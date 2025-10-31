Лукашенко отказался извиниться перед Литвой за метеозонды с контрабандными сигаретами

Tекст: Вера Басилая

Во время рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко рассказал, что официальные представители США обратились к белорусской стороне с требованием немедленно и публично извиниться перед Вильнюсом, передает БелТА.

Президент Белоруссии признался, что Минск ведет переговоры с США, и на следующий день после того, как «эти шарики полетели», американцы заявили, что «белорусы виноваты и Минск должен публично немедленно извиниться перед Литвой».

«Я говорю: «Пошли на... » И так далее. Я же сказал, что мы извинимся, но если будем виноваты. За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет?» – заявил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова принести извинения лишь в случае доказанной вины. По его словам, пока такой причины не существует – он не видит вины ни своей, ни соотечественников.

Белорусский лидер выразил мнение, что инциденты с зондами используются только как повод оказать давление на Минск. Лукашенко напомнил также о постоянном спросе на белорусские сигареты в сопредельных странах, заявив, что если потребуется что-то поставлять – это всегда возможно сделать легально и открыто.

В ночь на понедельник с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, что вызвало временную остановку работы Вильнюсского аэропорта.

Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности назвал «мелким» решение Литвы закрыть пункты пропуска на границе из-за инцидента с воздушными шарами.

Литовское правительство решило приостановить движение через границу с Белоруссией на месяц из-за угроз национальной безопасности.

В свою очередь власти Белоруссии ужесточили правила пересечения границы для литовских грузовых автомобилей, мотивируя это односторонними мерами Вильнюса.