Ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза

Tекст: Валерия Городецкая

Недавние археологические раскопки на плато Гиза изменили представления о строителях пирамид, передает РИА «Новости». Египтолог Захи Хавасс и его команда обнаружили в пирамиде Хеопса граффити с названиями рабочих бригад, подсчетами отработанных дней и жалованья. Эти данные совпали с содержанием древнего папируса из Вади-эль-Джарф, где хранились сметы со стройки.

«Простым рабам была недоступна роскошь в виде отдельной гробницы», – отметил Хавасс. Археологи нашли некрополь с могилами, где были титулы, подтверждающие статус работников – «надзиратель за стороной пирамиды» и «старший ремесленник». Также обнаружены останки животных, в том числе кости 11 коров и 33 коз, что, по словам ученого, хватило бы для питания 10 тыс. рабочих в день – такой рацион не характерен для рабов.

Рядом с пирамидой были найдены остатки поселка строителей с домами, складами, пекарнями и лазаретом. Фрески и папирусы подтверждают, что блоки доставляли по воде через рукав Нила, который во время полноводия подходил вплотную к плато. Французские специалисты в 2022 году выяснили это, анализируя почвенные пробы. Эксперименты показали, что пирамиду могли построить за четверть века профессиональные рабочие с применением специальных техник перемещения блоков.

Открытия Хавасса и его коллег опровергают многолетний миф о массовом использовании рабского труда при строительстве пирамид и формируют новый научный взгляд на организацию грандиозной стройки.

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