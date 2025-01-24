Голливуд – явно не оплот благочестия, но с заявлениями вида «это Бог их наказал пожарами» лучше не выступать. Не стоит делать поспешных заявлений от лица Господа – особенно, когда лично от Него мы таких полномочий не получали.2 комментария
Лукашенко помиловал 15 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом помиловал 15 человек, среди которых пятеро совершили преступления экстремистской направленности, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В числе помилованных – пять женщин и три мужчины, признанные виновными в преступлениях экстремистской направленности. У пятерых из этих лиц есть дети, а одна женщина ожидает ребенка, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Помилование также коснулось семи человек, включая трех женщин, ранее осужденных за незаконный оборот наркотических средств. Шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. У одного взрослого осужденного выявлено онкологическое заболевание.
За последний год Лукашенко помиловал 293 человека по принципам гуманности, включая 89 женщин и 17 несовершеннолетних преступников.
До этого в январе Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за экстремизм.