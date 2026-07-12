Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Сенатор Гибатдинов рассказал о трехдневной рабочей неделе перед Новым годом
Сенатор Гибатдинов рассказал о новогодних выходных в конце 2026 года
Последняя трудовая неделя 2026 года продлится всего три дня, после чего россиян ждут продолжительные праздничные каникулы до десятого января включительно, сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.
«Последняя рабочая неделя в 2026 году продлится с 28 по 30 декабря. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых начнется 31 декабря 2026 года, который приходится на четверг», - сказал он РИА «Новости».
Гибатдинов отметил, что последний день года сделали нерабочим за счет переноса выходного с четвертого января. Это даст возможность подготовиться к торжеству без необходимости трудиться, а праздники завершатся десятого января 2027 года.