Лукашенко сообщил о пользе западных санкций для Белоруссии

Tекст: Дарья Григоренко

Лукашенко во время визита на предприятие «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» в Логойском районе подчеркнул положительное влияние ограничений на развитие промышленности, передает БелTA/

«Про санкции запрещается говорить. Никаких разговоров!» – отметил глава государства.

По словам белорусского лидера, сложившаяся ситуация стала временем новых возможностей. В качестве примера он привел успешное освоение производства всей необходимой техники для лесозаготовки. В современных условиях работать в лесу топором или пилой «Дружба-2» уже никто не будет, поэтому выпуск собственных харвестеров и форвардеров жизненно важен.

Лукашенко также указал на необходимость не только закрывать внутренние потребности, но и развивать экспорт, в частности, в Россию. «Надо помогать россиянам в лесу», – добавил он. Глава государства поручил ускорить развертывание производства востребованной техники, чтобы оперативно занять освобождающиеся рынки и усилить лесозаготовку в республике.

Ранее Лукашенко подчеркнул невозможность обсуждения сотрудничества с российской стороной в угоду западным странам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.

До этого белорусский лидер подчеркнул невозможность разрыва союза двух стран.

В прошлом году глава республики указал на укрепление двусторонних отношений на фоне западных санкций.