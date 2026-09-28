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Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков
В России создали добавки для повышения эффективности антибиотиков
Российские исследователи синтезировали добавки на основе хроменов, которые значительно повышают эффективность мощных антибиотиков против устойчивого золотистого стафилококка, что позволяет снизить их дозировку до 64 раз, сообщило Минобрнауки.
Специалисты Тольяттинского государственного университета, Университета «Сириус» и Самарского государственного технического университета создали низкомолекулярные адъюванты на основе хроменов, усиливающие действие антибиотиков-карбапенемов против метициллин-устойчивого золотистого стафилококка (MRSA). В лабораторных тестах присутствие в молекуле хромена нитрогруппы и атома брома позволило снизить необходимую дозу антибиотика меропенема для уничтожения бактерии в 64 раза, а дорипенема – в 16 раз, сообщает Минобрнауки.
Профессор ТГУ Виталий Осянин объяснил, что адъювант не убивает бактерии, а нарушает их защитные механизмы, позволяя антибиотику проникать в клетку-мишень. По его словам, это дает возможность вернуть эффективность мощным препаратам, применяемым в самых тяжелых случаях, и снизить токсическую нагрузку на пациента за счет использования меньших доз.
В ведомстве отметили, что предложенный метод может помочь в создании комбинированных схем лечения внутрибольничных инфекций, возбудители которых часто устойчивы к обычным лекарствам. Следующим этапом работы станет изучение механизма действия новых веществ и их проверка на живых организмах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года фонд AMR предупредил Европу об угрозе распространения «супербактерии» из-за ситуации на Украине.
В прошлом году глава Минздрава Михаил Мурашко указал на опасность неконтролируемого приема антибиотиков в мире.
В 2024 году эксперты отмечали, что породить монстра-бактерию может каждый из-за неправильного использования лекарств.