Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
Атаку девяти дронов на подлете к Москве пресекли силы ПВО
Атаку девяти дронов пресекли силы ПВО пресекли силы ПВО
Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще девяти дронов ВСУ на подлете к городу с начала дня.
«Сбиты ещё девять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Mamx-канале.
До этого Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ на подлете к Москве. Всего с начала дня к Москве не подпустили 14 беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу ВС России сбили 178 вражеских аппаратов самолетного типа над несколькими регионами России. При этом в течение субботы силами ПВО был уничтожен 41 дрон ВСУ над страной.