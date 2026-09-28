Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.13 комментариев
На украинского тренера завели дело в Омане за издевательства над черепахами
Управление по охране окружающей среды Омана привлекло к ответственности фитнес-тренера с Украины после публикации видео с катанием на панцире откладывающей яйца редкой черепахи.
Правоохранительные органы султаната начали разбирательство в отношении туриста после инцидента в заповеднике Рас-эль-Джинз, передает РИА «Новости». Поводом для преследования послужили кадры, на которых мужчина вместе со своей спутницей поочередно садятся на огромную морскую черепаху. Пара мешала животному откладывать яйца и не давала уползти, а также хватала руками недавно вылупившихся детенышей.
«В связи с видеозаписью, которая демонстрирует жестокое обращение с морскими черепахами в районе Рас-эль-Хадд, управление по охране окружающей среды занялось этим инцидентом», – заявили представители ведомства.
Специалисты добавили, что в отношении нарушителя уже приняты все необходимые правовые меры. Власти страны подчеркнули нетерпимость к любым действиям, причиняющим вред дикой природе. Местное законодательство строго запрещает вторгаться в среду обитания рептилий, за подобные проступки грозит крупный штраф или тюремное заключение на срок до одного года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкие правоохранительные органы взяли под стражу россиянина за жестокое обращение с бездомными животными.
В том же месяце Федерация конного спорта России исключила из своих рядов тренера Екатерину Якубович после избиения лошади.