Ветераны спецоперации начали обучение профессии педагога в тамбовском вузе

  • Новость часаКомендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
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    Путин и Мишустин усилили правительство новыми вице-премьерами
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Лавров возложил на ЕС и США ответственность за мировой энергетический кризис
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 18:05 • Новости дня

    Ветераны спецоперации начали обучение профессии педагога в тамбовском вузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тамбовском государственном университете имени Державина стартовал образовательный этап всероссийского проекта «СВОй путь», в рамках которого ветераны специальной военной операции приступили к программе переподготовки на педагогов.

    Лучшие лекторы из числа ветеранов спецоперации на Украине приступили к освоению программы профессиональной переподготовки по направлению «Педагогика и психология в системе военно-патриотического воспитания», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа реализуется при поддержке Минобрнауки России, ассоциации «Я горжусь» и государственного фонда «Защитники Отечества».

    На открытии директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Сергей Бойко зачитал приветствие министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. В нем отмечается, что проект призван способствовать формированию у студентов правдивого образа защитника Отечества. В рамках подготовительного этапа в 47 субъектах страны участники спецоперации провели со студентами более 150 встреч.

    «Мы уделяем большое внимание вовлечению ветеранов специальной военной операции в работу со студентами», – заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она отметила, что опыт защитников востребован среди молодежи, но для успешного наставничества им необходима качественная подготовка.

    Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова подчеркнула, что проект выполняет поставленную президентом задачу по вовлечению ветеранов в воспитание молодежи. По словам руководителя ассоциации «Я горжусь» Никиты Зинкова, бойцы пройдут профильное обучение, которое даст им необходимую методическую базу для дальнейшей воспитательной работы в вузах.

    По итогам освоения программы выпускники получат дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке. Кроме того, для участников предусмотрены стажировки в системе высшего образования и всестороннее содействие в дальнейшем трудоустройстве по профилю молодежной и воспитательной работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ассоциация ветеранов СВО провела «Урок мужества» для 3 тыс. учащихся Приморья.

    Летом Герой России Головин призвал раскрыть гражданский потенциал ветеранов СВО.

    19 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам

    Песков назвал абсурдом обвинения ЕС России в причастности к протестам

    Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах.

    «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал он телеканалу «Звезда».

    По словам Пескова, попытки связать внутренние европейские кризисы с российским влиянием лишены оснований.

    Заявления о дестабилизирующей роли России стали звучать на фоне массовых протестов в европейских государствах. Эти волнения вызваны внутренними социально-экономическими проблемами в странах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции.

    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек. Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство оказались несовершеннолетними.

    Глава РФПИ Дмитриев ранее указал на неспособность ЕС и Британии признавать свои стратегические просчеты.

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    19 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве

    Политолог Данилин: На Силуанова ложится особо сложная задача пополнения бюджета

    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В правительстве России объявлено обновление состава: ряд вице-премьеров покидают посты, а на их места предложены новые кандидатуры. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал перестановки закономерным этапом кадровой политики и обозначил главные задачи, которые встанут перед новыми назначенцами.

    «Одной из самых заметных кадровых перестановок в правительстве стал уход Юрия Трутнева с постов вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)», – считает политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    При этом он отметил значимость назначения на эту должность Олега Кожемяко. Как напомнил собеседник, карьерный путь чиновника складывался поэтапно: в начале 2000-х годов он был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2005 году занял пост вице-губернатора Корякского автономного округа.

    «Теперь же Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента. Это серьезный шаг в карьере и закономерный итог многолетней работы», – полагает политолог. Данилин также указал на значительные карьерные успехи Андрея Никитина: «Назначение на пост вице-премьера по транспорту – это существенный рост».

    Отдельно эксперт выделил Дмитрия Ядрова. «Это молодой и амбициозный руководитель, он уже зарекомендовал себя как перспективный политик. За три года на посту главы Росавиации он сумел обеспечить стабильную работу системы воздушного движения в крайне непростых условиях – в частности, налетов БПЛА и частого введения плана «Ковер», – напомнил аналитик.

    Что касается Дмитрия Григоренко, то он, по данным СМИ, скорее всего, переходит на работу в «Сбер», продолжил спикер. «На пост заместителя председателя – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой. Это кадровое решение заметно усиливает аппаратные позиции Антона Силуанова, которого выдвинули на должность вице-премьера – министра финансов», – рассуждает Данилин.

    По его оценкам, перед новыми назначенцами стоят масштабные задачи. «Ядрову предстоит обеспечивать развитие транспортной отрасли. В зоне ответственности Никитина – формирование и реализация стратегии развития транспортного комплекса в целом. Кожемяко предстоит курировать дальневосточное направление и держать на контроле ключевые процессы в регионе. При этом на Силуанова ложится особенно сложная задача – обеспечивать пополнение бюджета в непростых условиях», – заключил политолог.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, кадровые решения согласованы с Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки предусматривают, что два вице-премьера покинут должности, два министра получат повышение.

    Так, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Ее работа продемонстрировала умение решать сложные государственные задачи, подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Сейчас должность вице-премьера занимает Дмитрий Григоренко. Он переходит на другую работу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева. «Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион», – отметил Беляков.

    Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин. Ранее этот пост занимал Виталий Савельев – он был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы. На пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Как указал Беляков, он – несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, – сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли.

    Наконец, в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение… Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт», – подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства.

    Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры на должности в правительстве, сообщил Вячеслав Володин. Если они будут одобрены парламентом, указ о назначениях подпишет президент. До тех пор все вице-премьеры продолжат исполнять обязанности, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое российских бойцов уничтожили в Доброполье четырех военных ВСУ, которые общались с ними по-русски и не поняли, что перед ними военнослужащие России, сообщил командир десантно-штурмового батальона 61-й бригады морской пехоты Гриша Степанян.

    «Зашли, закрепились, буквально через полчаса заходят четыре военнослужащих ВСУ. Моих было двое, их четверо. По-русски с ними общаются, то есть проблем не было. Ну и наши поняли, что это противник, и вдвоем отработали четверых», – заявил он в сюжете телеканала «Звезда», передает ТАСС.

    В передаче отмечалось, что морпехи 61-й бригады и 177-го полка заходили в Доброполье с востока. Степанян рассказал, что в штурме участвовали более 100 штурмовых групп. Главный упор делался на шахтах, где украинские военные оборудовали укрепленные позиции. Сначала по ним наносили удары авиабомбами и «Геранями», после чего в дело вступала пехота.

    Вслед за штурмовиками шли операторы дронов: они выставляли антенны для управления беспилотниками, иногда забираясь на терриконы для улучшения связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что морпехи при освобождении Доброполья общались записками для секретности.

    В воскресенье комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении этого населенного пункта.

    В августе военный эксперт Андрей Марочко сообщил о начале боев за освобождение Петровки в ДНР.

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    19 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о прямой линии с президентом

    Tекст: Катерина Туманова

    В этом году прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будут совмещены, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, прямая линия и большая пресс-конференция традиционно запланированы на первый месяц зимы.

    «На декабрь», – ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

    В 2025 году прямая линия прошла в объединенном формате с большой пресс-конференцией. Мероприятие продлилось четыре с половиной часа. Тогда нейросеть GigaChat помогала обрабатывать обращения граждан на прямую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Песков сообщил о старте подготовки к прямой линии Путина, он также подтвердил формат мероприятия.

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    19 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном

    Врач Кабычкин назвал последствия чтения лежа со смартфоном

    Врач назвал последствия чтения новостей лежа со смартфоном
    @ IMAGO/Zoonar.com/Larysa Stefaniu/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Привычка листать ленту новостей на смартфоне лежа может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая бессонницу и нарушение кровообращения, сообщил заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

    «Листание ленты новостей или манипуляции с гаджетом или ноутбуком лежа нарушает абсолютно все, не только осанку. В таком положении мышцы шеи находятся в постоянном напряжении, что создает условия для отека, для нарушения кровообращения в позвоночной артерии, которая питает мозжечок. Из-за этого может появиться головокружение, шаткость походки, плохое самочувствие и расстройство сна», – пояснил специалист радио Sputnik.

    Кроме того, использование гаджетов перед сном мешает мозгу расслабиться, что часто приводит к бессоннице. В результате люди начинают принимать снотворные и антидепрессанты, а затем обращаются к врачам для лечения последствий своей привычки, отметил эксперт.

    Для профилактики негативных последствий врач рекомендует гулять на свежем воздухе и ограничивать работу с устройствами до 40 минут, сохраняя правильную позу. Также полезно заниматься легкими физическими нагрузками несколько раз в неделю.

    Тем, кто работает сидя, Кабычкин советует соблюдать «правило 90»: сохранять прямые углы между позвоночником, тазобедренной и берцовой костями.

    Расстояние до экрана монитора должно составлять от 40 до 60 сантиметров, а после 40 лет важно регулярно проверять зрение, чтобы избежать перенапряжения мышц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт ПНИПУ рассказала, как сохранить здоровое зрение в офисе и дома. Диетолог объяснила, чем опасен прием пищи перед экраном.Ученые

    опровергли связь между экранным временем и аутизмом у детей.


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    19 октября 2026, 02:38 • Новости дня
    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад» роликом с европротестами

    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад»

    Захарова ответила на вопрос «Кто напал на цветущий сад» роликом с европротестами
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне реплик руководителей европейских государств о том, как Москва якобы грозит «цветущему саду» Евросоюза, официальный представитель МИД Мария Захарова выложила в Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает.

    Минутный ролик открывает нарезка реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    После их высказываний следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании.

    «Это русские?» – возникает надпись на экране.

    «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков прокомментировал обвинения Евросоюзом России в причастности к протестам.

    Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек. Среди задержанных полицией Милана протестующих большинство оказались несовершеннолетними.


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    19 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что гордится своей работой в команде Владимира Путина на протяжении более 20 лет.

    Политик заверил, что не собирается оставлять начатые в макрорегионе проекты, передает РИА «Новости». «Я могу только одно сказать: я горжусь тем, что уже более 20 лет работаю в команде Владимира Владимировича Путина», – сказал Трутнев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, не бросит ли он Дальний Восток, полпред отметил, что ему некуда деться от этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

    В прошлом месяце Трутнев сообщил о масштабном участии бизнеса в Восточном экономическом форуме.

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    19 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Трамп заявил о нежелании Киева завершать конфликт

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании главы киевского режима Владимира Зеленского завершать конфликт хотя бы потому, что ему все равно на призывы Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ.

    Трамп заявил в своей соцсети и о том, что Зеленский использует в качестве цели дизельные нефтеперерабатывающие заводы в России. При этом он знает, что атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе рынкам США.

    «Фермеры, владельцы ранчо и предприятия всех видов сильно страдают от этого, но Россия все же отправляет по низкой цене миллионы баррелей дизельного топлива в мир. Зеленского это не волнует, и, честно говоря, несмотря на все деньги, которые ему, как известно, дает Европа и которые ему в прошлом давал бесчестный Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не стремился к этому», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп снова напомнил о том, что два года назад он мог заключить более выгодную сделку, чем сейчас, но не сделал этого.

    «Его страна в руинах, большая часть его земель потеряна, его океаны и моря исчезли, а мужское население его страны мизерно: оно ранено и/или мертво. Я хочу завершить эту войну», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о достижении значительного прогресса по украинскому вопросу.

    До этого американский лидер заявлял, что с Зеленским не стоит иметь дело. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.

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    19 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Захарова указала Макрону на «шулерство с правочеловеческой проблематикой»

    Захарова указала на шулерство Макрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал непримиримую реакцию властей на действия погромщиков и тех, кто прибегает к насилию на улицах французских городов, однако подобные меры подавления протестов в других странах у Парижа вызывали яростные возражения, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Вот те раз! А как же «права человека», «свобода самовыражения» и, как изволил выразиться протеже Макрона Зеленский, тезис «они же дети»? То есть когда громят французы Париж – это требует непримиримого осуждения и жестких мер, а когда в других странах митингующие громят города, то нужно за этим молча наблюдать, перечитывая про себя гневные пресс-релизы Елисейского дворца о недопустимости подавления протестов. Нет уж», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова подчеркнула, что требуются единые стандарты, а не «бесконечное западное шулерство с правочеловеческой проблематикой и вмешательством во внутренние дела суверенных стран».

    Она привела цитату Макрона о том, что в нынешней ситуации префекты будут принимать решения совместно с мэрами, чтобы защитить города, здания и магазины. Вплоть до запрета собраний, когда это необходимо и принятия любых необходимых мер.

    «Я хочу здесь сказать совершенно ясно – в отношении погромщиков и всех, кто прибегает к насилию, мы будем непримиримы. Готовность слушать и диалог не означают ни слабости, ни безнаказанности», – заявил Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции. Во время протестов во Франции задержали почти 2,4 тыс. человек.

    Политики Барделла и Филиппо потребовали отставки Макрона из-за погромов.

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    18 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    «Спартак» разгромил «Рубин» в домашнем матче чемпионата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный футбольный клуб «Спартак» забил четыре безответных мяча в ворота гостей из Казани в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

    Встреча команд состоялась в Москве и завершилась уверенной победой «красно-белых» со счетом 4:0, передает РИА «Новости».

    Голами в составе «Спартака» отметились Пабло Солари на 18-й минуте, Манфред Угальде на 43-й минуте, а также Мирлинд Даку, оформивший дубль во втором тайме.

    Албанский нападающий Мирлинд Даку не стал праздновать забитые мячи в ворота своей бывшей команды. Форвард выступал за «Рубин» с 2023 по 2026 год и стал третьим бомбардиром в его истории с 37 голами.

    Перед стартовым свистком на стадионе торжественно открыли памятник прославленному советскому футболисту Никите Симоняну.

    По итогам матча «Спартак» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Рубин» с 12 баллами располагается на десятой позиции.

    В следующем туре 25 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Рубин» днем ранее встретится с самарскими «Крыльями Советов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье московское «Динамо» обыграло ЦСКА и возглавило турнирную таблицу РПЛ. В субботу воронежский «Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге.

    В четверг ЦСКА всухую обыграл «Ростов» в матче Кубка России по футболу.

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    19 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Геронтолог Ткачева перечислила тревожные признаки деменции

    Геронтолог Ткачева назвала ухудшение памяти признаком деменции

    Tекст: Катерина Туманова

    Прогрессирующие изменения памяти, мешающие повседневной жизни, являются тревожным сигналом и могут свидетельствовать о развитии деменции, сообщила профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

    Когнитивные способности человека могут ухудшаться с возрастом, однако не все подобные изменения считаются нормой.

    «Тревожный признак – прогрессирующие изменения, которые мешают повседневной жизни: человек повторяет одни и те же вопросы, забывает недавние события, путается в лекарствах и привычных маршрутах. Сразу договоримся: деменция не является нормальной частью старения», – сказала Ткачева ТАСС.

    Эксперт обратила внимание на ухудшение слуха и зрения, отметив, что с выраженными нарушениями нельзя просто мириться. По словам специалиста, многие причины таких состояний поддаются лечению.

    При этом отсутствие коррекции слуха и зрения может привести к социальной изоляции и увеличить риск когнитивного снижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одиночество назвали причиной развития деменции и болезней сердца. Академик Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России.

    Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет.

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    19 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Ученый предупредил о росте смертности от супербактерий

    Ученый Калмыков предупредил о росте смертности от супербактерий

    Tекст: Катерина Туманова

    Через несколько десятилетий устойчивость бактерий к лекарствам станет более частой причиной гибели людей, чем рак, заявил вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Степан Калмыков.

    Устойчивость микроорганизмов к препаратам через 25-30 лет станет одним из главных факторов смертности в мире. Проблема приобрела глобальный масштаб из-за бесконтрольного использования лекарств в медицине и сельском хозяйстве, передает ТАСС.

    «Через 25-30 лет от антибиотикорезистентности <…> будет умирать больше, чем от онкологии», – заявил Калмыков на полях международной конференции SKIF-2026.

    Ученый отметил, что эта тема сейчас активно обсуждается национальными академиями государств БРИКС. Среди других серьезных угроз биобезопасности эксперт выделил неконтролируемое распространение новых вирусов и опасных бактерий.

    Дополнительными направлениями для международного сотрудничества исследователей выступают климат, энергетика и продовольственная безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав в 2024 году зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью. В России создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией.

    Российские ученые создали добавки для повышения эффективности антибиотиков.

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    19 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья в Москве удовлетворил исковые требования актера Олега Шкловского о расторжении брака с Наталией Микольшиной.

    Суд удовлетворил исковые требования артиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака удовлетворены», – сообщила собеседница агентства.

    Олег Шкловский, которому в следующем году исполнится 80 лет, получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Зимний вечер в Гаграх» и «Узник замка Иф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода.

    В апреле суд расторг брак Джигана и Самойловой.

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    19 октября 2026, 00:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ДНР сразу после ремонта

    Tекст: Катерина Туманова

    Энергетическая инфраструктура Донецкой Народной Республики (ДНР) была атакована ВСУ сразу после ремонта, который длился весь день, чтобы вернуть людям свет и тепло, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

    «Наши энергетики работали весь день. Без перерыва, на пределе, потому что понимали: люди устали сидеть в темноте и холоде, людям нужен свет. И только немного выдохнули – новый удар по инфраструктуре. Впереди ещё одна бессонная ночь», – написал он в Max-канале.

    Чертков добавил, что, как только станет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению.

    «Другого варианта у нас нет. Держимся вместе», – призвал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в ДНР ввели графики отключения света после ударов ВСУ по энергосистеме. Часть ДНР 18 октября осталась без света после ударов ВСУ.


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