Лукашенко помиловал 15 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

В числе помилованных – пять женщин и три мужчины, признанные виновными в преступлениях экстремистской направленности. У пятерых из этих лиц есть дети, а одна женщина ожидает ребенка, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Помилование также коснулось семи человек, включая трех женщин, ранее осужденных за незаконный оборот наркотических средств. Шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. У одного взрослого осужденного выявлено онкологическое заболевание.

За последний год Лукашенко помиловал 293 человека по принципам гуманности, включая 89 женщин и 17 несовершеннолетних преступников.

До этого в январе Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за экстремизм.