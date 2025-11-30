При пожаре в многоэтажке Москвы спасены 11 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пожар возник на шестом этаже жилого дома на Пролетарском проспекте, передает ТАСС. В сообщении столичного главка МЧС РФ отмечается, что спасательные устройства позволили эвакуировать с верхних этажей 11 человек.

По информации ведомства, все спасенные были переданы медикам для осмотра. На месте происшествия оперативно работали 24 спасателя и семь единиц техники.

В настоящее время огонь удалось локализовать, опасности для жителей больше нет. Причины возникновения возгорания устанавливают специалисты.

