидаемых неудач его партии Христианско-демократический союз на предстоящих в воскресенье выборах в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине, пишет Politico. В ХДС обсуждается необходимость смены канцлера из-за стремительного снижения поддержки правительства.

    Рейтинг Мерца упал до 14%, а популярность альянса ХДС/ХСС снизилась до исторического минимума в 18%. При этом оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» набирает 29% голосов.

    Politico рассмотрело пять сценариев развития ситуации. Первый предполагает добровольную отставку Мерца из-за утраты поддержки партии. Второй и третий варианты включают вотум недоверия или вотум доверия с возможными досрочными выборами.

    Четвертый сценарий рассматривает формирование коалиции с «Альтернативой для Германии», что Мерц ранее исключал. Пятый, наиболее вероятный вариант заключается в том, что канцлер сохранит свой пост, заручившись поддержкой региональных лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. В прошлом месяце немецкие СМИ сообщали о возможной отставке главы правительства. Весной в руководстве ХДС обсуждали досрочный уход Мерца с поста канцлера.

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    17 сентября 2026, 09:58 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    ВС России нанесли массированный удар по Киеву
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе ночного удара по украинскому ВПК российские военные поразили производство БПЛА RAX-2X, дата-центр «Де Ново Дата-Центр» в Киеве и Киевской области, кроме того, поражен металлургический комбинат «Запорожсталь».

    В Киеве и области поражен цех производству и хранению различных дронов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X; цех по производству ООО «Пегас Армс», где производят БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, указало ведомство в Max.

    Уничтожено промышленное предприятие, выпускающее комплектующие для дронов и наземных робототехнических комплексов.

    Также удар пришелся по крупнейшему дата-центру «Де Ново Дата-Центр», обрабатывающему разведывательные данные, и аккумуляторному парку в Броварах, обеспечивающему военные объекты энергией.

    В Запорожской области атакован металлургический комбинат «Запорожсталь», выпускающий прокатную сталь и чугун для оборонных нужд Украины и Европы.

    Поражено сборочное предприятие «Искра», производящее комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и детали для зенитных ракет.

    В Одесской области уничтожены суда с военными грузами в порту «Черноморск» и на подходе к Одессе, электроподстанция «Арциз» и два моста через Днестр, используемые для транзита из Румынии.

    Напомним, в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    Несколько дней назад российские войска атаковали металлургические заводы в Запорожье.

    Днем ранее массированным ударам подверглись украинские дата-центры в Киеве.

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    17 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление

    Путин передал акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» во временное управление

    Акции «Ашана» и «Леруа Мерлен» передали во временное управление
    @ Денис Гришкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы французских торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» официально перешли под временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент» по указу президента России Владимира Путина.

    Путин подписал указ о передаче акций бывших магазинов «Леруа Мерлен» и «Ашан» во временное управление акционерного общества «Л.Е.В. менеджмент». Соответствующий документ уже размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление... следующие изменения:... 0,007% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ле Монлид», принадлежащего компании ГРУП АДЕО (Groupe Adeo S.A.) акционерное общество «Л.Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ»», – говорится в тексте документа.

    Кроме того, под временное управление перешли 99,99858% долей российского «Ашана», ранее принадлежавших французской компании «Сожепар». Также «Л.Е.В. менеджмент» получит контроль над 0,00142% долей, владельцем которых числилась «Меелакер Б.В.».

    Также российские активы международной корпорации Nestle, включая доли в компаниях «Нестле Кубань» и «Нестле Россия», передали во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    Согласно документу, «Л.Е.В. менеджмент» получает контроль над 67,44% долей в «Нестле Кубань», которыми владеет «Сосьете де Продюи Нестле С.А.», и 32,56% долей «Нестле Дойчланд А.Г.». Также под управление переходят 84,082% «Нестле Россия» от швейцарской компании и 15,918% от немецкой структуры.

    Осенью 2024 года французский ретейлер «Ашан» запланировал продажу своих активов в России из-за санкций Евросоюза.

    Весной 2024 года сеть магазинов «Леруа Мерлен» переименовала свою материнскую структуру в РФ в ООО «Ле Монлид».

    В конце прошлого года пресс-служба компании опровергла слухи о возможном уходе с отечественного рынка.

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    17 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Москве представлен доклад об инсценировке Украиной событий в Буче

    Захарова: Киев выдавал боевиков «Азова» за погибших жителей Бучи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины использовали тела убитых украинских боевиков для создания масштабной фальсификации, представив их жертвами среди мирного населения весной 2022 года после боев в Киевской области, говорится в докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», представленном в Москве организацией Международный общественный трибунал.

    Официальный Киев попытался выдать уничтоженных членов националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) за мирных граждан, погибших в Буче, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это абсолютно точно фальсификация, только теперь у нас есть уже неопровержимые факты – конкретные, раскладывающие ее по деталям. О чем идет речь? Речь идет о том, что за мирных жителей они выдали украинских военнослужащих, в первую очередь, как мы понимаем, экстремистов из террористического нацбатальона «Азов», – цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

    Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, на которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    Документ разоблачает фальсификацию событий в украинском городе. Доклад содержит факты представления Украиной погибших в различных населенных пунктах в ходе боев украинских военнослужащих в качестве убитых мирных граждан в Буче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Мария Захарова анонсировала презентацию масштабного расследования преступлений киевского режима. В конце августа дипломат назвала события в Буче британской информационно-политической спецоперацией ради срыва мирных переговоров.

    Весной официальный представитель МИД России обвинила украинские власти в намеренной отправке очевидцев инсценировки в Буче на верную гибель.

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    17 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Глава УИК погибла при атаке дрона в Запорожской области

    Председатель УИК Астанина погибла при налете БПЛА в Запорожской области

    Глава УИК погибла при атаке дрона в Запорожской области
    @ ЦИК России

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожской области в результате атаки беспилотника трагически погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина, сообщили в ЦИК.

    Трагедия произошла 15 сентября в селе Октябрьское Токмакского муниципального округа. В результате атаки дрона погибла председатель УИК №394 Елена Астанина, передает ЦИК.

    Погибшая трудилась в избирательной системе с 2022 года. Она принимала участие в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Представители Центризбиркома выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Астаниной.

    В декабре прошлого года в Херсонской области в результате удара дрона скончалась член участковой избирательной комиссии.

    Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о гибели свыше 30 членов избиркомов в зоне спецоперации.

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    17 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Bild: Во Франкфурте-на-Майне прогремели два взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные привели в действие два взрывных устройства около торговых точек в немецком Франкфурте-на-Майне.

    Детонации произошли около четырех часов утра по местному времени у киоска на центральной улице Цайль и около магазина в районе Бергерштрассе. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте происшествия работает большое количество экстренных служб, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Полиция исходит из того, что взрывы могут быть напрямую связаны с деятельностью организованной преступности на территории Германии.

    В начале недели во Франкфурте и соседнем Оффенбахе уже произошла серия аналогичных инцидентов. В ходе оперативных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого, которым оказался 15-летний гражданин Нидерландов. В настоящий момент он находится под арестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной более десяти человек пострадали при взрыве страйкбольной гранаты в поезде ФРГ.

    В прошлом году полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией. В 2025 году правоохранители задержали оператора-любителя за запуск беспилотника у городского аэропорта.

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    17 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
    Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
    @ Сергей Смольский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет.

    Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов, передает РИА «Новости».

    Сергей Чепиков вошел в историю как первый советский биатлонист, ставший обладателем Кубка мира в общем зачете, завоевав этот трофей в сезоне 1989/90. На Олимпийских играх он выиграл золотые медали в эстафете в 1988 году и в спринте в 1994 году.

    После завершения спортивной карьеры Чепиков избирался депутатом Государственной думы VII и VIII созывов. Также был тренером-консультантом сборной России по биатлону и вице-президентом Союза биатлонистов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле скончалась еще одна олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева.


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    17 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear

    ЦБ подал заявление в Общий суд ЕС по делу об активах в Euroclear

    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России подал заявление в европейский суд, чтобы добиться возможности взыскать 200 млрд евро заблокированных активов с депозитария Euroclear.

    Банк России обратился в Общий суд Европейского союза с требованием отменить ограничения на признание и исполнение решений российских судов, передает РИА «Новости». Регулятор оспаривает статью регламента Совета ЕС, которая позволяет европейским судам запрещать российским лицам добиваться исполнения отечественных судебных решений в любых юрисдикциях.

    «Данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску Банка России к Euroclear», – заявили в ЦБ.

    Активы российского регулятора были заморожены в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Основная часть этих средств, оцениваемая примерно в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится в депозитарии Euroclear.

    В Центробанке подчеркнули, что европейские меры создают несоразмерные препятствия для защиты прав за пределами Евросоюза. Экстерриториальный характер запретов противоречит принципам доступа к правосудию и иммунитету государств, добавили в ведомстве.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже апелляционная инстанция отказала европейской площадке в приостановке исполнения данного решения.

    В ответ финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены российского вердикта по замороженным средствам.

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    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

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    17 сентября 2026, 10:01 • Новости дня
    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума

    ADAC: Стоимость дизельного топлива в Германии обновила исторический рекорд

    Цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума
    @ IMAGO/STEINSIEK.CH/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива средняя цена дизеля на немецких автозаправках обновила исторический максимум и достигла 2,453 евро за литр.

    Средняя стоимость дизеля на заправках в Германии в четверг утром достигла 2,453 евро за литр, тем самым побив исторический максимум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство dpa и Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

    Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 апреля, когда литр дизельного топлива стоил 2,446 евро.

    В среду исторический максимум также обновили цены на бюджетный бензин марки E10, который содержит до 10% биоэтанола. Удорожание автомобильного топлива в Германии и Европе в целом в последние дни связано с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в правящей коалиции ФРГ предложили экстренно снизить НДС на топливо.

    В прошлом месяце немецкие водители массово устремились на польские автозаправки за дешевым горючим.

    Летом обмеление Рейна взвинтило цены на топливо в Германии.

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    18 сентября 2026, 05:02 • Новости дня
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    Захарова сообщила о провокациях на избирательных участках
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Провокационные действия против российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются, включая атаки дронов и дезинформацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны. Вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами, [в виде] огромного потока дезинформации, который запущен на этот счет, попыток повлиять различными способами», – заявила она ТАСС.

    По словам Захаровой, подобные действия фиксируются не только внутри страны, но и за ее пределами. Дипломат пояснила, что западные государства пытаются снять с себя ответственность за обеспечение безопасного прохода граждан к избирательным участкам.

    Кроме того, речь идет не просто об информационных провокациях, а о прямых информационных атаках, подчеркнула представитель МИД России.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали в России и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

    В выборах депутатов Госдумы девятого созыва участвуют десять политических партий. Отдать голос можно за кандидатов в 225 одномандатных округах. Для россиян за рубежом открыты 333 участка в 152 странах мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам. Генконсул Епифанов сообщил о мерах безопасности на участках в Канаде.

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    17 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка

    Ямпольская: Слово «шумахер» не стало нормой русского языка

    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка
    @ imago images/Kraling/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Слово «Шумахер» в переносном значении не вошло в нормативные словари, поэтому не является официальной нормой современного русского литературного языка, заявила советник президента России Елена Ямпольская.

    Советник президента подчеркнула, что нормы фиксируются исключительно в нормативных словарях, а не на сторонних ресурсах, передает РИА «Новости». «Нормы современного русского литературного языка зафиксированы только в нормативных словарях. То есть никакие иные источники, помимо нормативных словарей, не могут считаться официальными и определять или устанавливать нормы нашего с вами языка», – отметила Ямпольская.

    Она пояснила, что появление слова на ресурсе «Академос» является лишь инициативой Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

    Кроме того, председатель президентского совета выразила мнение об иностранных заимствованиях. По ее словам, короткие англицизмы вроде «хайп», «фейк» и «кейс» звучат для русского уха дико и напоминают собачий лай.

    Ямпольская добавила, что такие слова совершенно не близки носителям русского языка по звучанию и нарушают мелодику национальной речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово «шумахер» в орфографический академический ресурс «Академос».

    Позже портал «Грамота.ру» объяснил правило написания этой фамилии в переносном смысле с заглавной буквы.

    Сама Елена Ямпольская заявила об усталости российского общества от засилья иностранных слов.

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