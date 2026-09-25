Ассоциация ветеранов СВО провела «Урок мужества» для 3 тыс. учащихся Приморья

Tекст: Дарья Григоренко

Во Владивостоке в рамках Всероссийских сборов Ассоциации ветеранов СВО прошел масштабный «Урок мужества». Мероприятие охватило 20 учебных заведений Приморского края, объединив 3 тыс. школьников и студентов.

Главной площадкой стал Дальневосточный федеральный университет. Перед молодежью выступили Герои России Рашид Галиуллин и Алексей Кривуля, а также другие ветераны и руководители ассоциации.

«В зоне СВО у человека особенно остро проявляются такие качества, как умение действовать в условиях неопределённости, мультизадачность, умение действовать в команде с людьми, которых ты не знал, при этом от них зависит жизнь всей группы и успешность выполнения боевой задачи, а также профессиональная черта быстро осваивать новые тактики ведения боя и новые виды вооружения. То есть постоянно надо развивать навыки быстрого обучения. Это крайне важно в жизни, но на фронте всё обостряется, потому что тут слишком большая цена – жизнь», – отметил сопредседатель Координационного совета Дмитрий Афанасьев.

В другой аудитории ДВФУ прошла встреча со студентами – представителями патриотического клуба «Я горжусь». Это студенческое объединение, которое занимается организацией гуманитарных миссий в зону СВО и социальной реабилитацией ветеранов.

На этой встрече член Ассоциации ветеранов СВО и директор Центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Иван Бондюков рассказал о качествах, которые необходимы молодому человеку для поступления на военную службу. Участник Ассоциации ветеранов СВО, советник губернатора Ленинградской области Сергей Мачинский обсудил с молодыми людьми важность сохранения исторической памяти и имён павших бойцов.

В ходе встреч обсуждались вопросы патриотизма, исторической памяти и выбора жизненного пути. Исполнительный директор ассоциации Владимир Горох подчеркнул, что настоящий патриотизм начинается с добросовестного отношения к своему делу и заботы о семье.

«Если каждый будет относиться к своему делу именно так, общество будет здоровым, с нормальными ценностями, которые заложены в нас генетически. Патриот – это тот, кто искренне любит свою семью и родителей, готов ради них на решительный шаг, делает всё по-честному и трудится на благо страны. Главное – быть человеком и в нужную минуту прийти на помощь государству», – ответил Горох.

Перед началом занятий участники сборов возложили цветы к Вечному огню. Завершились мероприятия передачей школьным музеям флагов организации с подписями бойцов.