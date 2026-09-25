Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!17 комментариев
Лукашенко сообщил о пользе западных санкций для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодаря западным санкциям республика успешно освоила производство новой продукции, включая современную лесозаготовительную технику.
Лукашенко во время визита на предприятие «АМКОДОР-ЛЕСМАШ» в Логойском районе подчеркнул положительное влияние ограничений на развитие промышленности, передает БелTA/
«Про санкции запрещается говорить. Никаких разговоров!» – отметил глава государства.
По словам белорусского лидера, сложившаяся ситуация стала временем новых возможностей. В качестве примера он привел успешное освоение производства всей необходимой техники для лесозаготовки. В современных условиях работать в лесу топором или пилой «Дружба-2» уже никто не будет, поэтому выпуск собственных харвестеров и форвардеров жизненно важен.
Лукашенко также указал на необходимость не только закрывать внутренние потребности, но и развивать экспорт, в частности, в Россию. «Надо помогать россиянам в лесу», – добавил он. Глава государства поручил ускорить развертывание производства востребованной техники, чтобы оперативно занять освобождающиеся рынки и усилить лесозаготовку в республике.
Ранее Лукашенко подчеркнул невозможность обсуждения сотрудничества с российской стороной в угоду западным странам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.
До этого белорусский лидер подчеркнул невозможность разрыва союза двух стран.
В прошлом году глава республики указал на укрепление двусторонних отношений на фоне западных санкций.