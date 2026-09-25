Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!17 комментариев
Памфилова назвала Зеленского врагом своего же народа и детоубийцей
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала Владимира Зеленского, возложив на него ответственность за гибель мирных жителей в ходе недавней избирательной кампании.
Во время подведения итогов голосования руководитель Центризбиркома прокомментировала последствия ударов украинской армии по гражданским объектам, передает РИА «Новости».
Она обратила особое внимание на трагические инциденты, сопровождавшие выборы депутатов Госдумы.
«Нам не удалось избежать человеческих жертв вражеских атак, которые были организованы бандероуродами Зеленского, врага не только русского народа, но и своего украинского, детоубийцы», – заявила Памфилова на заседании ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила гибель члена избирательной комиссии в Херсонской области.
Председатель ЦИК отметила наибольшее число погибших коллег в Запорожской области.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о ярости Владимира Зеленского из-за успешного проведения голосования.