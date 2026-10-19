Ветераны спецоперации начали обучение профессии педагога в тамбовском вузе

Tекст: Валерия Городецкая

Лучшие лекторы из числа ветеранов спецоперации на Украине приступили к освоению программы профессиональной переподготовки по направлению «Педагогика и психология в системе военно-патриотического воспитания», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа реализуется при поддержке Минобрнауки России, ассоциации «Я горжусь» и государственного фонда «Защитники Отечества».

На открытии директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Сергей Бойко зачитал приветствие министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. В нем отмечается, что проект призван способствовать формированию у студентов правдивого образа защитника Отечества. В рамках подготовительного этапа в 47 субъектах страны участники спецоперации провели со студентами более 150 встреч.

«Мы уделяем большое внимание вовлечению ветеранов специальной военной операции в работу со студентами», – заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она отметила, что опыт защитников востребован среди молодежи, но для успешного наставничества им необходима качественная подготовка.

Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова подчеркнула, что проект выполняет поставленную президентом задачу по вовлечению ветеранов в воспитание молодежи. По словам руководителя ассоциации «Я горжусь» Никиты Зинкова, бойцы пройдут профильное обучение, которое даст им необходимую методическую базу для дальнейшей воспитательной работы в вузах.

По итогам освоения программы выпускники получат дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке. Кроме того, для участников предусмотрены стажировки в системе высшего образования и всестороннее содействие в дальнейшем трудоустройстве по профилю молодежной и воспитательной работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ассоциация ветеранов СВО провела «Урок мужества» для 3 тыс. учащихся Приморья.

Летом Герой России Головин призвал раскрыть гражданский потенциал ветеранов СВО.