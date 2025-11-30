Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.17 комментариев
При пожаре в многоэтажке Москвы спасены 11 человек
11 человек спасены при пожаре в квартире многоэтажного дома на Пролетарском проспекте в Москве, сообщает столичный главк МЧС РФ.
Пожар возник на шестом этаже жилого дома на Пролетарском проспекте, передает ТАСС. В сообщении столичного главка МЧС РФ отмечается, что спасательные устройства позволили эвакуировать с верхних этажей 11 человек.
По информации ведомства, все спасенные были переданы медикам для осмотра. На месте происшествия оперативно работали 24 спасателя и семь единиц техники.
В настоящее время огонь удалось локализовать, опасности для жителей больше нет. Причины возникновения возгорания устанавливают специалисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Москвы загорелось административно-складское здание. Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании на улице Наметкина в Москве. В результате вероятного поджога контейнеров в столице сгорели машины и мотоциклы.