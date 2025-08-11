Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Путин назначил Грушко спецпредставителем по договору о безопасности с Минском
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении заместителя главы МИД Александра Грушко специальным представителем по Договору о гарантиях безопасности Союзного государства с Белоруссией.
Согласно тексту документа, Грушко поручено исполнять обязанности специального представителя России, определенные третьим пунктом восьмой статьи Договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности Союзного государства, передает РИА «Новости».
Напомним, договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.
В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности, подписанный в рамках Союзного государства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора, направленного на обеспечение гарантий безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства.